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Их картины по интенсивности не уступают признанным шедеврам, но все же они менее известны. Работы полузабытых художников, представителей наивного искусства, показывают в Эссене.
Русский авангард революционного времени держался на хрупких женских плечах. Доказательство тому - выставка в Людвигсхафене.
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