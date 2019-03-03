При протестах в Алжире пострадали более 200 человек

В ходе акций протеста в Алжире, направленных против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики, пострадали свыше 200 человек. В одной из больниц в субботу, 9 марта, отметили у доставленных в больницы пострадавших ранения от камней и резиновых пуль, а также последствия применения слезоточивого газа. В свою очередь, силы безопасности североафриканской страны заявили о более чем ста полицейских, получивших ранения.

Ограблен старейший музей Алжира

Дым над музеем древностей и исламского искусства

В ходе протестов был ограблен старейший музей Алжира. Неизвестные подожгли административные помещения музея древностей и исламского искусства и похитили некоторые экспонаты, сообщает алжирское министерство культуры.

Огонь удалось быстро потушить. Ведомство назвало случившееся "преступлением против нашего исторического наследия".

Реакция властей - раннее начало весенних каникул

В качестве реакции на протесты алжирское министерство высшего образования и научных исследований распорядилось начать весенние каникулы 10 марта, на 11 дней раньше запланированного срока. Это означает, что студентам придется покинуть кампусы университетов, которые информагентства называют оплотами протестов. По официальным данным, в Алжире учатся более 1,7 млн студентов, из которых около 630 тысяч располагаются в общежитиях.

Массовые протесты

Крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты в Алжире начались после того как действующий глава государства заявил о намерении вновь участвовать в президентских выборах, намеченных на 18 апреля. 2 марта во время протестов, по официальным данным, пострадали более 180 человек, один человек умер в результате инфаркта. В столице государства Алжире на улицы вышли десятки тысяч человек. На следующий день Бутефлика пообещал в случае победы не находиться на посту главы государства весь срок и через год объявить досрочные президентские выборы.

Абдельазиз Бутефлика является президентом североафриканской страны с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появлялся на публике и не выступал с речами. По информации швейцарских СМИ, Бутефлика находится в университетской клинике Женевы.

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