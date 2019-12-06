 Премьер Франции пошел на уступки противникам пенсионной реформы | Новости из Германии о Европе | DW | 11.12.2019

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Европа

Премьер Франции пошел на уступки противникам пенсионной реформы

Новая пенсионная система будет распространяться лишь на граждан, родившихся после 1975 года. Пенсионный возраст во Франции сохранится на уровне 62 лет.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представляет план пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представляет план пенсионной реформы

Правительство Франции на фоне массовых протестов и забастовок пошло на значительные уступки противникам запланированной пенсионной реформы. Пенсионные новшества затронут значительно меньшее число граждан, чем опасались профсоюзы, сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, представляя в среду, 11 декабря, план пенсионной реформы.

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По словам Филиппа, новые правила будут распространяться лишь на граждан, родившихся в 1975 году и позднее. До сих пор сообщалось, что под реформу подпадут лица, родившиеся с 1963 года. Официальный пенсионный возраст на уровне 62 лет будет сохранен, однако лицам, прекращающим трудовую деятельность до достижения 64-летнего возраста, пенсии будут урезаться.

"Новый пакт поколений"

Существовавшие во Франции до сих пор 42 пенсионные системы будут заменены универсальной системой начисления пунктов, привилегии для работников отдельных отраслей - упразднены. 

"Мы предлагаем новый пакт между поколениями. Его цель - справедливая и стабильная пенсионная система, при которой отдельные лица не получают преимущества за счет всех остальных", - провозгласил Эдуар Филипп и призвал противников пенсионной реформы прекратить забастовки, продолжающиеся уже почти неделю.

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    Автор: Никита Баталов


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