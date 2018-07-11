Приговор по делу неонацистов NSU: многие вопросы остались без ответа

В Германии завершился громкий судебный процесс по делу неонацистов, на счету которых целая серия громких преступлений и десяток жертв. Основная обвиняемая Беате Цшепе (Beate Zschäpe), входившая в правоэкстремистскую террористическую группу "Национал-социалистическое подполье" (NSU), признана виновной в совершении 10 убийств и приговорена к пожизненному заключению - это самое суровое наказание в Германии для лица, совершившего преступление. Четверо ее подельников также признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы - от 2,5 до 10 лет.

След в деле NSU

Первое из череды убийств в Германии, которые в СМИ сначала опрометчиво и легкомысленно называли "кебабными", произошло 11 сентября 2000 года. Последнее - 6 апреля 2006. Жертвами убийц стали 8 мужчин турецкого происхождения и один грек. Все были убиты из одного и того же оружия. Поначалу расследование шло медленно. Не было никаких следов. Убийц искали среди торговцев наркотиками, подозревали даже членов семей жертв. Никто не хотел брать на себя ответственность. Действия неонацистов, мотивом которых мог быть расизм, изначально исключили из числа возможных версий.

Беате Цшепе

26 апреля 2007 года в Хайльбронне была застрелена служащая полиции Мишель Кизеветтер (Michele Kiesewetter).Тогда никто не связывал ее убийство с совершенными ранее преступлениями. Но спустя 4,5 года ситуация прояснилась. После неудачной попытки ограбления банка в Айзенахе 4 ноября 2011 года в сгоревшем жилом фургоне были найдены тела предполагаемых преступников: Уве Бёнхардта (Uwe Böhnhardt) и Уве Мундлоcа (Uwe Mundlos). Таким образом они решили покончить с собой, чтобы избежать ареста и уголовного преследования.

То, что оба они являлись членами правоэкстремистской террористической группы "Национал-социалистическое подполье" (NSU) и стояли за серией совершенных убийств, стало известно несколько позже из видео, один экземпляр которого получили в свое распоряжение немецкие СМИ. Второй экземпляр этого же видео полицейские обнаружили среди руин жилого дома в Цвиккау, где 4 ноября произошел взрыв. Его соорганизатором, как решил суд, была и Беате Цшепе (Beate Zschäpe), которая как Мундлос и Бёнхардт, с 1998 года входила в террористическую организацию NSU.

NSU разоблачила сама себя

Вскоре после гибели своих подельников Беате Цшепе опустила в почтовый ящик видеокассеты с уликами, отправив их в адрес СМИ, и после многих дней бегства 8 ноября сдалась полиции. В тот момент Германия пережила настоящий шок. Как могло случиться, что неонацисты так долго безнаказанно оставляли свои кровавые следы по всей стране? Как установило следствие, на счету неонацистов - кроме 10 убийств - 2 теракта в Кёльне с применением взрывчатых веществ, в результате которых пострадало более 20 человек, и 15 разбойных нападений.

6 мая 2013 года в Высшем земельном суде Мюнхена начался процесс по делу NSU. Перед судом по обвинению в совершении всех этих преступлений предстала сама Беате Цшепе и еще 4 подозреваемых в оказании помощи террористам. Наконец спустя 5 лет после начала слушания дела был вынесен приговор.

Родственники погибших напоминают Меркель о ее обещаниях

Суд под председательством Манфреда Гётцла (Manfred Götzl) приговорил Цшепе к пожизненному заключению, ее досрочное освобождение исключено. Четверо остальных обвиняемых были приговорены к разным срокам лишения свободы - от 2,5 до 10 лет.

Уве Бёнхардт (слева) и Уве Мундлос

Несмотря на это, родственники жертв считают, что расследование преступлений террористической организации NSU провалилось. Они ссылаются на обещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая 23 февраля 2012 года на церемонии в память о жертвах подчеркнула, что будет сделано все возможное для того, чтобы расследовать эти убийства, найти виновных и привлечь их к ответственности.

Но многие вопросы по-прежнему остаются без ответа, говорит берлинский адвокат Антониа фон дер Беренс (Antonia von der Bährens), которая на процессе по делу NSU представляла интересы семьи убитого в 2006 году в Дортмунде Мехмета Кубасика. Его сын никогда не узнает, почему именно его отец стал жертвой NSU. Даже Цшепе своими показаниями не смогла положить конец этой мучительной для родственников жертв неопределенности, поскольку осужденная, как она утверждала, узнала об убийствах уже после того, как они произошли. Впрочем, адвокат фон дер Беренс в это не верит.

Роль немецких спецслужб не ясна

Адвокат убеждена в том, что у NSU было гораздо больше помощников, кроме тех, кто предстал перед судом в Мюнхене. И они находились именно там, где были совершены преступления. "Это был очень важный пункт, который необходимо было расследовать", - указывает фон дер Беренс. Она уверена, что этим вопросом должно было заниматься Федеральное ведомство по охране конституции, чьи сотрудники много лет назад были внедрены в террористическое подполье. Но на суде они, выполняя приказ спецслужбы, не могут давать показания в качестве свидетелей, предоставляя информацию лишь в ограниченном объеме.

Такие же правила действуют для людей, по чьему приказу они выполняли задание, и для сотрудников ведомства по охране конституции. Поэтому в своей речи в суде в декабре 2017 года адвокат заявила о том, что "сотрудники ведомства по охране конституции тормозили и систематически блокировали расследование 10 убийств, 43 попыток убийств и 15 разбойных нападений".

