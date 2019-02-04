Премьер Чехии: "против" мигрантов, но "за" иностранцев как рабочую силу

36-летний Ван Га Нгуйен, который попросил не называть его подлинное имя, родом из северного Вьетнама. Как и тысячи соотечественников, Нгуйен решил попытать счастья и немного заработать в Европе. На преодоление бюрократических барьеров ушел не один месяц, но в результате Нгуйен оказался на одной из птицефабрик в Чехии. Однако там, вопреки ожиданиям, ему досталась тяжелая работа по убою птицы - за сумму, лишь немногим превышающую чешскую минимальную зарплату.

Двуличное отношение Андрея Бабиша к мигрантам

Птицефабрика в Мировице, в 80 километрах к юго-западу от Праги, принадлежит нынешнему премьер-министру Чехии - миллиардеру-популисту Андрею Бабишу, который публично выступает против приема беженцев и нелегальной иммиграции в Европе. Именно выпады против мигрантов принесли политику на последних выборах немало голосов.

Однако на предприятиях принадлежащего Бабишу холдинга Agrofert с миллиардными оборотами работают именно многочисленные гастарбайтеры из стран, не входящих в ЕС, - в том числе из Вьетнама, Украины и Монголии. В ином случае холдингу Бабиша, как и другим компаниям, пришлось бы бороться с острой нехваткой рабочей силы. Платят гастарбайтерам сущие копейки, а большинство из них прибыло в Чехию при весьма сомнительных обстоятельствах.

Как, к примеру, и Ван Га Нгуйен - сварщик по профессии. Во Вьетнаме у него остались жена и двое маленьких детей. В Европе он хотел провести на заработках несколько лет, а далее намеревался открыть на родине свое небольшое дело. Нгуйен связался с посредником, которым ему обещал "легкую работу на птицефабрике за 1000 долларов в месяц".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

На родине Нгуйена средняя зарплата примерно в пять раз меньше. А еще во Вьетнаме почти невозможно получить рабочую визу в Европу без посредника. Нгуйен такого посредника нашел - и заплатил ему за помощь 14 тысяч долларов. Деньги ему удалось собрать благодаря взятым кредитам - банковским и частным. В начале 2016 года Нгуйену назначили собеседование в чешском посольстве. Вопросы он знал заранее и вскоре получил нужные документы.

Грязная работа и непростые условия жизни

В апреле того же года Ван Га Нгуйен начал работать на птицефабрике Воднанска в Мировице. Он был одним из работавших в то время на фабрике 40 вьетнамцев. Фабрика Воднанска годами фигурировала в чешской прессе из-за плохих условий труда и подозрений в незаконном трудоустройстве мигрантов. Нгуйену довелось столкнуться со всем этим. Он стоял в начале производственного конвейера и должен был ежедневно подвешивать на крючки тысячи еще живых уток или уже забитых кур. "Это была грязная, частично кровавая, негигиеничная и плохо оплачиваемая работа", - рассказывает Нгуйен. Тайком сделанные видеозаписи, которые имеются в распоряжении DW, подтверждают слова вьетнамца.

В месяц он получал около 550 евро, в то время - чуть больше минимального оклада в Чехии. Спустя примерно год Нгуйен уволился, так как тщетно пытался добиться повышения зарплаты. Так же поступили и почти все остальные вьетнамцы с фабрики - сейчас там работают только 16 человек.

Корреспондент DW, побывавший в Мировице в декабре 2018 года, подтверждает рассказ Нгуйена. И хотя саму фабрику посетить было невозможно, но удалось поговорить с работниками - из Вьетнама, Монголии, Украины и Румынии.

Барак для работников фабрики Воднанска, Чехия

Часть иностранных рабочих живет в требующем ремонта бараке - прямо за зданием фабрики. Не производит хорошего впечатления и жилой дом, также принадлежащий Agrofert и стоящий чуть в отдалении. В одной из двухкомнатных квартир живут десять вьетнамцев. Их истории почти такие же, как и у Ван Га Нгуйена, с которым они раньше работали вместе. По их словам, работая около 200 часов в месяц (25 рабочих дней по 8 часов), каждый получает около 600 евро. При этом трудового договора в письменном виде ни у кого из них нет. За проживание в непрезентабельной квартире каждый платит почти по 100 евро в месяц.

Непрозрачная политическая линия Чехии

Эти обстоятельства жизни и работы мигрантов входят в резкое противоречие с постоянно повторяемыми заявлениями Андрея Бабиша о том, насколько важны для него условия труда. Бабиш на протяжении многих лет является в Чехии объектом критики. Как следует из одного судебного решения, ранее Бабиш работал на чехословацкие спецслужбы, а в начале 1990-х при неясных обстоятельствах стал владельцем Agrofert. Холдинг, в состав которого за это время вошел целый ряд крупных немецких компаний - в том числе завод по производству удобрений Piesteritz в городе Виттенберг - до настоящего момента был крупнейшим чешским получателем субсидий от Евросоюза. При этом уже длительное время в отношении Бабиша ведутся расследования о возможном конфликте интересов и мошенничестве при получении субсидий. Чтобы избежать обвинений в конфликте интересов, Бабиш в 2017 году, еще занимая пост министра финансов страны, передал свою империю трастовому фонду, в наблюдательный совет которого входит его жена.

