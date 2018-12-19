 Пресс-секретаря оппозиционной партии решили не высылать из Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.12.2018

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Беларусь

Пресс-секретаря оппозиционной партии решили не высылать из Беларуси

Суд в Минске отменил постановление одного из столичных РУВД о высылке из Беларуси Анны Красулиной, пресс-секретаря оппозиционной ОГП. Вердикт суда для многих стал неожиданностью.

Анна Красулина

Анна Красулина

В среду, 19 декабря суд Московского района Минска удовлетворил жалобу пресс-секретаря оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Анны Красулиной, добивавшейся отмены решения о ее депортации из Беларуси. Для присутствовавших в зале суда активистов ОГП и представителей НКО этот вердикт стал сюрпризом.

В чем состояли претензии властей к Красулиной

Претензии отдела гражданства и миграции Московского РУВД Минска к Красулиной были основаны на том, что в 2016 и 2017 годах она привлекалась к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, а в 2018 году была оштрафована за безбилетный проезд в общественном транспорте. Представители отдела мотивировали свое решение о высылке пресс-секретаря Объединенной гражданской партии тем, что, совершив административные правонарушения, Красулина могла в дальнейшем навредить общественному порядку в Беларуси.

По словам старшего инспектора отдела Филиппа Карацупы, решение о высылке было принято в целях профилактики возможных дальнейших правонарушений со стороны Красулиной. Кроме того, ей вменяли в вину неуплату штрафа за участие в несанкционированной акции в 2017 году, хотя в ходе судебного заседания выяснилось, что штраф был уплачен вовремя.

Контекст

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В Комитете по правам человека ООН в данный момент зарегистрированы и приняты к рассмотрению две жалобы Красулиной на незаконное, по ее мнению, привлечение к административной ответственности за участие в мирных акциях. Эти привлечения, считает пресс-секретарь ОГП, являются нарушением Конституции Беларуси, а также международного Пакта о гражданских и политических правах.

Кто такая Красулина

Анна Красулина имеет российское гражданство, но с 2002 года постоянно проживает в Минске. Ее муж и дети являются гражданами Беларуси. Кроме того, с 2005 года в Минске проживают и родители Красулиной, за которыми требуется уход. Сама Анна после ДТП является инвалидом 3-й группы.

В оппозиционной ОГП она работает на волонтерских началах, ее пенсия по инвалидности составляет 204 белорусских рубля (около 85 евро в эквиваленте). За пределами Беларуси родственников у Красулиной нет, поэтому в случае высылки из страны было непонятно, куда бы Анна могла направиться, чтобы провести год в изгнании. Правозащитники и демократические организации Беларуси называли дело пресс-секретаря ОГП политически мотивированным.

По признанию многих присутствовавших на процессе демократических активистов, такое положительное для Красулиной решение суда стало для них неожиданным, поскольку, как показывает практика, в большинстве случае судебные решения в Беларуси принимаются не в пользу оппозиционеров.

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    Автор: Галина Петровская


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