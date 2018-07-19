 Премьер Ливии отказывается строить центры для нелегальных мигрантов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.07.2018

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Мир

Премьер Ливии отказывается строить центры для нелегальных мигрантов

Глава ливийского правительства призвал Европу разработать глобальную миграционную политику, а не пытаться решить проблему лишь высылкой нежелательных мигрантов.

На пути в Европу

На пути в Европу

Премьер-министр правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж решительно отверг предложение Евросоюза создать в этой стране центры приема беженцев. Об этом Сарадж заявил в интервью немецкрй газете Bild, опубликованном в пятницу, 20 июля. "Мы абсолютно против того, что Европа совершенно официально хочет содержать у нас нелегальных мигрантов, которых не желает иметь сам Евросоюз", - указал глава ливийского правительства.

Контекст

Правительство Германии еще в этом году намерено представить миграционный закон. Об этом договорились партии, входящие в правящую в ФРГ коалицию. Но каким он будет, пока не ясно. (11.07.2018)

Страны за пределами ЕС нельзя просить разделять миграционную нагрузку, считает глава МИД Македонии. Ранее от создания центров по приему беженцев отказались ряд стран Африки и Европы. (12.07.2018)

Ливии, по словам главы правительства, не нужны и субсидии на такие центры. "Мы не будем осуществлять никакие сделки за деньги с Евросоюзом, чтобы принять нелегальных мигрантов", - подчеркнул Фаиз Сарадж. Он назвал странным то, что в Европе "уже никто не хочет принимать мигрантов, но предлагает сделать это Ливии, разместив у себя сотни тысяч претендентов на убежище".

Сарадж подчеркнул, что Ливия является транзитной страной для мигрантов из других стран Азии и Африки, стремящихся в Европу. Поэтому, считает он, ЕС должен усилить нажим на те страны, откуда идет основной поток беженцев.

Фаиз Сарадж призвал Евросоюз к  совместной борьбе с контрабандистами. Он указал, что на береговую охрану Ливии падает основная нагрузка по перехвату контрабандистов и спасению людей. ЕС, по мнению ливийского лидера,  должен оказать Триполи техническую и финансовую поддержку именно в этой сфере, чтобы пресечь деятельность контрабандистов на начальном этапе. Премьер-министр Ливии указал, что в настоящее время в Ливии находятся сотни тысяч нелегальных мигрантов. То, что среди них имеется значительное число преступных элементов и террористов существенно ухудшает ситуацию в стране. Европе, считает Фарадж, необходимо выработать глобальную миграционную политику, а не пытаться решить проблему лишь высылкой нежелательных мигрантов.

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  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

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    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

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    Более 70 детей в возрасте от 4 до 18 лет ежедневно посещают маленькую сирийскую школу. Иногда учителя приходят домой к родителям и убеждают их отправлять детей на занятия хотя бы несколько дней в неделю - чтобы у них появились шансы на будущее и возможность ощутить себя теми, кем они в действительности являются: детьми.

    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


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Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

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