 Премьер-министр Венгрии не исключает выход из Европейской народной партии | Новости из Германии о Европе | DW | 14.09.2018

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Европа

Премьер-министр Венгрии не исключает выход из Европейской народной партии

Виктор Орбан заявил о вероятности выхода членов ФИДЕС из крупнейшей политической партии Европарламента. Будапешт пригрозил ответными мерами в ответ на штрафную процедуру ЕС в отношении Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Вероятность выхода членов партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" из Европейской народной партии - крупнейшей политической силы Европарламента - составляет 50 процентов. Об этом вечером в четверг, 13 сентября, сообщил председатель ФИДЕС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Контекст

Депутаты Европарламента одобрили штрафную процедуру в отношении Венгрии. Теперь Совету ЕС предстоит решить, наложат ли на страну санкции, лишающие ее права голоса в этой структуре. (11.09.2018)

Фонд "Открытое общество", основанный при поддержке миллиардера и филантропа Джорджа Сороса, вынужден покинуть Венгрию. Свою деятельность он продолжит в Берлине. Кто и за что критикует фонд? (16.05.2018)

Нарушение принципов правового государства

12 сентября Европейский парламент одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии. Евросоюз обвинил Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности притеснении неправительственных организаций.

Совету ЕС предстоит решить, будет ли против Венгрии запущена штрафная процедура в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском Союзе, Позволяющей, кроме прочего, лишить ее голоса в Совете ЕС. Если министры стран-членов ЕС согласятся с запуском штрафной процедуры, Венгрия должна будет предоставить объяснение своих действий.

Правительство Венгрии считает решение Европарламента "мелочной местью" политиков, дружелюбно настроенных к мигрантам, заявил в тот же день глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Будапешт примет решение об ответных шагах 17 сентября, заявил Орбан. Премьер Венгрии сообщил, что ожидает "серьезные юридические дебаты" по этому вопросу.

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Выборы в Венгрии: победа евроскептиков во главе с Виктором Орбаном

  • Беженцы на границе Греции с Македонией

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Балканский маршрут"

    До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.

  • Инфографика: Балканский машрут и альтернативные маршруты

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Договор с Турцией: эффективность под вопросом

    Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.

  • Лодка с беженцами в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Италию

    Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.

  • Граница Греции с Албанией

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Албанию

    Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.

  • Беженцы на турецко-болгарской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Болгарию

    Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.

  • Карпаты в Румынии

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Румынию

    Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.

  • Мигранты на российско-финской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Арктический маршрут"

    С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.

  • Погранслужба патрулирует латвийско-российскую границу

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Балтийский маршрут"

    В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.

    Автор: Александра Ёлкина


Контекст

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

После закрытия так называемого "балканского маршрута" беженцы ищут обходные пути в Европу. Но не все они безопасны. В фотогалерее DW - об альтернативных маршрутах мигрантов. (28.03.2016)  

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