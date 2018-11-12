Претензии ФСБ могут лишить российскую космонавтику более миллиарда долларов

Российская космонавтика может лишиться крупнейшего заказа из-за решения ФСБ признать систему спутниковой связи OneWeb угрозой национальной безопасности России. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает газета "Коммерсант"..

По данным издания, проект британской телекоммуникационной компании OneWeb LLC подразумевает создание на орбите группировки из 882 малых спутника, которые должны обеспечивать высокоскоростной доступ в интернет и к услугам связи по всему миру. Компания в июне 2015 года заключила с "Роскосмосом" контракт на сумму 1 млрд долларов. Согласно договоренности, ставшей крупнейшей в истории оказания пусковых услуг, до 2021 года с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана) должен был быть осуществлен запуск 21 ракеты-носителя семейства "Союз", которые доставили бы на орбиту около 670 космических аппаратов системы OneWeb.

Кроме того, предполагалось, что реализация проекта могла принести Центру имени Хруничева - производителю ракет "Протон" - от 300 до 800 млн долларов прибыли и загрузку производственных мощностей на 2,5 года. "Роскосмос" также надеялся получить от партнеров технологии создания малых космических аппаратов, отмечает издание.

Однако 24 октября стало известно, что, по мнению ФСБ, система спутниковой связи OneWeb может носить "разведывательный характер" и нанести "ущерб интересам личности и общества РФ". При этом, заявил представитель ведомства, единственным способом "противостоять угрозам, возникающим от развертывания иностранных систем спутниковой связи для обеспечения доступа в интернет, … является ограничение их использования на территории РФ". Как сообщил изданию высокопоставленный российский чиновник, проблема усугубляется еще и тем, что OneWeb может функционировать на территории России и без ее непосредственного участия.

Решат на уровне Путина

По данным "Коммерсанта", вопрос по OneWeb, который лоббируют и ряд высокопоставленных чиновников администрации президента и правительства, и в "Роскосмосе", несколько раз выносился на уровень президента РФ (в том числе на заседание Совбеза), но окончательное решение о судьбе проекта будет принято не ранее декабря 2018 года.

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