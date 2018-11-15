 Президент США Трамп допустил замену ряда сотрудников своей администрации | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.11.2018

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Мир

Президент США Трамп допустил замену ряда сотрудников своей администрации

В интервью Fox News глава государства заявил, что подумывает о замене от трех до пяти высокопоставленных сотрудников президентской администрации.

Дональд Трамп на фоне флага США

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сменить до пяти высокопоставленных сотрудников своей администрации. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье, 18 ноября. По словам главы государства, он размышляет над "тремя или четырьмя, или  пятью  позициями". При этом президент США допустил проведение всего двух перестановок и сравнил работу своего аппарата с "хорошо смазанным механизмом".

Глава государства отказался повторить слова о том, что глава аппарата Белого дома Джон Келли останется на своем посту до конца 2020 года. Келли "отлично работает", заявил Трамп, добавив, что главе аппарата Белого дома "в какой-то момент захочется идти дальше".

Контекст

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Кроме того, президент Соединенных Штатов упомянул о вероятности отставки министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. Трамп подчеркнул, что очень уважает ее, однако хотел бы видеть Нильсен "гораздо более жесткой" в ситуации с границей Соединенных Штатов и Мексики.

Советница Трампа уволена из-за конфликта с первой леди

14 ноября президент США уволил заместителя своего советника по национальной безопасности Миру Рикардель. Днем ранее супруга главы государства через своего пресс-секретаря распространила заявление, в котором говорится, что Рикардель "более не заслуживает чести работать в Белом доме". По информации американских СМИ, конфликт между Меланией Трамп и Мирой Рикардель связан с организационными вопросами визита жены Трампа в Африку. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не уточнила, чем именно будет заниматься теперь уже бывшая помощница советника по национальной безопасности Джона Болтона.

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    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

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    Райнс Прибус пробыл главой аппарата сотрудников Белого дома полгода. Поводом для его увольнения стала публичная схватка с Энтони Скарамуччи. Считается, что Прибус был одним из тех, кто выступал против назначения Скарамуччи.

  • Уолтер Шауб

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

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    Уолтер Шауб уволился сам. Бывший глава федерального управления по этике правительства США принял такое решение в июле после того, как не смог отстоять в Белом доме свою точку зрения по поводу запутанной ситуации с финансовыми активами президента США. По сообщениям СМИ, Шауб ушел со словами, что в администрации остались одни "шуты гороховые".

  • Шон Спайсер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Шон Спайсер

    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у которого были напряженные отношения и с прессой, и с президентом, уволился, сообщив Трампу, что совершенно не согласен с выбором Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям.

  • Майкл Дабки

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Дабки

    Экс-директор администрации по коммуникациям Майкл Дабки был уволен в мае: Трамп был недоволен тем, как Дабки справлялся с освещением темы возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

  • Джеймс Коми

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джеймс Коми

    Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.

  • Майкл Флинн

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Флинн

    Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

  • Сэлли Йейтс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Сэлли Йейтс

    Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

  • Прит Бхарара

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Прит Бхарара

    Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

  • Хоуп Хикс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Хоуп Хикс

    Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников.

  • Гэри Кон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Гэри Кон

    Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику.

    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


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8 загадочных отставок в команде Трампа

Контекст

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

Президент США Трамп быстро и без сантиментов расстается с сотрудниками Белого дома и другими высокопоставленными госслужащими. О тех, кто уже потерял работу, - в галерее DW. (01.08.2017)  

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8 загадочных отставок в команде Трампа  

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