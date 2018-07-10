 Президент ФРГ призвал страны ЕС позаботиться о безопасности Европы | Новости из Германии о Европе | DW | 11.07.2018

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Европа

Президент ФРГ призвал страны ЕС позаботиться о безопасности Европы

Изменения в политике США вынуждают Европу самостоятельно обеспечивать собственную безопасность, считает Штайнмайер. Он также призвал Запад к примирению с Россией.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) накануне открывающегося 11 июля саммита НАТО призвал страны Евросоюза взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в Европе. "Ситуация в Европе в сфере безопасности изменилась, мы являемся свидетелями изменений и в отношениях между Европой и Америкой", - сказал Штайнмайер в среду, 11 июля, в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. Поэтому в интересах стран ЕС подумать, как обеспечить безопасность в Европе в долгосрочной перспективе.

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Новые воззрения в США не ограничиваются "философией американской внешнеторговой политики, включающей в себя пошлины, протекционизм и торговые ограничения", а проявляются и в "изменившихся представлениях о безопасности", сказал президент ФРГ. В связи с этим Евросоюзу следует подумать об укреплении европейской составляющей в НАТО.

При этом, по мнению Штайнмайера, увеличение расходов на оборону до 2 процентов ВВП, как того требует Вашингтон, не следует рассматривать как важную цель, поскольку ее достижение еще не гарантирует безопасности. Политик признал, что Германии еще далеко до выполнения этой цели. В настоящее время ФРГ тратит на оборону 1,24 процента ВВП и планирует довести этот показатель до 1,5 процента к 2024 году. Президент напомнил, что правительство ФРГ уже второй год подряд увеличивает расходы на оборону, поэтому может ехать на саммит НАТО " с чувством собственного достоинства". 

Президент ФРГ призвал к примирению с Россией. У него вызывает беспокойство отчуждение между Западом и Москвой. Штайнмайер выразил надежду, что сторонам удастся "не углублять противоречия" еще больше.

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    Автор: Александра Елкина


 

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