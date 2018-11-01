Премьер-министр Чехии отклонил миграционный пакт ООН

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отклонил миграционное соглашение Организации Объединенных Наций. "Мне не нравится этот пакт", - заявил он, выступая в нижней палате парламента страны в четверг, 1 ноября. Бабиш намерен предложить Чешской социал-демократической партии последовать примеру Австрии и Венгрии, отказавшихся от участия в договоре. Никому, кроме самой Чехии, "нельзя решать, кто живет и работает" в стране, добавил он.

В сентябре председатель социал-демократов, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек выступил в поддержку документа, инициированного ООН. Этот пакт является лишь декларацией о намерениях, подчеркнул Гамачек.

От участия отказались США, Венгрия, Австрия

Инициированный ООН первый "Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию" планируется официально принять на конференции в Марокко в декабре 2018 года. Он содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В их числе - выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

США вышли из переговоров еще в декабре 2017 года, поскольку некоторые положения пакта несовместимы с миграционной политикой президента Дональда Трампа. В июле 2018 года от участия в пакте отказалась Венгрия. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан назвал планируемый договор "опасным для мира в Венгрии", поскольку он, по словам Орбана, поощряет к эмиграции миллионы людей. Накануне о своем выходе сообщила Австрия. Федеральный канцлер Себастьян Курц объяснил этот шаг необходимостью защиты национального суверенитета.

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