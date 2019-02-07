 Прекратить ″мягкую аннексию″ ТВ: как Литва хочет бороться с российской телепропагандой | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 08.02.2019

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Европа

Прекратить "мягкую аннексию" ТВ: как Литва хочет бороться с российской телепропагандой

Телепередачи и сериалы из РФ занимают все больше места в эфире литовских телеканалов. Власти страны ищут способы противостоять влиянию российской телепродукции на сознание зрителей.

Женщина смотрит российский телеканал

Объем телепродукции российского производства, транслируемой на литовских телевизионных каналах, за последние 12 лет вырос более чем в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют статистические данные, недавно опубликованные в еженедельнике "Veidas" и газете "Lietuvos žinios". Если в 2007 году телепрограммы, произведенные в РФ, занимали на литовском телевидении 79 часов в неделю, то в 2017 году их общий объем возрос до 198, а в 2019-м - уже до 212 часов.

Российскую телепродукцию приобретают и ретранслируют в основном коммерческие телевизионные каналы, среди них BTV, TV1, TV6, TV8 и Lietuvos rytas TV. Русскоязычные передачи, произведенные на Западе, показывают по национальному телевидению LRT. Число зрителей у коммерческих телеканалов не очень большое: согласно данным компании по опросам общественного мнения Kantar TNS, аудитория канала BTV составляет 5,7% от общего количества телезрителей, телеканала TV1 - 3,5%, TV8 - 2,7 % и Lietuvos ryto TV - 4,3 процента.

Что транслируется и почему?

Наибольшей популярностью у зрителей пользуются российские криминальные и мелодраматические телесериалы, а также различные ток-шоу и развлекательные программы. В эфире литовских телеканалов прочно обосновались такие российские сериалы, как "Улицы разбитых фонарей", "Глухарь", "Псевдоним "Албанец", "Гадалка", "Ментовские войны", "Физрук". Их засилье отчасти объясняется еще и тем, что права на подобную телепродукцию на российском телерынке стоят сравнительно недорого, говорит в беседе с DW глава Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс.

Кадр из сериала Кадеты

Наибольшей популярностью пользуются российские сериалы: кадр из сериала "Кадеты"

Сериалы и развлекательные передачи российского производства намного дешевле качественной и более дорогой западной продукции, поэтому коммерческому телевидению выгодно их покупать и заполнять ими свой эфир.

"Реклама на телеканалах в Литве стоит недорого, конкуренция жесткая, так что возможности телеканалов заработать на рекламе и потратить деньги на западную продукцию очень скромные", - поясняет Радзявичюс. В свою очередь генеральный директор телевизионного канала Lietuvos rytas TV Линас Ришкус в недавнем интервью литовским СМИ на вопрос, почему телеканал транслирует большое количество русскоязычного контента, ответил: "Потому что она качественная и люди ее смотрят".

Кто смотрит российские программы?

Российские телесериалы и программы смотрят в основном зрители старшего поколения, считает Лаймантас Йонушис - переводчик, литературный критик и в недавнем прошлом член Литовской комиссии по радио и телевидению. "Часть сериалов и развлекательных передач показывают в рабочее время, поэтому можно предположить, что предназначены они для людей пенсионного возраста. Этот контент, как и другие продукты массовой культуры, предназначен для целевой аудитории, которая в целом не особенно требовательна", - говорит Йонушис. По его словам, литовское телевидение транслирует и "художественные фильмы высокого уровня, например работы режиссера Андрея Звягинцева. Но это делают другие телеканалы и для совсем иной аудитории". 

Женщина смотрит по телевизору выступление Путина

Не стоит недооценивать влияние "мягкой силы" на сознание телезрителей

С влиянием российской телепродукции нужно бороться

Отрицать влияние российской телепродукции на телезрителей было бы недальновидно, говорит Витис Юрконис, политолог и преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета. "Мягкая сила присутствует и внедряет в умы части населения определенный образ жизни. В некоторых фильмах из России подается точка зрения Кремля на геополитику, говорится о правах на определенные вещи и действия, которые якобы принадлежат Москве", - утверждает Юрконис. По его мнению, нейтрализовать внедрение российского контента в определенной степени помогла бы ретрансляция телепрограмм на других популярных в Литве языках.

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Опубликован "черный список" российских фильмов и сериалов, в который с 2014 года вошли 544 картины, запрещенные к показу на украинском телевидении. (30.11.2016)

Медиапродукция РФ постепенно исчезает с украинского ТВ. Рада исключила российские шоу и сериалы из "европейских квот", рассчитывая на увеличение украинского контента в телеэфире. (23.05.2016)

Какие-то усилия в этом направлении уже прилагаются: к примеру, недавно Литва договорилась с Польшей о бесплатной трансляции в телеэфире популярных польских программ, рассказывает политолог Юрконис. В Вильнюсе и Варшаве надеются, что соглашение поможет уменьшить воздействие российских телепередач на жителей пограничных регионов стран, которые в основном говорят по-польски.

С 1 июля 2019 года в Литве вступят в действие поправки к Закону об информировании общества. Аудронюс Ажубалис, член Сейма Литвы и консервативной партии, надеется, что они станут первым шагом на пути к решению проблемы. "Поправки предполагают, что телевизионной продукции, которая транслируется не на официальных языках Европейского Союза (до полутора часов в сутки. - Ред.) потребуются субтитры. А телепрограммы, длительность которых превышает лимит, в обязательном порядке потребуется дублировать", - рассказал DW литовский депутат.

В Литовской комиссии по радио и телевидению тоже считают, что нельзя недооценивать влияние российских телепрограмм на сознание целевой аудитории. "Продукция российского телевидения в наше время зачастую очень тенденциозна и пропагандирует точку зрения политического руководства России на события мировой истории. Именно поэтому я думаю, что рост количества передач из России в определенной степени является угрозой для Литвы, как в области культуры, так и для государства в целом", - заявил DW член комиссии, поэт и писатель Антанас А. Йонинас.
 

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    Автор: Сергей Елкин


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