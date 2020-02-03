 Президент Эстонии заявила о сохранении действия Тартуского мирного договора | Новости из Германии о Европе | DW | 02.02.2020

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Европа

Президент Эстонии заявила о сохранении действия Тартуского мирного договора

Заключенный 2 февраля 1920 года Тартуский мирный договор является свидетельством о рождении эстонского государства, считает Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Тарту

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Тарту

В день 100-летия Тартуского мирного договора, заключенного между Эстонией и Советской Россией, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о продолжении действия этого документа. "Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства. И он действующий. Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно, нас оккупировали", - заявила она в воскресенье, 2 февраля.

Кальюлайд подчеркнула, что данный документ официально и дипломатически закрепил победу Эстонии в Освободительной войне 1918-1920 годов. Кроме того, договор стал основой для признания Эстонии в качестве "субъекта, а не объекта международных отношений" и суверенного государства, отметила далее эстонский президент.

Одновременно она призвала отказаться от пересмотра послевоенных границ Европы. "Мы восстановили нашу независимость на основе правовой преемственности. В то же время мы должны уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться", - отметила Кальюланд.

Таллин и Варшава будут противостоять попыткам РФ переписать историю

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выступает в Тарту на церемонии в честь 100-летия Тартуского мирного договора

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выступает в Тарту на церемонии в честь 100-летия Тартуского мирного договора

На торжественном мероприятии, посвященном 100-летию подписания договора, присутствовали представители Польши, Латвии и Финляндии. Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о намерении Варшавы и Таллина совместно противостоять стремлению РФ по-своему толковать исторические события XX века.

"Во время наших переговоров мы сошлись во мнении, что мы осуждаем недавние попытки Москвы исказить, фальсифицировать и по-новому интерпретировать историю. Мы планируем в ближайшем будущем продолжить наши действия, направленные против этих попыток", - подчеркнул он после встречи в Тарту с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

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В свою очередь Рейнсалу заявил, что 100-летняя годовщина Тартуского мирного договора является праздничным днем, который не могут омрачить попытки третьих стран сфальсифицировать исторические факты. Солидарность с Эстонией и Польшей также выразил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. "Мы продолжим борьбу за историческую истину и будем и далее настаивать на исторических фактах", - подчеркнул он.

Тартусский мирный договор

Тартуский (Юрьевский) мирный договор был подписан 2 февраля 1920 года между РСФСР и Эстонией и признает независимость эстонского государства. Москва считает, что после присоединения Эстонии к СССР в 1940 году Тартуский договор утратил свою силу, Таллин настаивает на продолжении его действия, рассматривая события 1940 года как оккупацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце января заявила, что Эстония утратила статус субъекта международного права в 1940 году после вступления в состав СССР. С этого момента Тартуский договор, по ее словам, утратил свою силу, поскольку стороны, его подписавшие, оказались в составе одного государства.

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