При массовом убийстве в Эль-Пасо погиб гражданин Германии

МИД Германии подтвердил в ночь на вторник, 6 августа, смерть гражданина Германии в массовом убийстве в американском городе Эль-Пасо. Там в субботу, 3 августа, по данным следствия, белый мужчина, руководствуясь мотивами расовой ненависти, убил 22 человека, многие из которых были выходцами из Мексики и гражданами этой страны.

"К сожалению, мы должны подтвердить, что среди жертв убийства в Эль-Пасо есть и гражданин Германии", - заявила представительница МИД. Она отказалась сообщить имя убитого или открыть какие-то сведения о нем.

По данным городских властей Эль-Пасо, в среду город должен посетить президент США Дональд Трамп. Эта поездка будет совершена на фоне многочисленных обвинений в адрес Трампа в связи с трагедиями в Эль-Пасо и Дейтоне, где в ночь на воскресенье злоумышленник застрелил 10 человек. В частности, представители Демократической партии обвинили Трампа в том, что его риторика провоцирует проявления насилия и расовой вражды.

"Недостаточно сказать, что вы сами не испытываете ненависти. Если вы активно не боретесь с ненавистью, то являетесь соучастником того, что происходит", - заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер. "У нас президент Соединенных Штатов, который решил использовать свои слова таким образом, чтобы они распространяли среди нас идеи ненависти и разобщения", - подчеркнула сенатор Камала Харрис от штата Калифорния.

Берлин выразил соболезнования Вашингтону

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила соболезнования американской стороне в связи с трагедиями. "Акты насилия и ненависти приводят к смертям людей, ввергая семьи и целые города в скорбь, - говорится в сообщении главы правительства ФРГ. - Жестокость и гнусность этого поступка поражает нас в высшей степени".

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