 Претензии ФСБ могут лишить российскую космонавтику более миллиарда долларов | Новости из Германии о России | DW | 13.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Претензии ФСБ могут лишить российскую космонавтику более миллиарда долларов

"Роскосмос" должен был обеспечить 21 пуск ракет-носителей семейства "Союз" для выведения на орбиту спутников связи британской компании OneWeb. Но ФСБ считает эту систему угрозой нацбезопасности России.

Старт ракеты-носителя Cоюз 2 с космодрома Восточный (Ноябрь 2017 года)

Старт ракеты-носителя "Cоюз 2" с космодрома "Восточный" (Ноябрь 2017 года)

Российская космонавтика может лишиться крупнейшего заказа из-за решения ФСБ признать систему спутниковой связи OneWeb угрозой национальной безопасности России. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает газета "Коммерсант"..

По данным издания, проект британской телекоммуникационной компании OneWeb LLC подразумевает создание на орбите группировки из 882 малых спутника, которые должны обеспечивать высокоскоростной доступ в интернет и к услугам связи по всему миру. Компания в июне 2015 года заключила с "Роскосмосом" контракт на сумму 1 млрд долларов. Согласно договоренности, ставшей крупнейшей в истории оказания пусковых услуг, до 2021 года  с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана) должен был быть осуществлен запуск 21 ракеты-носителя семейства "Союз", которые доставили бы на орбиту около 670 космических аппаратов системы OneWeb.

Кроме того, предполагалось, что реализация проекта могла принести Центру имени Хруничева - производителю ракет "Протон" - от 300 до 800 млн долларов прибыли и загрузку производственных мощностей на 2,5 года. "Роскосмос" также надеялся получить от партнеров технологии создания малых космических аппаратов, отмечает издание.

Контекст

Европе есть чем гордиться в космической отрасли, но конкуренция только усиливается - как со стороны США, так и стран Азии. Как в ней преуспеть, обсуждалось на конференции в Брюсселе. (25.01.2018)

Секретный спутник Zuma был запущен на ракете SpaceX с мыса Канаверал. Эксперты полагают, что он разрушился в космосе либо разбился при падении в океан. (09.01.2018)

Однако 24 октября стало известно, что, по мнению ФСБ, система спутниковой связи OneWeb может носить "разведывательный характер" и нанести "ущерб интересам личности и общества РФ". При этом, заявил представитель ведомства, единственным способом "противостоять угрозам, возникающим от развертывания иностранных систем спутниковой связи для обеспечения доступа в интернет, … является ограничение их использования на территории РФ". Как сообщил изданию высокопоставленный российский чиновник, проблема усугубляется еще и тем, что OneWeb может функционировать на территории России и без ее непосредственного участия.

Решат на уровне Путина

По данным "Коммерсанта", вопрос по OneWeb, который лоббируют и ряд высокопоставленных чиновников администрации президента и правительства, и в "Роскосмосе", несколько раз выносился на уровень президента РФ (в том числе на заседание Совбеза), но окончательное решение о судьбе проекта будет принято не ранее декабря 2018 года.

Смотрите также:

Смотреть видео 00:47
Now live
00:47 мин

Интернет в воздухе и на море: SpaceX запустила спутник связи (16.05.2017)

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса. DW представляет снимки командира МКС Александера Герста (Alexander Gerst).

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Александер Герст на весах

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Как узнать свой вес в полной невесомости? Этот аппарат помогает астронавту Александеру Герсту следить за своим весом на МКС.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Тренировка астронавтов на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    На МКС нужно быть готовым ко всему! Так астронавты тренировались на случай утечки кислорода или пожара.

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Стыковка Союза МС-09 с МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Стыковка с МКС "Союза МС-09", который доставил на станцию Александера Герста (ESA), Сергея Прокопьева ("Роскосмос") и Серину Ауньен-Чэнселлор (NASA). Снимок сделал российский астронавт Олег Артемьев ("Роскосмос"), уже работавший в тот момент на МКС.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (13.09.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Интернет в воздухе и на море: SpaceX запустила спутник связи (16.05.2017)  

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

С Байконура запустили последнюю ракету-носитель "Союз-У"  

Реклама

Самые читаемые

Как волонтеры, помогавшие беженцам в Германии, стали должны государству  

Самого жесткого вышибалу мира не пустили в клуб  

Комментарий: Почему Ангела Меркель уходит, а Владимир Путин остается  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно