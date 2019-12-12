 При пожаре на крейсере ″Адмирал Кузнецов″ погибли два человека | Новости из Германии о России | DW | 13.12.2019

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Россия

При пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" погибли два человека

Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" тушили почти сутки, пострадали более 10 человек. Год назад на находящееся на ремонте судно упал кран.

Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов в Мурманске

Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске

В результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" погибли два человека, сообщается в пятницу, 13 декабря. Погибшие – военный-контрактник Северного флота и офицер службы живучести, который эвакуировал рабочих с корабля.

Контекст

Владимир Путин добился впечатляющих успехов на международной арене. Средства при этом волнуют его гораздо меньше целей, о которых мы не знаем. Александр Плющев специально для DW. (29.12.2016)

Генсек НАТО Столтенберг полагает, что в результате переброски авианосной группы ВМФ РФ в Средиземное море могут быть усилены удары по Алеппо. НАТО будет отслеживать перемещение российских кораблей, заверил он. (20.10.2016)

Пожар на судне, которое сейчас проходит ремонт в Мурманске, начался во время сварочных работ 12 декабря. Его тушили почти сутки. В результате пожара пострадали более десяти человек, по меньшей мере, семеро были госпитализированы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса России о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

"Адмирал Кузнецов" в 2017 году вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, он применял палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. Во время похода он потерял два палубных истребителя.

С апреля 2018 года он проходит ремонт. В октябре 2018 года, когда корабль стоял на плавучем доке на 82-м заводе в Мурманске, произошел сбой в подаче электричества. Тогда док затонул, а один из кранов упал на палубу авианосца, оставив дыру размером четыре на пять метров. После этого "Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском.

Не стоит считать авианосец "Адмирал Кузнецов" "многострадальным кораблем", который слишком часто ремонтируют, заявил "Интерфаксу" бывший командующий Северным флотом адмирал в отставке Вячеслав Попов. Форс-мажорные обстоятельства случаются на всех флотах, сказал Попов. Планируется, что он вернется в состав Северного флота в 2022 году.

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