При разгоне антиправительственных демонстраций в Ираке ранены 17 человек

Сотрудники сил безопасности Ирака в воскресенье, 26 января, продолжили жесткое подавление антиправительственных протестов в Багдаде и других городах страны. По меньшей мере 17 демонстрантов получили ранения, причем шесть из них - пулевые, сообщает агентство AFP. Накануне при подавлении протестов и разгроме лагерей протестующих в столице страны и южноиракском городе Эн-Насирия были убиты не менее 3 человек.

Действия правоохранителей против демонстрантов ужесточились на следующий день после того, как 24 января влиятельный шиитский проповедник Муктада ас-Садр заявил о прекращении поддержки протестного движения. Ранее, напоминает AFP, проповедник всячески поддерживал протестные акции и призывал правительство к отставке.

Массовые антиправительственные демонстрации начались в Ираке 1 октября 2019 года. Активисты протестовали против безработицы, коррупции, роста цен на горючее и коммунальные услуги, выступали за масштабные политические реформы, требовали выйти из-под влияния Ирана. Силы безопасности жестко подавляли эти акции. По разным данным, за время протестов были убиты от 400 до 600 человек.

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