 Премия имени Сахарова за 2019 год вручена уйгурскому правозащитнику | Новости из Германии о Европе | DW | 18.12.2019

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Европа

Премия имени Сахарова за 2019 год вручена уйгурскому правозащитнику

От имени Ильхама Тохти, отбывающего в Китае пожизненный срок, премию Европарламента получила его дочь. Она попросила ЕС о помощи в борьбе за права уйгуров.

Джухер Тохти в Европарламенте

Джухер Тохти в Европарламенте

В Европейском парламенте вручена премия имени Сахарова "За свободу мысли", присужденная в 2019 году отбывающему пожизненное заключение китайско-уйгурскому экономисту и правозащитнику Ильхаму Тохти. В среду, 18 декабря, награду от имени отца получила дочь Тохти Джухер Ильхам.

По словам Ильхам, она не знает, где в данный момент находится ее отец, но она твердо убеждена, что он жив, и хочет его поддержать. Уйгурский народ нуждается в помощи ЕС, заявила она, обратившись к европейцам с проьбой призвать Пекин к ответственности за притеснение национального меньшинства. Речь не идет о борьбе с Китаем, а о защите прав человека, подчеркнула Джухер Ильхам, получая премию от имени Тохти.

Контекст

Лауреатом Нобелевской премии мира 2010 года стал находящийся в тюрьме правозащитник Лю Сяобо из Китая. Корреспондент Deutsche Welle встретился с его женой Лю Ся незадолго до объявления имени лауреата. (08.10.2010)

Касым-Жомарт Токаев в "Немцова. Интервью" рассказал, что его не пугают события в Украине, что в Казахстане нет культа личности, а полиция не применяет "спецсредств" к митингующим, проводя задержания "голыми руками". (04.12.2019)

Она также указала, что китайские власти называли ее отца "сепаратистом", при этом он стремился к диалогу в инетресах решения проблем уйгурского меньшинства. 19 декабря Европарламент планирует принять резолюцию о ситуации с правами уйгуров в Китае.

Тохти - лауреат Премии имени Сахарова за 2019 год

В конце октября Европарламент присудил премию имени Сахарова 50-летнему Ильхаму Тохти. По словам председателя Давида-Марии Сассоли, правозащитник и профессор Пекинского университета сделал многое для взаимопонимания между китайцами и представителями уйгурского меньшинства. Европарламент поддерживает работу Тохти и призывает к его немедленному освобождению, отметил Сассоли, добавив, что власти КНР должны уважать права меньшинств.

За свою деятельность Тохти неоднократно задерживался и допрашивался китайской полицией. В 2014 году после двухдневного показательного судебного процесса его приговорили к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме. "Когда мой отец впервые начал выступать за права уйгуров, он знал, что может оказаться в тюрьме. Но он решил повести эту борьбу и продолжать ее ради других людей", - заявила в интервью DW дочь Ильхама Тохти, проживающая сейчас в США. По ее словам, награда является не только признанием того, что сделал ее отец, но и осознанием Европой страданий уйгурского народа.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2018 году лауреатом премии стал украинский кинорежиссер Олег Сенцов, в то время находившийся в российской тюрьме.

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    Диссидент и художник цифровой эпохи, Ай Вэйвэй посвящает социальным сетям и блогам не меньше времени, чем, собственно, искусству. В своих публикациях он нередко подвергает критике официальную политику Китая, в частности, в области экологии. В 2015 году Amnesty International присудило ему за правозащитную деятельность почетный титул "Ambassador of Conscience".

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