Самой престижной в Германии наградой за научные достижения считается премия имени Лейбница, присуждаемая Немецким научно-исследовательским сообществом (DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Премия имени Готфрида Вильгельма Лейбница (Gottfried Wilhelm Leibniz), присуждаемая Немецким научно-исследовательским сообществом (DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft) с 1986 года за выдающиеся научные достижения, - одна из самых почетных в мире. Ряд нобелевских лауреатов были ранее удостоены премии имени Лейбница. Ее лауреаты получают по 2,5 миллиона евро каждый и обязаны в течение семи лет израсходовать их на финансирование научно-исследовательских проектов.