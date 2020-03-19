 Президент ФРГ поблагодарил союзников за освобождение от нацизма | Новости из Германии о Германии | DW | 08.05.2020

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Германия

Президент ФРГ поблагодарил союзников за освобождение от нацизма

В своей речи по случаю 75-летия победы над германским фашизмом президент ФРГ призвал бороться с новым национализмом. Штайнмайер вновь напомнил об ответственности немцев за миллионы погибших.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе напомнил о многочисленных жертвах и призвал бороться с новым национализмом. "8 мая 1945 года ознаменовало конец национал-социалистической тирании, ночных бомбардировок и маршей смерти, конец не имеющих аналогов преступлений, совершенных немцами, и разрыва с цивилизацией, выразившемся в Холокосте", - сказал он в пятницу,8 мая, в Берлинево время церемонии возложения венков к Монументу жертвам войн и тоталитаризма.

"Это был день освобождения", - подчеркнул федеральный президент. "Тогда нас освободили, сегодня мы должны освободить себя сами. От соблазна нового национализма, от обаяния авторитарного, от недоверия, протекционизма и вражды между народами. От ненависти и травли, от ксенофобии и презрения к демократии - поскольку все это не что иное, как злые старые призраки в новом обличье", - указал Штайнмайер.

"Эту страну можно любить лишь с разбитым сердцем"

По словам президента ФРГ, немецкая история - это разбитая история с ответственностью за убийство миллионов людей и бесчисленные страдания. "Эту страну можно любить лишь разбитым сердцем. Кто не может вынести этого, кто требует подвести черту, тот отгораживается не только от катастрофы войны и нацистской диктатуры. Он обесценивает и все то хорошее, чего мы с тех пор достигли, он отрицает даже саму сущность демократии", - указал Штайнмайер.

Федеральный президент поблагодарил бывших военных противников, а ныне союзников за освобождение от национал-социализма. "Освобождение должно было прийти извне - слишком уж глубоко страна была погружена в свое собственное несчастье, в свою вину", - пояснил Штайнмайер, отметив, что сами немцы совершили "внутреннее освобождение". "Это был долгий, болезненный путь. Переработка и осознание соучастия в содеянном, мучительные вопросы в семьях и между поколениями, борьба против замалчивания и отгораживания", - сказал он.

"Лишь потому, что мы, немцы, смотрим нашей истории прямо в глаза, принимаем нашу историческую ответственность, другие народы мира вновь подарили нам доверие", - подчеркнул Штайнмайер. Он призвал немцев бороться за единую Европы. "Если мы не сохраним Европу и во времена пандемии и после нее, то мы будем недостойны 8 мая", - резюмировал президент ФРГ.

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    Автор: Кристоф Хассельбах


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