При демонтаже спорткомплекса в Санкт-Петербурге обрушилась крыша

В ходе работ по демонтажу спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге произошло обрушение крыши. В пятницу, 31 января, на месте завалов СКК "Петербургский" идут поиски людей, предположительно, находящихся под завалами. Как сообщает корреспондент DW с места событий, представитель МЧС подтвердил, что под завалами находится один рабочий.

К месту аварии прибывают машины скорой помощи

Сотрудники ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ведут работы по разбору завалов. Примерная площадь обрушения, по данным службы, составляет 25-28 тысяч квадратных метров, произошло обрушение 80 процентов конструкций стен и кровли. На месте обрушения задействованы 30 единиц техники и 138 человек. Работы планируется завершить к двум часам ночи по местному времени.

Рабочие перерезали опоры комплекса

На видеозаписи, размещенной изданием "Фонтанка", видно, что во время обрушения на крыше находились двое рабочих, которые перерезали опоры здания. Один из них остался в строительной люльке, второму не удалось до обвала покинуть крышу.

Работы по демонтажу СКК "Петербургский" ведутся с целью возведения арены к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Как отмечает "Интерфакс", градозащитники заявляли о необходимости сохранения комплекса, построенного к Олимпиаде-1980, и придании ему охранного статуса. В свою очередь власти ссылались на закон, в соответствии с которым объект может претендовать на охранный статус после 40 лет с момента окончания строительства. 40-летний срок после строительства СКК "Петербургский" наступает 1 февраля.

Смотрите также:

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет Стройка длиною в 10 лет Стройку "Крестовского" не зря назвали многострадальной. За 10 лет проект три раза менялся, а бюджет вырос в 6,5 раз - с 6,7 до 43,8 млрд руб. В июне 2017 году стадион принимает матчи Кубка конфедераций. А в 2018-м должен принять матчи чемпионата мира по футболу.

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет Вместо стадиона имени Кирова История стройки началась в 2005 году, когда на месте стадиона имени Кирова на Крестовском острове мэрия Петербурга решила построить современную арену. На фото 2000 года из космоса виден "Кировский" - памятник архитектуры федерального значения, сооруженный до Второй мировой войны. Он стоял на насыпном 16-метровом холме. В границах старого поля теперь размещен газон "Санкт-Петербург Арены".

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет 2006 год. Демонтаж и старт нового проекта В 2006 году, несмотря на протесты петербуржцев, начался демонтаж трибун "Кировского". На конкурсе победил проект японского архитектора Кисё Курокава, предложившего образ стадиона - космического корабля с антеннами-мачтами. Сооружение с выкатным полем и раздвижной крышей с наддувом горячего воздуха для таяния снега должно было обеспечивать солнечным светом натуральный футбольный газон.

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет 2007 год. С опережением графика В 2006 году строительство футбольной арены на Крестовском острове было поручено петербургской компании ООО "Синтез-Суи". Она определила стоимость своих услуг в 6,7 млрд рублей в ценах того времени. В 2007 году мэрия Петербурга рапортовала: работы идут с опережением графика, стадион будет сдан к началу 2009 года и уже в марте местный "Зенит" должен провести там первые матчи сезона.

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет 2009 год. Несоответствие требованиям ФИФА В 2008 году смета стадиона выросла до 13 млрд руб в связи с увеличением числа мест для зрителей до 62 тысяч, подорожанием стройматериалов и работ на сложном грунте. Сдачу объекта перенесли на 2010 год. Но в конце 2009-го выяснилось, что стадион по утвержденному экспертизой проекту не отвечает требованиям ФИФА к вместимости, уровню комфортной видимости и к пожарной безопасности помещений.

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет 2011 год. Сроки сдачи вновь отложены Выполнение стандартов ФИФА сдвинуло сдачу "Санкт-Петербург Арены" на 2011-й, а потом на 2013 год. Число мест увеличили до 68 тысяч. Новый генподрядчик "Инжтрансстрой-СПб" должен был переделать часть работ, демонтировать и строить заново кровлю, чтобы закрыть не только трибуны, но и поле. Смета выросла с 13 до 22,5 млрд рублей.

