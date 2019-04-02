Преступность в Германии - рекордно низкая после воссоединения страны

Уровень преступности в Германии продолжает снижаться. Уже 2017 год был в этом отношении самым благополучным за все время после объединения страны. В прошлом году преступлений зарегистрировано еще меньше, а их раскрываемость увеличилась до 56,5 %.

"Германия является одной из самых безопасных стран в мире", - констатировал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) , представляя во вторник, 2 апреля, на пресс-конференции в Берлине криминальную статистику Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) за 2018 год.

Меньше преступников и преступлений

В прошлом году в Германии было зарегистрировано 5 миллионов 392 тысячи 457 преступлений без учета правонарушений, которые могут совершить только иностранцы, например, нелегальное пересечение границы или просроченная виза (вместе с ними - 5 555 520). Это на 3,4 % меньше, чем год назад.

Хорст Зеехофер

Общее число подозреваемых, на которых были заведены уголовные дела, составило 1 миллион 931 тысячу 79 человек, что чуть меньше, чем в 2017 году. Три четверти из них - мужчины. 30 процентов (589 тысяч 200 человек) - иностранцы, к которым относятся как давно живущие в Германии иммигранты, не ставшие принимать немецкое гражданство, так и прибывшие сюда недавно беженцы.

Число последних в криминальной статистике за 2018 год составило 165 тысяч 769 человек. Сравнение этой категории с данными за прошлые годы невозможно, поскольку ранее беженцы в отдельную группу иностранных подозреваемых в совершении преступлений не выделялись.

Криминальные беженцыи грузинские рецидивисты

Беженцы из каких именно стран доставляют немецкой полиции особенно много хлопот, в криминальной статистике за прошлый год не уточняется. Но руководитель BKA Хольгер Мюнх (Holger Münch), отвечая на вопрос корреспондента DW, заявил, что непропорционально высока доля совершающих в Германии преступлений среди мигрантов из североафриканских стран, в частности, Ливии, а также из некоторых центральноафриканских государств.

Среди беженцев стало больше рецидивистов

Общее число беженцев, подозреваемых в совершении преступлений, по данным BKA, осталось примерно на прежнем уровне. Что, однако, беспокоит главного немецкого полицейского, так это увеличение числа рецидивистов среди беженцев, в том числе, среди выходцев из Грузии. Эта категория мигрантов хоть и крайне немногочисленна, но уже не первый год отличается повышенной криминальной активностью.

Особенно часто граждане Грузии, имеющей безвизовый режим со странами ЕС, проходят по статьям, связанными с воровством. "Мы еще не решили эту проблему, - признал Хольгер Мюнх. - Среди мигрантов из Грузии по-прежнему много рецидивистов, но больше грузинских подозреваемых не становится, что мы расцениваем как наш частичный успех". BKA, добавил он, проводит специальный проект, направленный на борьбу с грузинской преступностью в Германии.

Мой дом - моя крепость?

Хорст Зеехофер, представляя криминальную статистику за 2018 год, особо выделил снижение числа зарегистрированных преступлений, от которых жители Германии страдают больше всего. Это, по его словам, все, что связано с воровством, будь то угоны машин или квартирные кражи. Общее число таких преступлений уменьшилось на 7,5 % по сравнению с 2017 годом, по угонам машин - на 10,7 %, а по квартирным кражам - на 16,3 %.

Число квартирных краж уменьшилось в Германии на 16,3%

Примечательно, отметил министр, что 45 % попыток квартирных краж оказались для воров безуспешными. По мнению Зеехофера эта стало следствием целого комплекса мер, принятых в Германии в последние годы. К их числу относится, например, государственная программа дотаций частным лицам, решившим заменить на более надежные двери и окна своих жилищ. На эти цели выделено в общей сложности 65 миллионов евро. Сумма дотаций составляет в среднем по 500 евро на каждую из поданных заявок.

Зеехофер отметил также снижение числа преступлений, связанных с применением насилия. Их, правда, стало только на 1,9 % меньше. При том что, по субъективным ощущениям немецких обывателей, ситуация в этой сфере не улучшилась, а стала значительно хуже.

С одной стороны, указал министр, у людей возросло чувство опасности, а с другой - личный риск оказаться жертвой насильственного преступления по-прежнему оценивается низко. "На самом деле, - заявил Зеехофер, - менее одного процента жителей Германии стали жертвами тяжких и средней тяжести преступлений, таких, как ограбление, угон машин или квартирных краж".

Интернет помогает и преступникам

Наряду с общим снижением уровня преступности в криминальной статистике BKA отмечается заметный рост числа правонарушений, связанных с распространением детской порнографии, торговли наркотиками и незаконным приобретением огнестрельного оружия.

Глава МВД видит объяснение в том, что криминалитет все активнее осваивает интернет. "Цифровизация и интернет, - пояснил Зеехофер, - облегчают совершение преступлений в некоторых сферах, особенно таких, как распространение детской порнографии, а также торговли наркотиками и оружием".

Министр считает необходимым внести изменения в действующее законодательство с тем, чтобы облегчить поиск и наказание операторов криминальных киберструктур, администраторов и модераторов нелегальных торговых площадок в интернете.

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Приемы немецких карманников 1. Прием толкания Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

Приемы немецких карманников 2. Прием теснения В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

Приемы немецких карманников 3. Прием с планом города Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

Приемы немецких карманников 4. Прием с разменом денег Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

Приемы немецких карманников 5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

Приемы немецких карманников 6. Ресторанный прием Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

Приемы немецких карманников 7. Прием в супермаркете Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

Приемы немецких карманников 8. Нищенский прием Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

Приемы немецких карманников 9. Прием с цветами Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

Приемы немецких карманников 10. Прием "услуга носильщика" В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

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Приемы немецких карманников Подтанцовка на улице Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов. Автор: Максим Нелюбин

