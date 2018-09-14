Премьер-министр Венгрии не исключает выход из Европейской народной партии

Вероятность выхода членов партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" из Европейской народной партии - крупнейшей политической силы Европарламента - составляет 50 процентов. Об этом вечером в четверг, 13 сентября, сообщил председатель ФИДЕС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Нарушение принципов правового государства

12 сентября Европейский парламент одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии. Евросоюз обвинил Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности притеснении неправительственных организаций.

Совету ЕС предстоит решить, будет ли против Венгрии запущена штрафная процедура в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском Союзе, Позволяющей, кроме прочего, лишить ее голоса в Совете ЕС. Если министры стран-членов ЕС согласятся с запуском штрафной процедуры, Венгрия должна будет предоставить объяснение своих действий.

Правительство Венгрии считает решение Европарламента "мелочной местью" политиков, дружелюбно настроенных к мигрантам, заявил в тот же день глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Будапешт примет решение об ответных шагах 17 сентября, заявил Орбан. Премьер Венгрии сообщил, что ожидает "серьезные юридические дебаты" по этому вопросу.

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Смотреть видео 02:19 Now live 02:19 мин Поделиться Выборы в Венгии: евроскептики получают большинство Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2vk4g Выборы в Венгрии: победа евроскептиков во главе с Виктором Орбаном