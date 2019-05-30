 Премия Карла Великого за 2020 год присуждена президенту Румынии | Новости из Германии о Германии | DW | 14.12.2019

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Германия

Премия Карла Великого за 2020 год присуждена президенту Румынии

Клаус Йоханнис отмечен за вклад в "единство, взаимное признание и примирение в Европе".

Клаус Йоханнис

Клаус Йоханнис

Президента Румынии Клауса Йоханниса наградят Международной премией имени Карла Великого за 2020 год как выдающегося "борца за европейские ценности". Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил обер-бургомистр Ахена Марсель Филипп (Marcel Philipp).

Йоханнис, в ноябре переизбранный на своем посту двумя третями голосов избирателей, отмечен за вклад в "единство, взаимное признание и примирение в Европе", поясняется в обосновании комитета, отвечающего за вручение награды. По мнению ее учредителей, политик смог шаг за шагом привести страну, пережившую диктатуру Николае Чаушеску, к европейским ценностям. Йоханнис способствовал "укреплению европейского правового сообщества и общей идеи европейского будущего", подчеркнули организаторы.

Церемония награждения состоится в мае

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Награждение по традиции пройдет в историческом Коронационном зале Ахенской ратуши 21 мая, в праздник вознесения.

В преддверии второго тура выборов 24 ноября Йоханнис, выступая перед своими сторонниками, пообещал и далее бороться с коррупцией в Румынии совместно с правительством во главе с Национал-либеральной партией.

"В ближайшие годы мы должны держать социал-демократов в стороне от власти, чтобы построить нормальную Румынию, в которой каждый будет чувствовать себя дома", - подчеркивал он. 

Клаус Йоханнис занимает пост президента Румынии с 21 декабря 2014 года. Он является активным сторонником реформирования судебной системы страны, выступает за облегчение доступа к фондам ЕС и реформирование госслужб, таких как здравоохранение и образование.

Лауреаты разных лет

В 2019 году Международная премия имени Карла Великого была вручена генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, за год до этого - президенту Франции Эмманюэлю Макрону, годом ранее премию получил британский историк Гартон Эш, а в 2016-м - папа римский Франциск.

Ранее в разные годы премии удостаивались, в числе прочих, король Испании Хуан Карлос I, папа римский Иоанн Павел II, бывший верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.

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    Автор: Диего Куполо, Александр Дельфинов


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В Румынии не стихают протесты против правительства

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