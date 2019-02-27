 Премьер Литвы намерен предложить Минску ″план-хулиган″ по БелАЭС | Новости из Германии о Европе | DW | 28.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Премьер Литвы намерен предложить Минску "план-хулиган" по БелАЭС

Глава литовского правительства не раскрыл подробностей своего плана по БелАЭС, с которым он обратится к властям Беларуси. Президент Литвы Грибаускайте высказалась за закрытие АЭС в Островце.

Litauen Protest gegen AKW Ostrovets in Weißrussland (DW/W.Janczys)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис намерен сделать белорусским властям "рациональное предложение" по вопросу критикуемого строительства в Островце, поблизости от границы Беларуси и Литвы, Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Это предложение он назвал "планом-хулиганом".

"У нас есть "план-хулиган". Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, которое говорит: "Закройте", - приводит слова Сквернялиса на встрече с жителями города Кедайняй в центральной Литве портал 15min.lt в четверг, 28 февраля. Никаких подробностей своего плана глава литовского правительства не привел.

Контекст

Минэнерго Беларуси уверяет, что могильник для радиоактивных отходов на Островецкой АЭС будет безопасен для окружающей среды. Эксперты считают, что власти скрывают целый комплекс проблем. (17.07.2017)

Литовский депутат Линас Бальсис оценил для DW позицию Минска, назвавшего вопросы Вильнюса по БелАЭС "политическими". По мнению Бальсиса, Беларусь скрывает информацию о стройке. (24.04.2017)

Вильнюс добивается закрытия Белорусской АЭС

В ответ на заявление Сквернялиса, который баллотируется на пост главы государства, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Вильнюс должен добиваться закрытия БелАЭС. "Международные организации подтвердили, что площадка для БелАЭС выбрана небезопасная, а сама атомная станция представляет угрозу. Поэтому необходимо добиваться закрытия БелАЭС. Опыт Австрии показал, что это возможно, если достает политической воли", - цитирует Грибаускайте портал Delfi.

Строительство АЭС в белорусском Островце, в непосредственной близости от границы с Литвой, вызывает в стране серьезное беспокойство. Литовские политики и общественность выступают решительно против него, ссылаясь на соображения безопасности и экологии, а конкретно - на международную Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. В 2017 году сейм Литвы признал БелАЭС угрозой национальной безопасности, окружающей среде и общественному здоровью

Беларусь отрицает обвинения и продолжает строительство атомной станции.

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Магазин в селе Залесье

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Магазин в селе Залесье

    После прохождения паспортного контроля на КПП "Дитятки" первая остановка по маршруту в 30-километровой зоне отчуждения - село Залесье. Садовые деревья разрослись в настоящий лес. Заросли даже центральные улицы. До аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года здесь проживало около 3 тыс. жителей. Их эвакуировали в Бородянский район Киевской области. Со временем в село самовольно вернулись несколько человек.

  • Сцена дома культуры в селе Залесье

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Дом культуры в Залесье

    Расположенное в 15 минутах от Чернобыля Залесье было довольно крупным селом: со средней школой, библиотекой, роддомом и построенным еще в 1959 году Домом культуры. Его помещение, кстати, неплохо сохранилось - зал до сих пор украшает транспарант времен СССР, в хорошем состоянии и лепнина, обрамляющая сцену. Но пол почти полностью прогнил, так что передвигаться нужно с осторожностью.

  • Музей техники в Чернобыле

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Техника ликвидаторов в Чернобыле

    Следующая остановка - Чернобыль. Возле пожарной части прямо под открытым небом расположен музей техники, задействованной в ликвидации последствий аварии. В первые дни ликвидаторы надеялись с ее помощью расчистить особенно опасные завалы. Но даже техника не выдержала высокий уровень радиации.

  • Аллея памяти мемориального комплекса Звезда Полынь

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь"

    Аллея памяти мемориального комплекса "Звезда Полынь" в Чернобыле - символическое кладбище с названиями 162 населенных пунктов, которые сравняли с землей после Чернобыльской катастрофы. Как вспоминает ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Валерий Стародумов, "метод захоронения назывался "под себя". Инженерная машина разграждения (ИМР) выкапывала траншею, заталкивала в нее дом и засыпала землей".

