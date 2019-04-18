Президент Эстонии встретилась с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, приехавшая в Москву на церемонию открытия здания посольства Эстонии в Москве после реконструкции, встретилась в четверг, 18 апреля, с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Украине и Грузии. "При этом я, разумеется, исходила из позиций Европейского Союза", - подчеркнула Керсти Кальюлайд.

Говоря о строящемся газопроводе "Северный поток - 2", президент Эстонии отметила, что придерживается режима санкций. Однако она выразила готовность "продвигаться по другим двусторонним направлениям". "Мы давно не виделись. 10 лет назад была встреча на высшем уровне", - заявил Путин, подчеркнув, что "отсутствие контактов между соседями – ненормальная ситуация". Агентство "Интерфакс" отмечает, что последняя встреча между главами России и Эстонии состоялась в 2011 году, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Отношения между странами ныне омрачены шпионским скандалом - в апреле эстонский суд приговорил гражданина России и Эстонии Дмитрия Козлова к тюремному заключению за шпионаж в пользу РФ. По данным следствия, российская ФСБ завербовала Козлова для тайного сотрудничества в целях сбора закрытой информации, в частности, о работе префектуры департамента полиции и погранохраны, инфраструктуре и сотрудниках пограничной охраны, ее транспортных средствах, технике и режиме работы.

Кроме того, 26 марта был задержан бывший сотрудник полиции безопасности Владимир Куликов, которого также подозревают в шпионской деятельности против Эстонии.

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