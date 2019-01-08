 Президент США Трамп теряет позиции в списке Forbes | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.10.2019

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Мир

Президент США Трамп теряет позиции в списке Forbes

Дональд Трамп занимает в рейтинге богатейших американцев 275-е место, потеряв 16 позиций за год и 119 - с момента прихода в Белый дом. Состояние президента США в 37 раз меньше, чем у основателя Amazon.

Президент США Дональд Трамп и флаг США в Белом доме

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп значительно ухудшил свою позицию в рейтинге богатейших американцев, ежегодно публикуемом журналом Forbes. Глава государства занимает в новом списке 275-е место, что на 16 позиций ниже, чем годом ранее. С начала своего президентства Трамп потерял 119 строчек, пишет немецкое издание Die Welt в среду, 9 октября.

Лидером нового рейтинга стал основатель компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценено в 114 млрд долларов. У президента США этот показатель составил 3,1 млрд долларов (в пересчете - 2,82 млрд евро), как и годом прежде. Таким образом, Трамп является богатейшим главой государства в истории Соединенных Штатов и наиболее состоятельным из текущих участников президентской гонки 2020 года.

Контекст

Брелок в виде Трампа со спущенными штанами и календари, отсчитывающие дни до окончания его президентского срока - сувениры, высмеивающие главу Белого дома, стали в США настоящим хитом. (24.01.2019)

Чтобы приобретение водительских прав или автомобиля не ударило по семейному бюджету, немцы любят прививать бережливость детям уже с ранних лет. (03.12.2018)

Forbes оценивает доход Трампа от лицензионных сделок в области недвижимости в 80 млн долларов в текущем году. Это примерно вдвое меньше, чем в 2018-м. При этом президент США почти не получает прибыли от продажи товаров, несущих на себе его фамилию. Кружки, футболки, галстуки с этой надписью ежегодно приносили ему около 14 млн долларов до прихода в Белый дом.

В январе Трамп рассказал о больших финансовых потерях за время своего президентства. Речь идет о "невероятных цифрах", заявил глава государства в интервью The New York Times. При этом президент подчеркнул, что любит свою работу.

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