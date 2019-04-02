 Преступность в Германии - рекордно низкая после воссоединения страны | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 02.04.2019

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Германия

Преступность в Германии - рекордно низкая после воссоединения страны

Число зарегистрированных немецкой полицией преступлений снижается второй год подряд. Не стало больше преступников и среди беженцев. DW - о криминальной статистике ФРГ за 2018 год.

Наручники

Уровень преступности в Германии продолжает снижаться. Уже 2017 год был в этом отношении самым благополучным за все время после объединения страны. В прошлом году преступлений зарегистрировано еще меньше, а их раскрываемость увеличилась до 56,5 %.

"Германия является одной из самых безопасных стран в мире", - констатировал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) , представляя во вторник, 2 апреля, на пресс-конференции в Берлине криминальную статистику Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) за 2018 год.

Меньше преступников и преступлений

В прошлом году в Германии было зарегистрировано 5 миллионов 392 тысячи 457 преступлений без учета правонарушений, которые могут совершить только иностранцы, например, нелегальное пересечение границы или просроченная виза (вместе с ними - 5 555 520). Это на 3,4 % меньше, чем год назад.

Хорст Зеехофер

Хорст Зеехофер

Общее число подозреваемых, на которых были заведены уголовные дела, составило 1 миллион 931 тысячу 79 человек, что чуть меньше, чем в 2017 году. Три четверти из них - мужчины. 30 процентов (589 тысяч 200 человек) - иностранцы, к которым относятся как давно живущие в Германии иммигранты, не ставшие принимать немецкое гражданство, так и прибывшие сюда недавно беженцы.

Число последних в криминальной статистике за 2018 год составило 165 тысяч 769 человек. Сравнение этой категории с данными за прошлые годы невозможно, поскольку ранее беженцы в отдельную группу иностранных подозреваемых в совершении преступлений не выделялись.

Криминальные беженцыи грузинские рецидивисты

Беженцы из каких именно стран доставляют немецкой полиции особенно много хлопот, в криминальной статистике за прошлый год не уточняется. Но руководитель BKA Хольгер Мюнх (Holger Münch), отвечая на вопрос корреспондента DW, заявил, что непропорционально высока доля совершающих в Германии преступлений среди мигрантов из североафриканских стран, в частности, Ливии, а также из некоторых центральноафриканских государств.

В полиции снимают отпечатки пальцев

Среди беженцев стало больше рецидивистов

Общее число беженцев, подозреваемых в совершении преступлений, по данным BKA, осталось примерно на прежнем уровне. Что, однако, беспокоит главного немецкого полицейского, так это увеличение числа рецидивистов среди беженцев, в том числе, среди выходцев из Грузии. Эта категория мигрантов хоть и крайне немногочисленна, но уже не первый год отличается повышенной криминальной активностью.

Особенно часто граждане Грузии, имеющей безвизовый режим со странами ЕС, проходят по статьям, связанными с воровством. "Мы еще не решили эту проблему, - признал Хольгер Мюнх. - Среди мигрантов из Грузии по-прежнему много рецидивистов, но больше грузинских подозреваемых не становится, что мы расцениваем как наш частичный успех". BKA, добавил он, проводит специальный проект, направленный на борьбу с грузинской преступностью в Германии.

Мой дом - моя крепость?

Хорст Зеехофер, представляя криминальную статистику за 2018 год, особо выделил снижение числа зарегистрированных преступлений, от которых жители Германии страдают больше всего. Это, по его словам, все, что связано с воровством, будь то угоны машин или квартирные кражи. Общее число таких преступлений уменьшилось на 7,5 % по сравнению с 2017 годом, по угонам машин - на 10,7 %, а по квартирным кражам - на 16,3 %.

Взлом квартиры

Число квартирных краж уменьшилось в Германии на 16,3%

Примечательно, отметил министр, что 45 % попыток квартирных краж оказались для воров безуспешными. По мнению Зеехофера эта стало следствием целого комплекса мер, принятых в Германии в последние годы. К их числу относится, например, государственная программа дотаций частным лицам, решившим заменить на более надежные двери и окна своих жилищ. На эти цели выделено в общей сложности 65 миллионов евро. Сумма дотаций составляет в среднем по 500 евро на каждую из поданных заявок.

Зеехофер отметил также снижение числа преступлений, связанных с применением насилия. Их, правда, стало только на 1,9 % меньше. При том что, по субъективным ощущениям немецких обывателей, ситуация в этой сфере не улучшилась, а стала значительно хуже.

Контекст

Немецкие власти считают, что грузины активно злоупотребляют введенным год назад безвизовым режимом и пользуются им для совершения преступлений, в частности, квартирных краж в ФРГ. (28.03.2018)

В Германии обнародовали данные о преступлениях за 2017 год. DW разобралась, стало ли в стране опаснее из-за беженцев, и почему особое место в этой статистике занимают грузины. (09.05.2018)

В Германии жертвами тяжких преступлений стали менее одного процента населения. Глава МВД Зеехофер назвал ФРГ одной из самых безопасных в мире государств. (02.04.2019)

Молодые мигранты чаще других упоминаются в немецкой криминальной хронике. Но общий уровень преступности в Германии снижается. DW - с подробностями. (25.06.2018)

С одной стороны, указал министр, у людей возросло чувство опасности, а с другой - личный риск оказаться жертвой насильственного преступления по-прежнему оценивается низко. "На самом деле, - заявил Зеехофер, - менее одного процента жителей Германии стали жертвами тяжких и средней тяжести преступлений, таких, как ограбление, угон машин или квартирных краж".

Интернет помогает и преступникам

Наряду с общим снижением уровня преступности в криминальной статистике BKA отмечается заметный рост числа правонарушений, связанных с распространением детской порнографии, торговли наркотиками и незаконным приобретением огнестрельного оружия.

Глава МВД видит объяснение в том, что криминалитет все активнее осваивает интернет. "Цифровизация и интернет, - пояснил Зеехофер, - облегчают совершение преступлений в некоторых сферах, особенно таких, как распространение детской порнографии, а также торговли наркотиками и оружием".

 Министр считает необходимым внести изменения в действующее законодательство с тем, чтобы облегчить поиск и наказание операторов криминальных киберструктур, администраторов и модераторов нелегальных торговых площадок в интернете.

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  • Гамбургский вокзал

    Приемы немецких карманников

    1. Прием толкания

    Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

  • Трамвайная остановка в Берлине

    Приемы немецких карманников

    2. Прием теснения

    В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

  • Карта центральной части Кельна

    Приемы немецких карманников

    3. Прием с планом города

    Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

  • Кошелек с деньгами и пластиковыми карточками

    Приемы немецких карманников

    4. Прием с разменом денег

    Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

  • Белая рубашка с пятном кетчупа

    Приемы немецких карманников

    5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым

    Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

  • Завтрак в кафе с ноутбуком

    Приемы немецких карманников

    6. Ресторанный прием

    Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

  • Продуктовый магазин

    Приемы немецких карманников

    7. Прием в супермаркете

    Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

  • Уличное кафе в Берлине

    Приемы немецких карманников

    8. Нищенский прием

    Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

  • Гвоздика в кармане пиджака

    Приемы немецких карманников

    9. Прием с цветами

    Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

  • Пешеходы с сумками

    Приемы немецких карманников

    10. Прием "услуга носильщика"

    В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

  • Ночная дискотека

    Приемы немецких карманников

    11. Прием поднятия

    Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.

  • Ночной клуб

    Приемы немецких карманников

    Подтанцовка на улице

    Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов.

    Автор: Максим Нелюбин


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