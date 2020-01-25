 Приговор Константину Котову отправлен на пересмотр | Новости из Германии о России | DW | 02.03.2020

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Россия

Приговор Константину Котову отправлен на пересмотр

Активист Константин Котов, осужденный в сентябре 2019 года за неоднократное нарушение правил проведения митингов, останется под стражей до 2 мая и будет переведен из колонии в один из московских СИЗО.

Активист Константин Котов в исправительной колонии №2 города Покрова

Активист Константин Котов в исправительной колонии №2 города Покрова

Приговор активисту Константину Котову, осужденному в сентябре 2019 года на четыре года колонии общего режима по так называемой "дадинской статье" за неоднократные нарушения правил проведения общественных мероприятий, был оправлен на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Соответствующее решение принял в понедельник, 2 марта, Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Как сообщает корреспондент DW из зала суда в Москве, Котов останется под стражей до 2 мая. Из колонии его переведут в один из московских СИЗО.

Дело Константина Котова

Контекст

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Корреспондент DW встретилась с Ильдаром Дадиным сразу после его освобождения из колонии. При личном общении Ильдар рассказал многое из того, о чем не говорят при всех. (02.03.2017)

В мае 2019 года активист Константин Котов был арестован на пять суток за акцию в поддержку фигурантов дела "Нового величия", в июне - оштрафован на 15 тысяч рублей из-за митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Котова задерживали также 10 августа у здания администрации президента РФ на Старой площади в Москве.

В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил активиста к четырем годам колонии за нарушение статьи 212.1 УК РФ, в октябре того же года Мосгорсуд оставил приговор в силе.

25 января стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин поручил проверить приговор Константину Котову и при необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Жалоба адвокатов Котова в КС

Два дня спустя, 27 января, Конституционный суд РФ отправил дело Котова на пересмотр в связи с жалобой адвокатов осужденного на то, что Тверской районный суд Москвы как суд первой инстанции и впоследствии Мосгорсуд не учли более раннее постановление Конституционного суда по жалобе активиста Ильдара Дадина, также осужденного за неоднократное участие в несанкционированных общественных мероприятиях.

В этом постановлении КС, вынесенном от 10 февраля 2017 года, говорилось, в частности, что состав уголовного преступления по статье 212.1 УК РФ (о неоднократном нарушении порядка организации и проведения общественных мероприятий) имеется только тогда, когда подозреваемый в момент участия в несанкционированном митинге представлял угрозу жизни или здоровью других людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку или общественной безопасности.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:21

Список обвиняемых по "московскому делу" расширился

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует.  

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Прокол в "московском деле": фигурант покинул Россию, не дождавшись приговора. DW Новости  

"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом  

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