  • Туристы измеряют уровень радиации

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Микрозиверт? Бер? Микрорентген? Кюри?

    Следующая остановка - село Копачи, расположенное в 10-километровой зоне. Его территория подверглась сильнейшему загрязнению радионуклеидами. Туристы измеряют уровень радиации с помощью дозиметров, которые можно получить за дополнительную плату (5-10 евро). Сопровождающие должны помочь сориентироваться в единицах измерения. Кое-где "фонит" и "зашкаливает", устройство громко пищит.

  • Детский сад в селе Копачи

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Детский сад в селе Копачи

    Село Копачи находится всего в 4 километрах от ЧАЭС. Из-за сильного загрязнения его ликвидировали и засыпали землей. Одно из немногих строений, оставшееся стоять на поверхности, - это детский сад. По сей день в нем сохранились нетронутыми игрушки, детская мебель, пособия по дошкольному образованию, родительский уголок. Вот только детей нет.

  • Площадка перед 4 энергоблоком ЧАЭС

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Площадка перед 4-м энергоблоком ЧАЭС

    Памятник ликвидаторам аварии установили на площадке перед 4-м энергоблоком ЧАЭС. Сегодня этот энергоблок покрыт новым защитным конфайнментом (аркой безопасности) и выглядит вполне мирно. А в апреле 1986 года, после аварии, показатели радиации здесь превышали норму в тысячи раз. В ликвидации последствий одной из крупнейших техногенных катастроф участвовали около 600 000 человек.

  • Туристы проходят радиологический контроль

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Радиологический контроль на ЧАЭС

    Перед входом на ЧАЭС обязательно нужно пройти контроль радиологического загрязнения одежды. Показатели приборов, как правило, довольно точные. Если они превышают норму, одежду пытаются очистить. Если это не удается, ее придется оставить. По словам организаторов туров, за день пребывания в Чернобыльской зоне уровень радиационного облучения не превышает дозу, полученную за час полета на самолете.

  • Обед на ЧАЭС

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Обед на ЧАЭС

    После прохождения радиологического контроля, в столовой ЧАЭС предлагают полноценный обед: борщ или суп, мясо с гарниром и салат, компот, сок и хлеб. Здесь могут поесть и вегетарианцы: вместо мяса можно взять, например, арбуз и персик. Все продукты привезены в зону отчуждения с "большой земли". Цена обеда - 100 гривен (чуть больше трех евро). Кофе можно взять отдельно в автомате.

  • Припять, белый дом на углу проспекта Ленина и улицы Академика Курчатова

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    "Белый дом" в Припяти

    Город Припять - гордость социалистического градостроительства. Год основания - 1970. До аварии в Припяти, расположенной в двух километрах от ЧАЭС, проживало около 50 000 жителей. На фото - "белый дом", где жила городская элита и директор ЧАЭС Виктор Брюханов, осужденный впоследствии на 10 лет заключения. На первом этаже - магазин "Радуга", после аварии служил мебельным складом.

  • Автоматы с газировкой

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Автоматы с газировкой

    Эти автоматы, установленные возле кафе "Припять", в советские времена были неотъемлемой частью городского ландшафта. Они стояли и на улицах, и в парках отдыха. Эту модель АТ-101СК выпускало производственное объединение "Киевторгмаш". Газировка с сиропом стоила три копейки, без сиропа - одну копейку. В автомате справа (на фото) так и остался стоять граненый стакан.

  • Витраж в кафе Припять

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Уникальный витраж в кафе "Припять"

    Кафе "Припять" в 70-80-е годы было излюбленным место отдыха молодежи. Оно располагалось у речного вокзала, куда приходили теплоходы "Ракета" из Киева. Особенность интерьера - витраж, скорее всего, авторства команды знаменитого художника-монументалиста Ивана Литовченко. Выполнен по трудоемкой и затратной технологии: рисунок собран из фрагментов цветного стекла.

