Президент эпохи перемен: умер Джордж Буш-старший

В пятницу, 30 ноября, в возрасте 94 лет скончался бывший президент США Джордж Буш-старший. Он считался успешным государственным деятелем, сильной стороной которого была мудрая внешняя политика, а слабой - политика, осуществляемая внутри США.

Джордж Герберт Уокер Буш родился в 1924 году в штате Массачусетс в семье Прескотта Буша, который позднее стал сенатором от штата Коннектикут. Во время Второй мировой войны Буш был морским летчиком и принимал участие в боях на Тихом океане.

Политическая карьера будущего президента США началась в 1962 году, когда он возглавил Республиканскую партию в техасском округе Харрис. При поддержке президента США Ричарда Никсона в 1966 году Джордж Буш-старший был избран в Конгресс США как представитель Хьюстона, штата Техас. В 1971 году он стал постоянным представителем США при ООН.

Избрание президентом в 1988 году

В середине 1970-х годов выпускник Йельского университета был назначен первым дипломатическим представителем США в Китае. В 1976 году он возглавил ЦРУ, а в 1980 году он впервые участвовал в предвыборной гонке в качестве кандидата на пост президента страны от Республиканской партии. В этой гонке Джордж Буш-старший проиграл Рональду Рейгану, который позднее назначил его своим вице-президентом. Буш был необходим Рейгану для усиления позиции Соединенных Штатов по отношению к СССР.

В 1988 году Буш вновь баллотировался на пост президента США как кандидат от республиканцев и выиграл выборы. Набрав 54 процента голосов, он победил демократа Майкла Дукакиса. В январе 1989 года состоялась инаугурация Джорджа Буша-старшего.

Роль в воссоединении Германии

Буш-старший и Горбачев, 3 декабря 1989 года

Распад Советского Союза произошел во время его президентства. Джордж Буш-старший, который пользовался доверием Михаила Горбачева, посетил СССР летом 1991 года, незадолго до путча. Выступая в Киеве, американский президент призывал поддержать Горбачева и предлагаемый им новый союзный договор. Именно Бушу в декабре 1991 года звонили из Беловежской пущи лидеры России, Украины и Беларуси, чтобы сообщить о распаде СССР.

Во время переговоров о воссоединении Германии в формате "два плюс четыре" Джордж Буш-старший с самого начала выступал за самоопределение немецкого народа. Это нашло выражение в его высказывании по поводу объединения страны в 1990 году: "Я поздравляю федерального канцлера Коля и всех немцев - как на Востоке, так и на Западе, а также в столь длительное время разделенном Берлине - с тем, что им удалось навсегда сохранить их мечту о национальном самоопределении".

Джордж Буш-старший и Гельмут Коль в Белом доме, 9 июня 1990 года

Буш-старший активно поддерживал идею о том, чтобы и воссоединенная Германия сохранила свое место в НАТО.

Война в Ираке в 1991 году

Во внешней политике Джордж Буш-старший делал ставку на военную мощь США. Он развязал войну с Панамой, глава которой Мануэль Норьега был арестован по его указанию. Кроме того, Буш-старший возглавил коалицию ООН в первой войне в Ираке, после того как иракский диктатор Саддам Хусейн аннексировал соседний Кувейт. К коалиции присоединились также многие арабские государства.

В конце военной интервенции в Ирак в феврале 1991 года, чтобы не выходить за рамки целей 678 резолюции ООН, Буш прекратил движение войск, которые направлялись в Багдад. "Это победа не только для Кувейта, но и для всех партнеров по коалиции - это победа для Объединенных Наций, для всего человечества и международного права", - сказал Буш-старший о проведенной операции. Этот военный успех был не только победой над диктатурой, он также способствовал усилению роли США как мирового жандарма.

Поражение от Клинтона

Несмотря на победу в иракской войне, Джордж Буш-старший проиграл президентские выборы в 1992 году, уступив Биллу Клинтону. Не последнюю роль в этом сыграло то, что, будучи президентом, он вопреки предвыборным обещаниям повысил налоги. Буша также обвиняли в том, что во время его правления увеличилась пропасть между бедными и богатыми и вырос государственный долг.

Проиграв выборы, Буш-старший ушел из политики и вернулся в Хьюстон. После этого он неоднократно утверждал, что не скучает ни по политике, ни по вниманию прессы. Отец шестерых детей до конца своих дней прожил с женой Барбарой в Техасе.

Последние годы

Даже через много лет после президентства Буш-старший удостаивался многочисленных наград. В 2008 году в Берлине он получил премию Генри Киссинджера за вклад в трансатлантическое партнерство. В 2011 году президент США Барак Обама вручил Джорджу Бушу-старшему Президентскую медаль Свободы - наивысшую награду Соединенных Штатов Америки, которой удостаиваются гражданские лица.

Несмотря на преклонный возраст, Буш-старший вел активный образ жизни. Свой 90-й день рождения в 2014 году он отпраздновал прыжком с парашютом.

Бывший президент США со своей супругой Барбарой, сыном Джорджем Бушем-младшим и его женой Лорой

В последнее время он все реже появлялся на публике и все чаще попадал в больницу. Хотя он сам был сыном политика, именно Буш-старший считается основателем политической династии. Дальше отца из его шестерых детей пошел Джордж Буш-младший, ставший президентом в 2000 году и переизбравшийся в 2004 году. Другой сын Буша-старшего, бывший губернатор штата Флорида - Джон Эллис "Джеб", был претендентом в кандидаты от республиканцев на выборах президента США 2016 года, но уступил в гонке Дональду Трампу.

В середине апреля 2018 года Джордж Буш овдовел. Его супруга Барбара скончалась на 93-м году жизни. Джордж и Барбара Буш провели вместе 73 года - это самый продолжительный брак президента и первой леди в истории США.