В бундестаге хотят знать больше о деле NSU

Много открытых вопросов осталось и у депутатов, входящих в две парламентские комиссии по делу NSU. Последнюю из них возглавлял Клеменс Биннингер (Clemens Binninger) из Христианско-демократического союза (ХДС). Он также сомневается в том, что в террористическую группу NSU входили лишь трое: Цшепе, Мундлоc и Бёнхардт.

"Двое мужчин из этой тройки совершили все преступления и нигде не оставили следов?", - задает вопрос Биннингер, который больше не является депутатом парламента. Биннингер, в свое время учившийся на полицейского, задается вопросом, кто давал решающий толчок при выборе мест преступлений и жертв? Убийства совершались по всей Германии - от Ростока и Гамбурга до Дортмунда и Касселя, а также Нюрнберга, Мюнхена и Хайльбронна.

Отчет комиссии бундестага по делу NSU

Несмотря на то, что многое в этом деле так и осталось невыясненным, Биннингер надеется, что это не станет поводом усомниться в том, что Германия является правовым государством. В свою очередь, адвокат Антониа фон дер Беренс указывает, как она выразилась, на "институциональный расизм" при проведении расследования. И в качестве примеров называет одностороннее, по ее мнению, проведение расследования, фамильярное отношение к родственникам погибших из-за подозрений в торговле наркотиками и причастности к организованным преступным группировкам.

Поэтому, по мнению фон дер Беренс, итог процесса по делу NSU нельзя назвать положительным. "Не было политической воли" на то, чтобы прояснить роль в этом деле ведомства по охране конституции, считает адвокат Антония фон дер Беренс.

Прокуратура ФРГ ведет расследование в отношении новых подозреваемых

Этот упрек звучит и в адрес Ангелы Меркель, которая пообещала сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности и пробудила у родственников жертв надежду на силу правосудия. Но, по мнению адвоката фон дер Беренс, надежды не оправдались, "процесс провалился". Адвокат полагает, что это касается как юридической, так и политической стороны дела. И, по ее оценке, за ошибки государства никто не взял на себя ответственность.

Между тем последствия у этого дела все же были. Тогдашний глава Федерального ведомства по охране конституции Хайнц Фромм (Heinz Fromm) в 2012 году ушел со своего поста. Это произошло после того, как были уничтожены документы, имеющие отношения к NSU.

Уголовное расследование деятельности неонацистов из террористического подполья будет продолжено и после окончания процесса в Высшем земельном суде Мюнхена. Федеральная прокуратура уже несколько лет ведет расследование в отношении еще 9 подозреваемых. Но представители пострадавших сомневаются в том, что кто-то из этих лиц предстанет перед судом.

"Это стало бы фатальным сигналом для воинствующих неонацистов", - говорит депутат от Левой партии, эксперт по расследованию деятельности NSU Мартина Реннер (Martina Renner). Ведь если не будут даны ответы на все вопросы, то, добавляет она, это будет означать только одно: "Вы можете поддерживать сеть правых экстремистов, которые убивают людей, и вам ничего за это не будет".

В том, что в этом деле отсутствует политическая воля, Мартина Реннер уже давно не сомневается. До того, как Реннер стала депутатом бундестага, она возглавляла комиссию по делу NSU в ландтаге Тюрингии. Из этой федеральной земли - Цшепе, Мундлос и Бёнхардт и другие правые экстремисты.

Реннер отмечает, что и в Тюрингии, и в Берлине она сталкивалась с тем, что важные документы, имеющиеся у ведомства по охране конституции, остаются под грифом "секретно". А многие из них и вовсе уничтожены. Почему? Еще один вопрос без ответа.

Смотрите также:

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Уже в пятницу вечером левые экстремисты из так называемого "Черного блока", одетые в черное и в масках, подожгли несколько сооруженных ими же баррикад. Позже они начали громить магазины и жечь стоящие на обочине автомобили.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты В ответ на агрессивные действия хулиганов полиции пришлось применить водометы.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Полиция предполагает, что за акциями насилия стоят в первую очередь экстремисты из "Черного блока" - аморфной группировки, объединяющей различные анархистские и левацкие течения. Эти люди носят черное и скрывают лица под масками.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Хулиганы в масках забрасывали полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. По данным на утро субботы, в ходе беспорядков в Гамбурге 213 стражей правопорядка получили ранения различной тяжести. С начала протестов полиция задержала или арестовала свыше 200 человек.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Хулиганствующие левые экстремисты из так называемого "Черного блока" устроили пожары в нескольких кварталах города. Горели машины, мусорные контейнеры, полки разгромленных супермаркетов.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге несколько магазинов были полностью разорены.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Очевидцы говорят, что многие из одетых в черное хулиганов в масках говорили на итальянском, французском, испанском и других языках. По данным полиции, готовые к насилию экстремисты, ненавидящие капитализм, специально съехались в Гамбург, чтобы устроить беспорядки во время саммита G20.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Лишь к утру субботы полиции удалось окончательно рассеять группы агрессивных экстремистов и взять под контроль проблемные районы Гамбурга.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Больше всего пострадал район Шанценфиртель, известный своей развитой контркультурой.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты На утро после протестов несколько районов Гамбурга при свете дня выглядят так, словно в городе шла война. Автор: Юлия Сеткова

