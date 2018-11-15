Премьер Баварии Зёдер намерен возглавить ХСС вместо Зеехофера

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) намерен сменить Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) на посту главы Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правительственную коалицию Германии. "После основательного размышления и в соответствии с желанием многих однопартийцев я готов посвятить себя служению партии. Поэтому выдвигаю свою кандидатуру на пост председателя ХСС", - заявил баварский политик в интервью информагентству dpa в воскресенье, 18 ноября.

В свою очередь, зампредседатель ХСС и кандидат на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) не намерен баллотироваться на пост главы баварской партии. В интервью изданию Bild am Sonntag Вебер пояснил, что планирует "сконцентрировать все усилия" на выборах в Европейский парламент, намеченных на конец мая 2019 года. Вебер назвал "большим шансом" и "абсолютно новыми перспективами" для ХСС то, что он как ее представитель "ведет на выборы в парламент ЕС всю ЕНП и может стать председателем Еврокомиссии".

Зеехофер объявил о "годе обновления" ХСС

Несколько дней назад действующий председатель ХСС Зеехофер официально объявил о намерении оставить свой пост, отметив, что 2019 год "должен стать годом обновления" для баварской партии.Выборы нового главы ХХС пройдут на внеочередном партийном съезде 19 января 2019 года. В конце октября Зеехофер заявлял, что не согласен брать на себя полную ответственность за крупную неудачу ХСС на выборах в парламент (ландтаг) Баварии , но готов уступить свой партийный пост. В то же время политик не комментировал вопрос о том, насколько долго намерен сохранять за собой правительственный пост - главы МВД Германии.

Маркус Зёдер был избран премьер-министром Баварии в марте 2018 года и переизбран на этот пост в начале ноября - после выборов в ландтаг, прошедших 14 октября. На них ХСС набрал лишь 37,6 процентов голосов, лишившись абсолютного большинства в парламенте земли и показав худший результат с 1950 года. До Зёдера правительство Баварии возглавлял Зеехофер.

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