  • Остатки универмага в Припяти

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Остатки универмага в Припяти

    Припять считалась образцово-элитным городом. Уровень обеспечения энергетиков сравнивали с московским, привычный для СССР дефицит здесь был редкостью. В Припяти было 25 магазинов, в том числе универмаг, открывшийся в начале 1986 года. На первом этаже был продуктовый отдел, на втором - мебельный. Здесь еще сохранились холодильные витрины, хотя мародеры давно сдали всю "начинку" на металлолом.

  • Комната в квартире, разграбленной мародерами

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Добыча мародеров

    Больше всего следы мародеров заметны в брошенных домах припятчан. Некоторые вещи, незагрязненные радиацией, жители города смогли впоследствии забрать и вывезти, частично имущество утилизировали. Остальное стало добычей мародеров. Снимали даже батареи. Сейчас большинство квартир полностью пустые, но кое-где еще можно найти старую мебель и остатки кухонной утвари.

  • Радиолокационная станция Дуга

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Секретный объект - радиолокационная станция "Дуга"

    ...она же - "Чернобыль-2", она же - "русский дятел", она же "выноситель мозгов". Последняя остановка маршрута - секретный объект, построенный неподалеку от ЧАЭС. Он был частью системы противовоздушной обороны СССР для обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет. С 1976 года "Дуга" портила нервы радиолюбителям постоянными шумами в эфире, за что ее и окрестили "дятлом".

  • Лис Семен

    Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

    Знакомьтесь: лис Семен

    В окрестностях Припяти часто можно встретить лиса по кличке Семен. Он стал своеобразной местной знаменитостью. Туристов Семен любит, ведь они его нередко подкармливают. Но гладить его не рекомендуется. И не только потому, что на его шерстке теоретически могут быть радиоактивные частицы. Этот красавец - дикое животное, и несмотря на частые встречи с людьми, кусаться он не разучился.

    Автор: Юрий Шейко, Дмитрий Каневский, Марина Барановская


Смотреть видео 02:59

В Литве критикуют строительство АЭС в Беларуси

Контекст

Один день в Чернобыльской зоне отчуждения

Чернобыльская зона отчуждения становится настоящим магнитом для туристов. Корреспонденты DW отправились в однодневное путешествие, предлагаемое туристическим агентством. (14.08.2018)  

Ссылки в интернете

S.Skvernelis dėl Astravo turi „planą-chuliganą“: ką pasiūlys A.Lukašenkai?

Президент Литвы: необходимо добиваться закрытия Белорусской АЭС

Аудио- и видеофайлы по теме

В Литве критикуют строительство АЭС в Беларуси  

Годовщина Чернобыля: в зоне отчуждения выросла популяция животных  

Ветер и солнце: ФРГ делает ставку на возобновляемую энергетику?  

Также по теме

Russland Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko St. Petersburg

Минск обвиняет Москву в срыве сроков строительства БелАЭС 22.09.2018

Беларусь добивается от Москвы более выгодных условий выплаты кредита на строительство первой белорусской АЭС, указывая, что Россия сорвала сроки запуска БелАЭС.

AKW in Weißrussland

Где хранить отходы с Белорусской АЭС, или Игра в русскую рулетку 17.07.2017

Минэнерго Беларуси уверяет, что могильник для радиоактивных отходов на Островецкой АЭС будет безопасен для окружающей среды. Эксперты считают, что власти скрывают целый комплекс проблем.

Weißrussland Baustelle Atomkraftwerk Ostrowez

АЭС в Островце - повод для ссоры Литвы, Латвии и Эстонии? 07.09.2017

Вильнюс пытается заручиться поддержкой Риги и Таллина, чтобы остановить строительство АЭС в Островце. Почему соседи не спешат на помощь, выясняла DW.

Реклама

Самые читаемые

"Путин и мафия": Немецкий канал ZDF показал фильм о коррупции в России  

США закрывают иммиграционный офис в Москве. Что дальше?  

Кто из кандидатов в президенты зовет Украину в ЕС и НАТО  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно