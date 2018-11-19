 Президент Nissan арестован за финансовые махинации | Экономические новости из Германии | DW | 19.11.2018

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Экономика

Президент Nissan арестован за финансовые махинации

Президента Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона обвиняют в занижении его доходов в отчетах для биржи. Под подозрение попал и представительный директор компании Грэг Келли.

Карлос Гон

Карлос Гон

Глава французско-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон заподозрен в нарушении финансового законодательства Японии. Он добровольно явился в прокуратуру Токио и был арестован после допроса, сообщили в понедельник, 19 ноября, местные СМИ.

Контекст

Казахстанский банкир Мухтар Аблязов, обвиняемый в финансовых махинациях и находящийся под арестом во Франции, может быть экстрадирован в Россию или на Украину. Решение по его делу ожидается 9 января. (14.12.2013)

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В официальном пресс-релизе компании Nissan Motor указывается, что внутреннее расследование в отношении Гона и представительного директора Грэга Келли шло уже несколько месяцев. Выяснилось, что оба топ-менеджера на протяжении многих лет в отчетах для Токийской фондовой биржи занижали доходы Гона. Кроме того, было обнаружено, что при соучастии Келли активы компании использовались в личных целях.

Материалы расследования переданы прокуратуре. Компания принесла извинения акционерам, предложив совету директоров уволить Гона и Келли со своих постов.

Японское информационное агентство "Киодо" передает, что за пять лет сумма доходов Гона была занижена в общей сложности на 5 млрд иен (около 40 млн евро).

Карлос Гон стал президентом Nissan в 2000 году, а годом позже - и гендиректором компании. С 2005 года также занимает должности президента и гендиректора Renault.

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    Автор: Григорий Аросев


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Regarding serious misconduct by Nissan Chairman and one representative director

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