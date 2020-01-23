Президент ФРГ в Яд Вашем пообещал бороться с антисемитизмом

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), выступая на международной конференции Всемирного форума памяти Холокоста в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме в четверг, 23 января, пообещал, что Германия продолжит борьбу с любыми проявлениями расизма. "Мы боремся с антисемитизмом! Мы бросаем вызов яду национализма! Мы защищаем еврейскую жизнь! Мы на стороне Израиля!" - заявил глава немецкого государства перед лицом выживших в трагедии европейского еврейства.

При этом Штайнмайер в очередной раз напомнил об ответственности Германии за преступления национал-социализма. "Убийцы, охранники, пособники - они были немцами", - подчеркнул политик, добавив, что именно Германия стояла за "промышленным массовым убийством шести миллионов евреев" и "жестокой войной, стоившей гораздо более 50 миллионов человеческих жизней".

Свою речь на форуме президент Германии произнес на английском языке. Представитель ведомства федерального президента, отвечая на вопрос агентства KNA, подчеркнула, что "из-за уважения к жертвам в этом месте не говорят на языке преступников".

Путин призвал провести саммит основателей ООН

"Память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний", - заявил, выступая на конференции, президент России Владимир Путин. При этом он в очередной раз подчеркнул, что "сегодня память о войне и её уроки, наследие всё чаще становятся объектом политической, сиюминутной, текущей конъюнктуры".

Выступление президента РФ Владимира Путина

Президент РФ также выступил с инициативой провести в 2020 году в любой точке мира встречу "постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании". "Саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора, создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы и, конечно, продемонстрировал бы нашу общую верность духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались наши предки, наши деды, наши отцы", - заявил он.

Зеленский передал свое место на форуме выжившим в Холокосте

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация прибыли в Иерусалим, но не приняли участие в работе форума. Как написал глава государства на своей странице в Facebook, он и члены украинской делегации приняли решение передать свои места выжившим в Холокосте. Так же, по словам президента Украины, поступили некоторые министры израильского правительства. Помощник Зеленского Андрей Ермак пояснил агентству "Интерфакс-Украина", что по просьбе делегации места должны быть "переданы выходцам из Украины, пережившим эту страшную трагедию".

Как сообщили израильские СМИ, мемориальный центр выделил для переживших Холокост и их сопровождающих всего 60 из 780 мест на форуме. То есть самих выживших там присутствовало не более 40 человек.

Лидеры ЕС вспомнили теракт в Халле

Главы Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета в совместном заявлении на форуме подчеркнули важность памяти о Холокосте для Евросоюза. Память о трагедии европейского еврейства стала частью ДНК ЕС, одной из краеугольных ценностей. "Мы не можем изменить историю, но, возможно, уроки истории могут изменить нас", - подчеркивается в обращении.

Лидеры ЕС также напомнили, что еврейские общины внесли свой вклад в формирование европейской идентичности и всегда были частью этой идентичности. "Мы обязаны помогать еврейским общинам, если они, как и в прошлый раз в Халле, снова почувствуют угрозу по всей Европе", - говорится в тексте заявления.

Президент Израиля призвал не забывать событий Холокоста

Площадка форума

Выступая на форуме, президент Израиля Реувен Ривлин призвал не прекращать борьбу с антисемитизмом и расизмом, назвав их "злокачественными болезнями, разъедающими общества изнутри". По словам главы еврейского государства, необходимо не забывать событий Холокоста. "Мы удаляемся от событий Шоа, но мы должны помнить. Мы напоминаем об этом, потому что знаем: если мы не помним, история повторится", - подчеркнул Ривлин.

Во Всемирном форуме памяти Холокоста, приуроченном к 75-летию освобождения Советской армией нацистского концентрационного лагеря Освенцим, приняли участие представители 50 государств. По данным МИД Израиля, это - крупнейшее государственное мероприятие в истории страны, с момента ее основания в 1948 году.

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