Запрос DW в адрес Бабиша и его администрации об обстоятельствах, при которых вьетнамские рабочие оказались в Чехии, и об условиях труда на фабрике в Мировице по сути остался без ответа. Представитель Agrofert Ян Павлу назвал вопросы DW "оскорбительными и позорящими". Павлу заявил, что в холдинге все законы соблюдаются, иностранцы трудятся на тех же условиях, что и чехи, и у всех есть трудовые соглашения в письменной форме. Павлу также не согласился с утверждением, что Agrofert при помощи иностранных посредников целенаправленно нанимает работников за рубежом. Каким образом иностранцы попадают на работу в холдинг, Ян Павлу не объяснил.

В МИД Чехии в ответ на запрос DW сообщили, что ведомству не известно о случаях коррупции при выдаче чешских рабочих виз, а также что чешские дипломаты и сотрудники консульств не занимаются подобными вещами. Однако с лета 2018 года программа по выдаче рабочих виз гражданам Вьетнама прекращена - "из соображений национальной безопасности". Подробностей правительство в Праге не сообщило.

Новая "кабала" у визовых посредников?

Ван Га Нгуйен после увольнения с фабрики Воднанска живет в Чехии незаконно, так как его виза была привязана к работе в Мировице - это обычная практика в подобных случаях. Сейчас Нгуйен работает "по-черному" на одной из строек в северной Чехии. По его словам, у него еще 10 тысяч долларов долгов.

Нгуейн говорит, что сожалеет о решении поехать в Чехию. Но и вернуться во Вьетнам он не может - там он никогда не заработает достаточно, чтобы расплатиться с долгами. Он хочет попробовать устроиться на официальную работу в Венгрии или Болгарии. Обратится ли он снова к посредникам? "Да", - отвечает Нгуйен. Только на этот раз это будет стоить уже 12 тысяч долларов.

Смотрите также:

Эмиграция наглядно Какого цвета была кожа у наших предков? Верхняя часть лица - коричневая, нижняя - розоватая, середина - с желтоватым оттенком. Это символическое изображение - визитная карточка выставки в Неандертальском музее немецкого города Меттмана, которую можно посетить до 5 ноября. Экспозиция рассказывает об истории эмиграции. Кстати, вам известно, что тип светлокожих людей появился лишь около 4500 лет назад?

Эмиграция наглядно Не только "темнокожие" и "белые" С этого стенда, на котором можно увидеть портреты разных людей, и начинается экспозиция. Снимки сделаны в рамках проекта "Humanae" бразильской фотохудожницы Анжелики Дасс, представившей все разнообразие оттенков кожи. Для этой серии девушка делала портреты, как на документы. Причем для фона она подбирала цвет, соответствующий цвету лица модели. В общей сложности получилось 200 оттенков!

Эмиграция наглядно Вестоницкая Венера А это Вестоницкая Венера - небольшая статуэтка женщины, обнаруженная в 1925 году во время археологических раскопок в Долни-Вестонице, верхнепалеолитической стоянке в районе Бржецлав Южноморавского края Чешской республики. Предполагается, что ее возраст - около 25 тысяч лет, а изготовлена она руками переселенцев с африканского континента.

Эмиграция наглядно Мировая эмиграция - на интерактивной карте Интерактивные карты, позволяющие проследить пути эмиграции за последние тысячелетия, презентации с использованием 3D-технологий и анимации, - выставка в Неандертальском музее отвечает самым современным требованиям. "Наша цель - показать: эмиграция - явление общечеловеческое, и началась она миллионы лет назад", - подчеркивает директор музея Герд-Кристиан Венигер (Gerd-Christian Weniger).

Эмиграция наглядно История сближения Около 7500 лет назад в Европе появились земледельцы с Ближнего Востока. Постепенно происходила ассимиляция с местными народами, которые промышляли в основном охотой. В результате в Европе стало развиваться земледелие, животноводство, а позже и обработка металлов. Ученые уверены, что путь с Ближнего Востока в Европу пролегал через территорию современной Турции.

Эмиграция наглядно Что заставляло срываться с места Но почему наши предки переселялись с одних территорий на другие? Как показывает этот "инфокубик", срываться с насиженного места люди вынуждены были по разным причинам. Предполагается, что в древности одним из главных обстоятельств было изменение климата в сторону похолодания. В итоге обширные регионы постигли неурожаи, что вызвало острую нехватку продовольствия. И люди шли на юг.

Эмиграция наглядно Эмиграция сегодня В наши дни главная причина эмиграции - экономическая. Чаще всего люди меняют место жительства, чтобы повысить уровень жизни. Но многим приходится бежать в другую страну из-за военных конфликтов у себя на родине. Перед политиками стоят сложные задачи: прекратить войны и конфликты в странах, где наблюдается отток граждан, и решить проблемы с интеграцией беженцев.

Эмиграция наглядно Где твоя родина? На выставке можно посмотреть записи интервью с прибывшими в Германию эмигрантами и беженцами, которые рассказывают, что заставило их покинуть родину и перебраться сюда, как их воспринимают в немецком обществе. Вниманию посетителей предлагаются и записи интервью с детьми и внуками тех, кто переселился в Германию несколько десятилетий назад. Они рассказывают о том, как им живется в этой стране.

Эмиграция наглядно Для самых маленьких Для организаторов выставки было важно сделать все для того, чтобы эта экспозиция была понятна и детям. Ведь именно они, как отмечает директор Неандертальского музея Герд-Кристиан Венигер, ежедневно - в детских садах и школах - вносят свой вклад в интеграцию. Автор: Аня Ламеш, Наталия Королева

