Преступность в Германии - рекордно низкая после воссоединения страны

Число зарегистрированных немецкой полицией преступлений снижается второй год подряд. Не стало больше преступников и среди беженцев. DW - о криминальной статистике ФРГ за 2018 год.
Уровень преступности в Германии продолжает снижаться. Уже 2017 год был в этом отношении самым благополучным за все время после объединения страны. В прошлом году преступлений зарегистрировано еще меньше, а их раскрываемость увеличилась до 56,5 %.
"Германия является одной из самых безопасных стран в мире", - констатировал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) , представляя во вторник, 2 апреля, на пресс-конференции в Берлине криминальную статистику Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) за 2018 год.
Меньше преступников и преступлений
В прошлом году в Германии было зарегистрировано 5 миллионов 392 тысячи 457 преступлений без учета правонарушений, которые могут совершить только иностранцы, например, нелегальное пересечение границы или просроченная виза (вместе с ними - 5 555 520). Это на 3,4 % меньше, чем год назад.
Общее число подозреваемых, на которых были заведены уголовные дела, составило 1 миллион 931 тысячу 79 человек, что чуть меньше, чем в 2017 году. Три четверти из них - мужчины. 30 процентов (589 тысяч 200 человек) - иностранцы, к которым относятся как давно живущие в Германии иммигранты, не ставшие принимать немецкое гражданство, так и прибывшие сюда недавно беженцы.
Число последних в криминальной статистике за 2018 год составило 165 тысяч 769 человек. Сравнение этой категории с данными за прошлые годы невозможно, поскольку ранее беженцы в отдельную группу иностранных подозреваемых в совершении преступлений не выделялись.
Криминальные беженцыи грузинские рецидивисты
Беженцы из каких именно стран доставляют немецкой полиции особенно много хлопот, в криминальной статистике за прошлый год не уточняется. Но руководитель BKA Хольгер Мюнх (Holger Münch), отвечая на вопрос корреспондента DW, заявил, что непропорционально высока доля совершающих в Германии преступлений среди мигрантов из североафриканских стран, в частности, Ливии, а также из некоторых центральноафриканских государств.
Общее число беженцев, подозреваемых в совершении преступлений, по данным BKA, осталось примерно на прежнем уровне. Что, однако, беспокоит главного немецкого полицейского, так это увеличение числа рецидивистов среди беженцев, в том числе, среди выходцев из Грузии. Эта категория мигрантов хоть и крайне немногочисленна, но уже не первый год отличается повышенной криминальной активностью.
Особенно часто граждане Грузии, имеющей безвизовый режим со странами ЕС, проходят по статьям, связанными с воровством. "Мы еще не решили эту проблему, - признал Хольгер Мюнх. - Среди мигрантов из Грузии по-прежнему много рецидивистов, но больше грузинских подозреваемых не становится, что мы расцениваем как наш частичный успех". BKA, добавил он, проводит специальный проект, направленный на борьбу с грузинской преступностью в Германии.
Мой дом - моя крепость?
Хорст Зеехофер, представляя криминальную статистику за 2018 год, особо выделил снижение числа зарегистрированных преступлений, от которых жители Германии страдают больше всего. Это, по его словам, все, что связано с воровством, будь то угоны машин или квартирные кражи. Общее число таких преступлений уменьшилось на 7,5 % по сравнению с 2017 годом, по угонам машин - на 10,7 %, а по квартирным кражам - на 16,3 %.
Примечательно, отметил министр, что 45 % попыток квартирных краж оказались для воров безуспешными. По мнению Зеехофера эта стало следствием целого комплекса мер, принятых в Германии в последние годы. К их числу относится, например, государственная программа дотаций частным лицам, решившим заменить на более надежные двери и окна своих жилищ. На эти цели выделено в общей сложности 65 миллионов евро. Сумма дотаций составляет в среднем по 500 евро на каждую из поданных заявок.
Зеехофер отметил также снижение числа преступлений, связанных с применением насилия. Их, правда, стало только на 1,9 % меньше. При том что, по субъективным ощущениям немецких обывателей, ситуация в этой сфере не улучшилась, а стала значительно хуже.
С одной стороны, указал министр, у людей возросло чувство опасности, а с другой - личный риск оказаться жертвой насильственного преступления по-прежнему оценивается низко. "На самом деле, - заявил Зеехофер, - менее одного процента жителей Германии стали жертвами тяжких и средней тяжести преступлений, таких, как ограбление, угон машин или квартирных краж".
Интернет помогает и преступникам
Наряду с общим снижением уровня преступности в криминальной статистике BKA отмечается заметный рост числа правонарушений, связанных с распространением детской порнографии, торговли наркотиками и незаконным приобретением огнестрельного оружия.
Глава МВД видит объяснение в том, что криминалитет все активнее осваивает интернет. "Цифровизация и интернет, - пояснил Зеехофер, - облегчают совершение преступлений в некоторых сферах, особенно таких, как распространение детской порнографии, а также торговли наркотиками и оружием".
Министр считает необходимым внести изменения в действующее законодательство с тем, чтобы облегчить поиск и наказание операторов криминальных киберструктур, администраторов и модераторов нелегальных торговых площадок в интернете.
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