 Премьер Польши высказался против вывода войск США из Германии | Новости из Германии о Европе | DW | 22.08.2019

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Европа

Премьер Польши высказался против вывода войск США из Германии

Военную базу США в Рамштайне необходимо сохранить, считает Матеуш Моравецкий. Одновременно он выступил за создание новой военной базы НАТО в Польше.

Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий

Польское правительство выступило против передислокации размещенных в Германии войск США в Польшу, о возможности которой ранее предупредил американский посол в ФРГ Ричард Гренелл. "Никто не думает всерьез о том, чтобы решительным образом сокращать американское присутствие в Германии. Нам нужна военная база в Рамштайне", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 22 августа.

При этом также необходима "новая долгосрочная военная база в Польше", указал он далее.

Контекст

Саммит НАТО в Брюсселе не обошелся без конфликтов. Дональд Трамп критиковал союзников за низкие расходы на оборону и назвал ФРГ страной, подконтрольной России. Но лидерам альянса удалось принять совместную декларацию. (11.07.2018)

Президент США Дональд Трамп не раз критиковал Германию за недостаточные, на его взгляд, расходы на оборонные нужды. DW выяснила, насколько обоснованной является эта критика. (12.07.2018)

Вместе с тем глава польского правительства призвал Германию увеличить расходы на вооружение до предписываемого правилами НАТО показателя 2 процента ВВП. "Этого (правила - Ред.) все должны придерживаться", - подчеркнул он. По словам Моравецкого, германские оборонные расходы в настоящее время не соответствуют взятым страной обязательствам.

Заявление посла США в Германии

В начале августа посол США в ФРГ предупредил, что Вашингтон может решиться на переброску части своих военных из Германии в Польшу из-за нежелания Берлина увеличить расходы на оборону до 2 процентов ВВП. "Оскорбительно, что американские налогоплательщики финансируют пребывание свыше 50 тыс. американских (солдат. - Ред.) в Германии, в то время как немцы используют свой торговый профицит для внутренних целей", - заявил Гренелл агентству dpa.

В настоящее время в Германии находится около 35700 американских солдат и офицеров, причем более половины из них - 18459 - в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Еще 11689 военнослужащих США дислоцированы в Баварии, 3036 - в Баден-Вюртемберге и 2471 - в Гессене. По данным посольства США в ФРГ, на американских военных базах в Германии работают 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц.

Президент США Дональд Трамп постоянно критикует уровень оборонных расходов Германии. По его словам, ФРГ не выплачивает "справедливую долю" в рамках своих обязательств перед НАТО. В бюджет Германии на 2020 год расходы на вооружение заложены на уровне 1,37 процента от ВВП, а к 2024 году этот показатель планируется снизить до 1,24 процента.

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