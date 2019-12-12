При пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" погибли два человека

В результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" погибли два человека, сообщается в пятницу, 13 декабря. Погибшие – военный-контрактник Северного флота и офицер службы живучести, который эвакуировал рабочих с корабля.

Пожар на судне, которое сейчас проходит ремонт в Мурманске, начался во время сварочных работ 12 декабря. Его тушили почти сутки. В результате пожара пострадали более десяти человек, по меньшей мере, семеро были госпитализированы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса России о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

"Адмирал Кузнецов" в 2017 году вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, он применял палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. Во время похода он потерял два палубных истребителя.

С апреля 2018 года он проходит ремонт. В октябре 2018 года, когда корабль стоял на плавучем доке на 82-м заводе в Мурманске, произошел сбой в подаче электричества. Тогда док затонул, а один из кранов упал на палубу авианосца, оставив дыру размером четыре на пять метров. После этого "Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском.

Не стоит считать авианосец "Адмирал Кузнецов" "многострадальным кораблем", который слишком часто ремонтируют, заявил "Интерфаксу" бывший командующий Северным флотом адмирал в отставке Вячеслав Попов. Форс-мажорные обстоятельства случаются на всех флотах, сказал Попов. Планируется, что он вернется в состав Северного флота в 2022 году.

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