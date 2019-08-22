Премьер Польши высказался против вывода войск США из Германии

Польское правительство выступило против передислокации размещенных в Германии войск США в Польшу, о возможности которой ранее предупредил американский посол в ФРГ Ричард Гренелл. "Никто не думает всерьез о том, чтобы решительным образом сокращать американское присутствие в Германии. Нам нужна военная база в Рамштайне", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 22 августа.

При этом также необходима "новая долгосрочная военная база в Польше", указал он далее.

Вместе с тем глава польского правительства призвал Германию увеличить расходы на вооружение до предписываемого правилами НАТО показателя 2 процента ВВП. "Этого (правила - Ред.) все должны придерживаться", - подчеркнул он. По словам Моравецкого, германские оборонные расходы в настоящее время не соответствуют взятым страной обязательствам.

Заявление посла США в Германии

В начале августа посол США в ФРГ предупредил, что Вашингтон может решиться на переброску части своих военных из Германии в Польшу из-за нежелания Берлина увеличить расходы на оборону до 2 процентов ВВП. "Оскорбительно, что американские налогоплательщики финансируют пребывание свыше 50 тыс. американских (солдат. - Ред.) в Германии, в то время как немцы используют свой торговый профицит для внутренних целей", - заявил Гренелл агентству dpa.

В настоящее время в Германии находится около 35700 американских солдат и офицеров, причем более половины из них - 18459 - в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Еще 11689 военнослужащих США дислоцированы в Баварии, 3036 - в Баден-Вюртемберге и 2471 - в Гессене. По данным посольства США в ФРГ, на американских военных базах в Германии работают 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц.

Президент США Дональд Трамп постоянно критикует уровень оборонных расходов Германии. По его словам, ФРГ не выплачивает "справедливую долю" в рамках своих обязательств перед НАТО. В бюджет Германии на 2020 год расходы на вооружение заложены на уровне 1,37 процента от ВВП, а к 2024 году этот показатель планируется снизить до 1,24 процента.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

