 Президент РФ получил прошение о помиловании Сенцова | Новости из Германии о России | DW | 09.08.2018

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Россия

Президент РФ получил прошение о помиловании Сенцова

Дмитрий Песков сообщил о поступлении в администрацию президента ходатайства матери Олега Сенцова. Ранее сестра режиссера сообщила, что его состояние "катастрофически плохо".

Олег Сенцов (фото из архива)

Олег Сенцов (фото из архива)

Администрация президента РФ Владимира Путина получила письмо от матери осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова с просьбой о его помиловании. "Письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков журналистам в четверг, 9 августа. "По процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий. Большего я вам сказать пока не могу", - продолжил Песков.

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Об обращении Людмилы Сенцовой к президенту РФ стало известно 13 июля, когда Олегу Сенцову исполнилось 42 года. "Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией - кинорежиссурой", - говорится в ходатайстве Сенцовой. Она просит "проявить милосердие и помиловать" режиссера, "не губить его жизнь и жизнь его близких". Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе говорил, что тот "никогда не будет просить никакого помилования у Путина и не будет писать никаких заявлений".

"Написал, что конец близок"

Сенцов был приговорен в 2015 году к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его и Александра Кольченко, который получил 10 лет колонии, задержали в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

8 августа Дмитрий Динзе после посещения своего подзащитного в колонии рассказал, что тот потерял в весе 30 килограмм, а его пульс снизился до 40 ударов в минуту. Двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что его состояние "катастрофически плохо". "Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - написала Каплан на своей странице в Facebook.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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