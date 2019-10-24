Премия имени Сахарова за 2019 год вручена уйгурскому правозащитнику

В Европейском парламенте вручена премия имени Сахарова "За свободу мысли", присужденная в 2019 году отбывающему пожизненное заключение китайско-уйгурскому экономисту и правозащитнику Ильхаму Тохти. В среду, 18 декабря, награду от имени отца получила дочь Тохти Джухер Ильхам.

По словам Ильхам, она не знает, где в данный момент находится ее отец, но она твердо убеждена, что он жив, и хочет его поддержать. Уйгурский народ нуждается в помощи ЕС, заявила она, обратившись к европейцам с проьбой призвать Пекин к ответственности за притеснение национального меньшинства. Речь не идет о борьбе с Китаем, а о защите прав человека, подчеркнула Джухер Ильхам, получая премию от имени Тохти.

Она также указала, что китайские власти называли ее отца "сепаратистом", при этом он стремился к диалогу в инетресах решения проблем уйгурского меньшинства. 19 декабря Европарламент планирует принять резолюцию о ситуации с правами уйгуров в Китае.

Тохти - лауреат Премии имени Сахарова за 2019 год

В конце октября Европарламент присудил премию имени Сахарова 50-летнему Ильхаму Тохти. По словам председателя Давида-Марии Сассоли, правозащитник и профессор Пекинского университета сделал многое для взаимопонимания между китайцами и представителями уйгурского меньшинства. Европарламент поддерживает работу Тохти и призывает к его немедленному освобождению, отметил Сассоли, добавив, что власти КНР должны уважать права меньшинств.

За свою деятельность Тохти неоднократно задерживался и допрашивался китайской полицией. В 2014 году после двухдневного показательного судебного процесса его приговорили к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме. "Когда мой отец впервые начал выступать за права уйгуров, он знал, что может оказаться в тюрьме. Но он решил повести эту борьбу и продолжать ее ради других людей", - заявила в интервью DW дочь Ильхама Тохти, проживающая сейчас в США. По ее словам, награда является не только признанием того, что сделал ее отец, но и осознанием Европой страданий уйгурского народа.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2018 году лауреатом премии стал украинский кинорежиссер Олег Сенцов, в то время находившийся в российской тюрьме.

Смотрите также:

Ай Вэйвэй: художник-бунтарь В гости к сыну В 2011 году китайские власти отобрали у него паспорт, а его самого посадили под домашний арест. 22 июля Ай Вэйвэй опубликовал на своем профиле в Instagram, который насчитывает 121 тысячу подписчиков, автопортрет с возвращенным ему паспортом. 24 июля там же была опубликована электронная копия визы. Целью своего первого заграничного визита художник выбрал Берлин. Там живет его сын.

Ай Вэйвэй: художник-бунтарь Берлин, люблю тебя! Во время кинофестиваля Берлинале в столице Германии в 2015 году Ай Вэйвэй принял дистанционное участие в создании кинофильма "Berlin, I love you", в котором были объедены короткометражки нескольких режиссеров. В своем 8-минутном эпизоде Ай Вэйвэй рассказывает о том, как он поддерживал на расстоянии связь со своим 6-летним сыном, который живет с матерью в Берлине.

Ай Вэйвэй: художник-бунтарь Первая выставка в Китае Еще до недавнего времени Ай Вэйвэю было запрещено выставляться в Китае. Но, очевидно, власти пересмотрели свою позицию: 6 июня в Пекине открылась первая в Китае персональная выставка опального художника. И хотя было ясно, что Ай не станет показывать на ней политические работы, вернисаж состоялся через два дня после очередной годовщины событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года.

Ай Вэйвэй: художник-бунтарь Недетские игры Обычно художественные проекты Ай Вэйвэя имеют очевидный политический подтекст. На территории бывшей тюрьмы США Алькатрас он организовал выставку с целью привлечь внимание к преследуемым по политическим причинам. Из 1,2 миллиона кирпичиков детской игры Lego он сложил портреты людей, находившихся или все еще находящихся в изгнании или под арестом, например, Нельсона Манделы и Эдварда Сноудена.

Ай Вэйвэй: художник-бунтарь Политические семечки Ковер из 100 миллионов фарфоровых семян подсолнуха "раскатал" Ай Вэйвэй в лондонском музее Tate Gallery. Инсталляция "Sunflower Seeds" напоминает о культурной революции в Китае, идеологи которой использовали подсолнух как пропагандистский символ. 1600 китайских рабочих обжигали и красили фарфоровые семечки вручную в течение двух лет.

Ай Вэйвэй: художник-бунтарь Амбивалентный зодиак На создание инсталляции "Circle of Animals / Zodiac Heads" Ай Вэйвэя вдохновил фонтан в одном из старинных императорских дворцов Китая, разрушенный в 1850 году британскими и французскими солдатами. Показанная в Нью-Йорке и других городах инсталляция ставит двоякий вопрос: провоцирует художник Китая символическим вывозом культурного достояния или же это шпилька в адрес западного колониализма?

Ай Вэйвэй: художник-бунтарь 6000 табуреток Невзирая на домашний арест, Ай Вэйвэй проводит свои выставки за границей. В 2014 году в музее имени Мартина Гропиуса в Берлине он показал инсталляцию из 6000 китайских табуреток - отчасти сохранившихся с древнейших времен и оставленных их владельцами при переезде из сельской местности в город - как символ утраты традиций.

Ай Вэйвэй: художник-бунтарь Сувенир из Шанхая Табуретки были среди экспонатов масштабной выставки под названием "Свидетельство". Она показывает не только глубокую приверженность художника традициям, но и его резкое неприятие ограничения свободы и репрессий. Протестный артефакт "Сувенир из Шанхая" показывает бетонные и каменные останки мастерской Ай Вэйвэя в Шанхае, снесенной по распоряжению местных властей.

Ай Вэйвэй: художник-бунтарь В память о жертве юстиции Инсталляция из 150 велосипедов напоминает о жертве юстиции Янге Цзя. В 2007 году молодой человек был остановлен шанхайскими полицейскими, которые решили повесить на него кражу велосипеда и, задержав, без причины избили его в участке. Месяцы спустя, так и не добившись справедливости, Цзя напал на полицейский участок. Его обвинили в убийстве шестерых полицейских и приговорили к смертной казни.

Ай Вэйвэй: художник-бунтарь Посол совести Диссидент и художник цифровой эпохи, Ай Вэйвэй посвящает социальным сетям и блогам не меньше времени, чем, собственно, искусству. В своих публикациях он нередко подвергает критике официальную политику Китая, в частности, в области экологии. В 2015 году Amnesty International присудило ему за правозащитную деятельность почетный титул "Ambassador of Conscience". Автор: Элизабет Грениэр, Зильке Вюнш, Элла Володина

