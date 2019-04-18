 Президент Эстонии встретилась с Путиным | Новости из Германии о Европе | DW | 18.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Президент Эстонии встретилась с Путиным

Керсти Кальюлайд приехала в Москву на открытие здания посольства и встретилась с российским президентом. Она изложила ему позицию своей страны "исходя из позиций Европейского Союза".

Керсти Кальюлайд и Владимир Путин в Кремле

Керсти Кальюлайд и Владимир Путин в Кремле

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, приехавшая в Москву на церемонию открытия здания посольства Эстонии в Москве после реконструкции, встретилась в четверг, 18 апреля, с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Украине и Грузии. "При этом я, разумеется, исходила из позиций Европейского Союза", - подчеркнула Керсти Кальюлайд.

Контекст

Эстонский президент Керсти Кальюлайд в интервью Жанне Немцовой рассказала об отношении к угрозе со стороны России, положении русских в стране и учениях НАТО. (18.05.2017)

По утверждению эстонской Капо, Россия не прекращает попыток ослабить безопасность Эстонии. Спецслужба рассказала о задержании и аресте в последние недели двух человек за шпионаж в пользу Москвы. (12.04.2019)

Говоря о строящемся газопроводе "Северный поток - 2", президент Эстонии отметила, что придерживается режима санкций. Однако она выразила готовность "продвигаться по другим двусторонним направлениям". "Мы давно не виделись. 10 лет назад была встреча на высшем уровне", - заявил Путин, подчеркнув, что "отсутствие контактов между соседями – ненормальная ситуация". Агентство "Интерфакс" отмечает, что последняя встреча между главами России и Эстонии состоялась в 2011 году, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Отношения между странами ныне омрачены шпионским скандалом - в апреле эстонский суд приговорил гражданина России и Эстонии Дмитрия Козлова к тюремному заключению за шпионаж в пользу РФ. По данным следствия, российская ФСБ завербовала Козлова для тайного сотрудничества в целях сбора закрытой информации, в частности, о работе префектуры департамента полиции и погранохраны, инфраструктуре и сотрудниках пограничной охраны, ее транспортных средствах, технике и режиме работы.

Кроме того, 26 марта был задержан бывший сотрудник полиции безопасности Владимир Куликов, которого также подозревают в шпионской деятельности против Эстонии.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 15:21

Президент Эстонии в "Немцова.Интервью": Россия – угроза для системы международной безопасности

  • Инфографика - про Меркель и Путина у власти

    11 политических долгожителей - кто они?

    И Меркель, и Путин

    Среди мировых политиков, которые дольше всех находятся у власти, - и президенты стран, и главы правительств, и те, кто успел побывать в обеих ипостасях. Так, на последнем месте среди политических долгожителей Ангела Меркель. По состоянию на 2018 год, она находится на посту канцлера ФРГ 13 лет. А на предпоследнем месте - Владимир Путин, находящийся у власти 18 лет.

  • Инфографика о политических долгожителях - про Лукашенко и Назарбаева

    11 политических долгожителей - кто они?

    От Лукашенко до Назарбаева

    Четыре из одиннадцати политических долгожителей руководят бывшими постсоветскими республиками. Так, президент Беларуси Александр Лукашенко, по состоянию на 2018 г., занимает свой пост уже 24 года. Столько же находится у власти и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон. Президент РФ Владимир Путин находится у власти 18 лет, а президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - 28 лет.

  • Инфографика - про африканских президентов и Нурсултана Назарбаева

    11 политических долгожителей - кто они?

    Более четверти века у власти

    Лидирует по числу политических долгожителей африканский континент. Среди тех, кто более четверти века у власти, - президенты Камеруна, Уганды и Чада. Но в их компании и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев, который находится на посту президента 28 лет (все данные - на 2018 г.)

  • Инфографика - про президентов Камеруна и Экваториальной Гвинеи

    11 политических долгожителей - кто они?

    Глава Камеруна побьет полувековой рекорд?

    На первом месте среди политических долгожителей - президент Камеруна: в 2018 году он отметил 43-ю годовщину нахождения у власти - сначала в роли премьер-министра, а затем - президента. В 2018 году камерунскому лидеру исполнилось 85 лет. На 4 года меньше правит страной президент Экваториальной Гвинеи, занимающий свой пост уже 39 лет.

    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

11 политических долгожителей - кто они?

Кто из мировых политиков дольше всех находится у власти? Сейчас таковых - целый список. В нем можно найти не только Путина и Меркель. О долгожителях в политике - в инфографике DW. (12.09.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Эстонии в "Немцова.Интервью": Россия – угроза для системы международной безопасности  

Президент Эстонии: Если ваш сосед Россия, то вы можете быть либо вассалом, либо врагом (17.12.2015)  

Conflict Zone: Премьер Эстонии в жестком интервью DW  

Реклама

Самые читаемые

Экономический кризис в Турции бьет по популярности Эрдогана  

Россия прекращает поставку нефти в Украину  

Второй тур выборов президента Украины: как кандидаты топят друг друга  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно