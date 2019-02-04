Премьер Чехии: "против" мигрантов, но "за" иностранцев как рабочую силу

Журналистам DW удалось найти свидетельства работы иностранцев на фабриках, принадлежащих чешскому премьеру Андрею Бабишу - притом что сам Бабиш постоянно выступает против трудовой миграции.
36-летний Ван Га Нгуйен, который попросил не называть его подлинное имя, родом из северного Вьетнама. Как и тысячи соотечественников, Нгуйен решил попытать счастья и немного заработать в Европе. На преодоление бюрократических барьеров ушел не один месяц, но в результате Нгуйен оказался на одной из птицефабрик в Чехии. Однако там, вопреки ожиданиям, ему досталась тяжелая работа по убою птицы - за сумму, лишь немногим превышающую чешскую минимальную зарплату.
Двуличное отношение Андрея Бабиша к мигрантам
Птицефабрика в Мировице, в 80 километрах к юго-западу от Праги, принадлежит нынешнему премьер-министру Чехии - миллиардеру-популисту Андрею Бабишу, который публично выступает против приема беженцев и нелегальной иммиграции в Европе. Именно выпады против мигрантов принесли политику на последних выборах немало голосов.
Однако на предприятиях принадлежащего Бабишу холдинга Agrofert с миллиардными оборотами работают именно многочисленные гастарбайтеры из стран, не входящих в ЕС, - в том числе из Вьетнама, Украины и Монголии. В ином случае холдингу Бабиша, как и другим компаниям, пришлось бы бороться с острой нехваткой рабочей силы. Платят гастарбайтерам сущие копейки, а большинство из них прибыло в Чехию при весьма сомнительных обстоятельствах.
Как, к примеру, и Ван Га Нгуйен - сварщик по профессии. Во Вьетнаме у него остались жена и двое маленьких детей. В Европе он хотел провести на заработках несколько лет, а далее намеревался открыть на родине свое небольшое дело. Нгуйен связался с посредником, которым ему обещал "легкую работу на птицефабрике за 1000 долларов в месяц".
На родине Нгуйена средняя зарплата примерно в пять раз меньше. А еще во Вьетнаме почти невозможно получить рабочую визу в Европу без посредника. Нгуйен такого посредника нашел - и заплатил ему за помощь 14 тысяч долларов. Деньги ему удалось собрать благодаря взятым кредитам - банковским и частным. В начале 2016 года Нгуйену назначили собеседование в чешском посольстве. Вопросы он знал заранее и вскоре получил нужные документы.
Грязная работа и непростые условия жизни
В апреле того же года Ван Га Нгуйен начал работать на птицефабрике Воднанска в Мировице. Он был одним из работавших в то время на фабрике 40 вьетнамцев. Фабрика Воднанска годами фигурировала в чешской прессе из-за плохих условий труда и подозрений в незаконном трудоустройстве мигрантов. Нгуйену довелось столкнуться со всем этим. Он стоял в начале производственного конвейера и должен был ежедневно подвешивать на крючки тысячи еще живых уток или уже забитых кур. "Это была грязная, частично кровавая, негигиеничная и плохо оплачиваемая работа", - рассказывает Нгуйен. Тайком сделанные видеозаписи, которые имеются в распоряжении DW, подтверждают слова вьетнамца.
В месяц он получал около 550 евро, в то время - чуть больше минимального оклада в Чехии. Спустя примерно год Нгуйен уволился, так как тщетно пытался добиться повышения зарплаты. Так же поступили и почти все остальные вьетнамцы с фабрики - сейчас там работают только 16 человек.
Корреспондент DW, побывавший в Мировице в декабре 2018 года, подтверждает рассказ Нгуйена. И хотя саму фабрику посетить было невозможно, но удалось поговорить с работниками - из Вьетнама, Монголии, Украины и Румынии.
Часть иностранных рабочих живет в требующем ремонта бараке - прямо за зданием фабрики. Не производит хорошего впечатления и жилой дом, также принадлежащий Agrofert и стоящий чуть в отдалении. В одной из двухкомнатных квартир живут десять вьетнамцев. Их истории почти такие же, как и у Ван Га Нгуйена, с которым они раньше работали вместе. По их словам, работая около 200 часов в месяц (25 рабочих дней по 8 часов), каждый получает около 600 евро. При этом трудового договора в письменном виде ни у кого из них нет. За проживание в непрезентабельной квартире каждый платит почти по 100 евро в месяц.
Непрозрачная политическая линия Чехии
Эти обстоятельства жизни и работы мигрантов входят в резкое противоречие с постоянно повторяемыми заявлениями Андрея Бабиша о том, насколько важны для него условия труда. Бабиш на протяжении многих лет является в Чехии объектом критики. Как следует из одного судебного решения, ранее Бабиш работал на чехословацкие спецслужбы, а в начале 1990-х при неясных обстоятельствах стал владельцем Agrofert. Холдинг, в состав которого за это время вошел целый ряд крупных немецких компаний - в том числе завод по производству удобрений Piesteritz в городе Виттенберг - до настоящего момента был крупнейшим чешским получателем субсидий от Евросоюза. При этом уже длительное время в отношении Бабиша ведутся расследования о возможном конфликте интересов и мошенничестве при получении субсидий. Чтобы избежать обвинений в конфликте интересов, Бабиш в 2017 году, еще занимая пост министра финансов страны, передал свою империю трастовому фонду, в наблюдательный совет которого входит его жена.
Запрос DW в адрес Бабиша и его администрации об обстоятельствах, при которых вьетнамские рабочие оказались в Чехии, и об условиях труда на фабрике в Мировице по сути остался без ответа. Представитель Agrofert Ян Павлу назвал вопросы DW "оскорбительными и позорящими". Павлу заявил, что в холдинге все законы соблюдаются, иностранцы трудятся на тех же условиях, что и чехи, и у всех есть трудовые соглашения в письменной форме. Павлу также не согласился с утверждением, что Agrofert при помощи иностранных посредников целенаправленно нанимает работников за рубежом. Каким образом иностранцы попадают на работу в холдинг, Ян Павлу не объяснил.
В МИД Чехии в ответ на запрос DW сообщили, что ведомству не известно о случаях коррупции при выдаче чешских рабочих виз, а также что чешские дипломаты и сотрудники консульств не занимаются подобными вещами. Однако с лета 2018 года программа по выдаче рабочих виз гражданам Вьетнама прекращена - "из соображений национальной безопасности". Подробностей правительство в Праге не сообщило.
Новая "кабала" у визовых посредников?
Ван Га Нгуйен после увольнения с фабрики Воднанска живет в Чехии незаконно, так как его виза была привязана к работе в Мировице - это обычная практика в подобных случаях. Сейчас Нгуйен работает "по-черному" на одной из строек в северной Чехии. По его словам, у него еще 10 тысяч долларов долгов.
Нгуейн говорит, что сожалеет о решении поехать в Чехию. Но и вернуться во Вьетнам он не может - там он никогда не заработает достаточно, чтобы расплатиться с долгами. Он хочет попробовать устроиться на официальную работу в Венгрии или Болгарии. Обратится ли он снова к посредникам? "Да", - отвечает Нгуйен. Только на этот раз это будет стоить уже 12 тысяч долларов.
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