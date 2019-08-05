 При массовом убийстве в Эль-Пасо погиб гражданин Германии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2019

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Мир

При массовом убийстве в Эль-Пасо погиб гражданин Германии

Берлин признал смерть гражданина Германии в американском Эль-Пасо, где белый мужчина, руководствуясь мотивами расовой ненависти, застрелил 22 человека. Трамп в среду должен посетить место трагедии.

кресты в честь погибших в Эль-Пасо

МИД Германии подтвердил в ночь на вторник, 6 августа, смерть гражданина Германии в массовом убийстве в американском городе Эль-Пасо. Там в субботу, 3 августа, по данным следствия, белый мужчина, руководствуясь мотивами расовой ненависти, убил 22 человека, многие из которых были выходцами из Мексики и гражданами этой страны.

"К сожалению, мы должны подтвердить, что среди жертв убийства в Эль-Пасо есть и гражданин Германии", - заявила представительница МИД. Она отказалась сообщить имя убитого или открыть какие-то сведения о нем.

Контекст

Президент Дональд Трамп несет косвенную ответственность за массовое убийство в Эль-Пасо. Ведь его риторика разжигает ненависть и поощряет национализм, считают представители Демократической партии. (05.08.2019)

Не менее 20 человек погибли при стрельбе в Эль-Пасо, заявил губернатор Техаса. Пострадали свыше 25 человек, в том числе дети. Предполагаемый нападавший задержан. (03.08.2019)

По данным городских властей Эль-Пасо, в среду город должен посетить президент США Дональд Трамп. Эта поездка будет совершена на фоне многочисленных обвинений в адрес Трампа в связи с трагедиями в Эль-Пасо и Дейтоне, где в ночь на воскресенье злоумышленник застрелил 10 человек. В частности, представители Демократической партии обвинили Трампа в том, что его риторика провоцирует проявления насилия и расовой вражды.

"Недостаточно сказать, что вы сами не испытываете ненависти. Если вы активно не боретесь с ненавистью, то являетесь соучастником того, что происходит", - заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер. "У нас президент Соединенных Штатов, который решил использовать свои слова таким образом, чтобы они распространяли среди нас идеи ненависти и разобщения", - подчеркнула сенатор Камала Харрис от штата Калифорния.

Берлин выразил соболезнования Вашингтону

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила соболезнования американской стороне в связи с трагедиями. "Акты насилия и ненависти приводят к смертям людей, ввергая семьи и целые города в скорбь, - говорится в сообщении главы правительства ФРГ. - Жестокость и гнусность этого поступка поражает нас в высшей степени".

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Грозит ли Трампу импичмент после показаний его экс-адвоката?

  • Строительство заграждения на границе между США и Мексикой

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Трамп знает толк в строительстве

    "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

  • Дональд Трамп

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


Контекст

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

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