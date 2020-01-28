 Премьер Баварии намерен обсудить с Путиным убийство чеченца в Берлине | Новости из Германии о России | DW | 29.01.2020

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Россия

Премьер Баварии намерен обсудить с Путиным убийство чеченца в Берлине

Сотрудничество с ФРГ в расследовании убийства в Берлине чеченского полевого командира Хангошвили в интересах России, заявил в Москве баварский премьер Маркус Зёдер.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в Москве 29 января 2019 года

Маркус Зёдер в Москве 29 января

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) намерен на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить факт убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. "Сотрудничество российских властей в расследовании этого убийства важно и необходимо в полной мере", - заявил Зёдер в среду, 29 января, в Москве. По его словам, это в интересах России, особенно с учетом имеющихся подозрений и слухов. При этом, как сказал немецкий политик, он "не переоценивает свои возможности" и осознает, что нынешний визит "не изменит мир", а подобные встречи являются "частью длительного переговорного процесса".

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в Москве

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в Москве

Отвечая на вопросы журналистов на Красной площади в Москве, Зёдер отметил, что Германия заинтересована в укреплении и расширении экономического сотрудничества с Россией. По его словам, передает корреспондент DW из Москвы, в этой сфере возможно многое, если политические процессы сдвинутся с мертвой точки. В частности, он назвал урегулирование конфликта на Востоке Украины и убийство Хангошвили в Берлине.

Зёдер подтвердил целесообразность западных санкций

В ходе визита в Москву Маркус Зёдер - председатель входящего в правящую в Германии коалицию Христианско-социального союза (ХСС) – в среду утром возложил венок к могиле Неизвестного солдата. После этого он провел переговоры с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Во второй половине дня Зёдер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, запланировано посещение солдатского кладбища в Люблино и беседа с представителями гражданского общества.

Контекст

Президент РФ заявил, что Москва не добилась от Берлина взаимопонимания касательно экстрадиции Зелимхана Хангошвили. Хайко Мас назвал "нелепыми" слова Путина, ранее опровергнутые правительством Германии. (13.12.2019)

Предполагаемые сотрудники ГРУ, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов, возможно, в 2014 году провели три дня в районе Франкфурта-на-Майне. (06.12.2019)

Накануне визита в Москву Зёдер подтвердил целесообразность сохранения западных санкций в отношении России. "Санкции продемонстрировали свою действенность, и было бы ошибочным сказать сейчас, что все опять хорошо", - заявил он 28 января. По его мнению, Германия должна оставаться в контакте с Россией, важен любой маленький шаг, чтобы защищать позицию федерального правительства. Ранее Зёдер отметил, что его поездка согласована с федеральным канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Убийство в центре Берлина

В берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа застрелили Зелимхана Хангошвили, который во время второй чеченской войны был полевым командиром. Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого  Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Расследование убийства 4 декабря взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Это происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Как сообщила пресс-служба ведомства, немецкие следственные органы проверяют подозрения в возможной причастности государственных органов РФ или Чечни к организации убийства Хангошвили.

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  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке

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    Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".

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    Три месяца спустя, 3 июля, Шрёдер участвует в праздновании 750-летия Калининграда. Он уже запустил в Германии весьма спорную процедуру досрочных выборов и вскоре будет знать, останется ли он канцлером ФРГ еще на четыре года. Интересно, обсуждался ли за кофе вопрос о том, кто займет высший пост в создаваемой под "Северный поток" в Швейцарии компании-оператора Nord Stream?

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    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

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    Еще через два месяца, 8 сентября, оба лидера присутствуют в Берлине на торжественном подписании официального соглашения о "Северном потоке". Это происходит ровно за десять дней до досрочных парламентских выборов, в ходе которых Шрёдер теряет власть: канцлером ФРГ становится Ангела Меркель.

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Газпрома

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

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    Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Агитация за "Южный поток"

    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Непоколебимая дружба

    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

    4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.

  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

    В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


 

Смотреть видео 03:09

Убийство в Берлине: немецкие политики возмущены словами Путина

 

Контекст

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

О том, как немецкий друг Владимира Путина вот уже второй десяток лет помогает Кремлю, активно работая в структурах "Газпрома", а теперь еще и "Роснефти", - в фотогалерее DW. (20.03.2018)  

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Как Меркель и Путин договоривались спасать "Северный поток-2"  

Убийство в Берлине: немецкие политики возмущены словами Путина  

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Лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер считает, что западные санкции в отношении Кремля показали свою действенность. Вместе с тем Германия должна оставаться в контакте с Россией.

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Решающим является не то, что происходит на самом деле, а лишь то, как это воспринимается сейчас и как об этом потом будут вспоминать. Поэтому четкий язык в отношении России необходим, считает Йорг Химмельрайх.

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