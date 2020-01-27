Премьер Словении подал в отставку вслед за министром финансов

Премьер-министр Словении, председатель левоцентристской партии Марьян Шарец в понедельник, 27 января, подал Государственному собранию - парламенту страны - заявление об отставке и сообщил о необходимости проведения досрочных выборов.

"С этой коалицией, с такой ситуацией в парламенте я не могу оправдывать ожидания людей. Я смог бы сделать это после выборов", - заявил председатель партии "Список Марьяна Шареца".

Об уходе объявил и министр финансов Словении

Комментарий премьера последовал сразу после заявления его заместителя, министра финансов Андрея Бертонцеля, также сообщившего о своем уходе.

Последний объяснил отставку "профессиональными причинами". Глава Минфина заверил, что все время действовал "прозрачно", стремясь обеспечить "среднесрочную финансовую устойчивость" экономики страны.

Раннее у Бертонцеля возник конфликт с министром здравоохранения страны Алешем Шабедером из-за государственных выплат страховщикам, отмечает Радио и телевидение Словении.

У правящей коалиции нет большинства в парламенте

У правящей коалиции нет абсолютного большинства в парламенте, из-за этого она вынуждена обращаться к за поддержкой к "Левым". Правоконсервативная Словенская демократическая партия (СДП) стала победителем досрочных выборов в Словении в минувшем июне. Второе место заняла левоцентристская партия "Список Марьяна Шареца".

Премьер Шарец занимал этот пост с сентября 2018 года.

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