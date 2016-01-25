Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Премия имени Лейбница

Самой престижной в Германии наградой за научные достижения считается премия имени Лейбница, присуждаемая Немецким научно-исследовательским сообществом (DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Премия имени Готфрида Вильгельма Лейбница (Gottfried Wilhelm Leibniz), присуждаемая Немецким научно-исследовательским сообществом (DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft) с 1986 года за выдающиеся научные достижения, - одна из самых почетных в мире. Ряд нобелевских лауреатов были ранее удостоены премии имени Лейбница. Ее лауреаты получают по 2,5 миллиона евро каждый и обязаны в течение семи лет израсходовать их на финансирование научно-исследовательских проектов.

bitte das ananhängeden Bild zum DW-Photobank hinzufügen. Das ist ein Pressbild von Professorin Marina Rodnina, Direktorin am Göttinger Max-Planck-Institut (MPI) für biophysikalische Chemie. Copyright gehört zu Böttcher-Gajewski/Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie

Почему выдающийся ученый с Украины работает в Германии 25.01.2016

Марина Роднина защитила диссертацию в Киеве, но уже больше 20 лет она работает в Германии. За вклад в науку 1 марта 2016 года ей будет вручена премия имени Лейбница. Интервью DW.
pouring, Mann in einem weißen Mantel gießt eine orange Flüssigkeit in ein Glas, Foto: Fotolia/Franz Pfluegl, 1198099 // Untersuchung, Zellen, Medizin, Diagnostik, Arzt, Gesundheit, Krankenhaus, Analyse, Biologie, Biologischer Giftstoff, Biotechnologie, Chemie, Chemieindustrie, Chemikalie, Flüssigkeit, Forschung, Gesundheitseinrichtung, Gesundheitswesen, Gift, Giftstoff, Labor, Medikament, Medikamente, Medizinische Forschung, Naturwissenschaft, Pharmaindustrie, Pharmakologie, Probe, Reagenzglas, Reagenzgläser, Technologie, Umweltwissenschaft, Wissen, Wissenschaft, ABC-Waffen, Antiserum, Biochemie, Biotechnologie, Blut, Blutanalyse, Drogen, Experiment, Gerichtsmedizin, Heilmittel, biologische Waffen, chemische Waffen

Уроженка Киева удостоена в Германии премии имени Лейбница 11.12.2015

Директор Института биофизической химии Общества Макса Планка в Геттингене Марина Роднина получит премию за "пионерский вклад в понимание функции рибосом".
Symbolbild Maennerdominanz Caption: Symbolbild Maennerdominanz gleichberechtigung, Menschen, Mann, Männer, Maenner, Erwachsener, Personen, Menschen, Frauen, Weiblichkeiten, Personen, Erwachsene, Quotenregelung, Minderheiten, Unterdrückungen, Unterdrueckungen, Gleichheitsgrundsatz Symbolbild Männerdominanz Gender Mainstreaming Gleichberechtigung

Женское лицо немецкой науки 18.03.2010

В немецких вузах женский пол - в большинстве. Однако среди профессоров женщин всего 16 процентов. Что мешает женщинам сделать научную карьеру в Германии? Лауреат премии имени Лейбница делится опытом.
Zeitgenössische Darstellung des deutschen Mathematikers Philosophen, Diplomaten, Physikers und Historikers Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Er gilt als der bedeutendste Philosoph und universaler Geist seiner Zeit.

Покруче Нобелевской: премия имени Лейбница 15.03.2010

15 марта в Берлине состоялась торжественная церемония вручения премий имени Лейбница - самой престижной в Германии награды за научные достижения. В нынешнем году премия отмечает 25-летний юбилей.