Президент Польши отказался ехать на Всемирный форум памяти Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста. Глава государства объяснил свое решение тем, что организаторы мероприятия в Иерусалиме не предоставили ему возможность выступить. Подобная позиция является "искажением исторической истины", а также бьет по интересам республики и по людям, отдавшим свои жизни ради спасения евреев, заявил глава государства во вторник, 7 января. Во время Холокоста погибли 3 миллиона польских евреев, напомнил он.

В национальном мемориале "Яд ва-Шем" состоятся выступления президентов России, Германии и Франции, а также представителей Великобритании, США и Израиля, добавил Дуда. Глава государства подчеркнул, что "не видит причин", по которым сам не сможет выступить.

Польское издание Gazeta Wyborcza еще 3 января сообщило, что президент страны "с высокой степенью вероятности" не примет участия в памятных мероприятиях в Иерусалиме, которые состоятся 23 января. Сценарий, при котором президент России Владимир Путин будет "основным выступающим" и "фактически получит возможность продолжить оскорбительные и лживые высказывания" о Второй мировой войне, для польской стороны "неприемлем", привело издание слова главы канцелярии Анджея Дуды Кшиштофа Щерского.

Через несколько дней после Всемирного форума памяти Холокоста, 27 января, в Польше пройдут памятные мероприятия приуроченные к 75-летию освобождения Красной армией бывшего нацистского концлагеря Освенцим. Польское правительство не пригласило на них российского президента.

Польша возмущена словами Путина о Второй мировой войне

Отношения России и Польши в последние недели обострились. Причиной тому стали высказывания Владимира Путина на пресс-конференции 19 декабря.

Президент России заявил, что Польша "сама поучаствовала в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны". Кроме того, Путин в резких выражениях отозвался о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, который, по словам российского президента, поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку.

После этих высказываний Путина посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши . Польша "в резкой форме" выразила ему свои возражения. Позднее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил российского президента во лжи. Кроме того, председатель Союза еврейских религиозных общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный польский раввин Михаил Шудрих выразили возмущение высказываниями Путина.

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