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет 2013 год. Очередная корректировка В 2013 году было возбуждено уголовное дело против "Синтез-Суи" - первого генподрядчика стадиона, завысившего стоимость грунтовых работ на объекте на 0,5 млрд рублей. "Инжтрансстрой-СПб" был вынужден не только монтировать сложнейшие конструкции стадиона, но дополнительно укреплять грунты - вес чаши стадиона более 1 млн тонн. Бюджет стройки вновь увеличился - с 22,5 до 24,3 млрд рублей.

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет 2014 год. До завершения далеко К концу 2014 года "Инжтрансстрой-СПб" закончил сооружение чаши стадиона. Предстояли установка стационарной части кровли, монтаж раздвижной крыши, выкатного поля, инженерных систем, отделка, наладка оборудования, благоустройство и создание инфраструктуры. Сдача его была вновь перенесена - на июнь 2016-го. Была утверждена новая стоимость проекта - 34,9 млрд рублей, "и ни копейки больше".

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет 2015 год. Новая набережная К январю 2015 года готовность "Санкт-Петербург Арены" составила 70 процентов. На снимке из космоса видны работы по созданию намыва - искусственного участка земли в 16 гектаров на западе Крестовского острова. На новой набережной запланирована транспортная инфраструктура - парковки, дороги, проезды, рекреационная зона и станция метро "Новокрестовская". На это выделено дополнительно 2,39 млрд рублей.

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет Лето 2016 года. Готовность объекта 85% К весне 2016 года на стройке стадиона в Петербурге было использовано 486 000 куб. м бетона - в 5,5 раз больше, чем для возведения стадиона "Уэмбли" в Лондоне. Общий вес всех металлоконструкций составил 26 тыс тонн, что сравнимо с 4 Эйфелевыми башнями. Площадь крыши - 71 тыс кв метров, что приблизительно равно трем Красным площадям. В июле готовность объекта составила 85 процентов.

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет Скандал с "пропавшими миллиардами" В июле 2016-го, за 11 месяцев до Кубка конфедераций, мэрия Петербурга обвинила "Инжтрансстрой-СПб" в срыве сроков стройки, завышении сметы и расторгла контракт, передав функции генподрядчика "Метрострою". "Инжтрансстрой-СПб" заявил о затягивании выдачи проектных решений и попытке рейдерского захвата объекта, где выполнены основные работы. СМИ занялись поиском "пропавших миллиардов".

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет Один из самых дорогих В августе 2016-го на стадионе снесло часть кровли, затопило подвалы, помещения покрылись плесенью. "Стройка века" в Петербурге по цене вышла на 4 место в мире - 1,1 млрд долларов по курсу 2013 года, когда версталась смета. Дороже обошлись лишь "Уэмбли" в Англии, "Олимпийский" в Канаде и "Ковбойз Стэдиум" в США.

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет Первые тесты 11 февраля 2017 года на стадион пустили первых зрителей - в тестовом мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек, которые после него как один жаловались на пыльные и потертые кресла. Однако основная проблема была выявлена чуть позже.

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет Проблемы с газоном 22 апреля 2017 года состоялся первый официальный матч на стадионе между командами "Зенит" и "Урал". После него руководство "Зенита" объявило о неудовлетворительном качестве газона, который не успел прорасти. В итоге было решено заменить его рулонным газоном. В середине июня представители ФИФА проверили поле и заявили, что у них нет нареканий.

Стадион "Зенита" в Петербурге - долгострой длиной в 10 лет Какое название правильное? С названием этого объекта все сложно. Часто его называют "Зенит-Ареной", но в "Зените" говорят, что это некорректный вариант. В апреле 2016 года топонимическая комиссия города дала стадиону географическое обозначение "Крестовский". При этом во время Кубка конфедераций и чемпионата мира арена будет официально именоваться "Стадион Санкт-Петербург". А после крупных турниров ему могут дать новое имя. Автор: Никита Баталов, Наталья Макушина

