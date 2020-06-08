Премьер Армении Пашинян отправил в отставку сразу нескольких силовиков

Никол Пашинян уволил в один день начальника полиции, главу Службы национальной безопасности и начальника генштаба вооруженных сил.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 8 июня, отправил в отставку сразу трех руководителей силовых ведомств - директора Службы национальной безопасности (СНБ) Эдуарда Мартиросяна, начальника полиции Армана Саркисяна и начальника генерального штаба вооруженных сил страны Артака Давтяна. Причины их увольнения Пашинян не указал.
В тот же день премьер назначил новых глав силовых структур - ими стали соответственно заместитель главы СНБ Аргишти Кярамян, первый заместитель начальника полиции Ваге Казарян и первый заместитель начальника генштаба вооруженных сил Оник Гаспарян. Об отставках и новых назначениях глава армянского правительства сообщил на своей странице в соцсети Facebook, при этом этом генералам, покинувшим свои посты, он выразил благодарность за службу.
Отставки генералов стали полной неожиданностью
Для многих жителей Армении отставки силовиков стали полной неожиданностью, тем более что уволенные главы полиции и СНБ занимали эти должности с 19 марта текущего года. Однако некоторые эксперты полагают, что все обстоит довольно прозрачно. По их мнению, начальник полиции явно не справился с обеспечением режима чрезвычайного положения в условиях борьбы с коронавирусом, а глава СНБ так и не смирился с назначением его заместителем Аргишти Кярамяна - "человека не из системы".
Средства массовой информации писали, что после этого назначения покинуть службу в СНБ пригрозили сразу несколько высокопоставленных чиновников, включая ее начальника. Теперь Кярамян возглавил эту службу, что может вызвать отток ряда руководящих сотрудников. Кроме того, считают наблюдатели, правительство вменило в обязанности Службе национальной безопасности не свойственные ей функции - обеспечивать режим чрезвычайного положения.
В свою очередь увольнение начальника генштаба ВС Армении напрямую связывают с многолюдной свадьбой его сына, прошедшей накануне в особняке генерал-лейтенанта Давтяна. Массовые мероприятия в стране запрещены в связи с эпидемией коронавируса. На семейное торжество был вынужден прибыть сам комендант, вице-премьер Тигран Авинян, в сопровождении полиции. Именно они и приостановили празднество.
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