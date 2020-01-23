Президент Международной федерации тяжелой атлетики отстранен от дел

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на 90 дней отстранил от должности многолетнего главу IWF, 80-летнего венгра Тамаша Аяна. Об этом представители комитета сообщили в ночь на четверг, 23 января. Обязанности Аяна в этот период будет исполнять вице-президент IWF Урсула Папандреа, она же возглавит комиссию, которая расследует обвинения, озвученные в немецком документальном фильме "Секретное дело о допинге: властелин штанги". Фильм был показан общественно-правовым телеканалом ARD 5 января.

Представленное в фильме расследование посвящено Тамашу Аяну, которого обвинили в создании "культуры коррупции", сокрытии допинга и финансовых махинациях. Авторы фильма Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), Ник Батлер (Nick Butler) и Грит Хартман (Grit Hartmann), в частности, указывают, что с 2000 года, когда Аян возглавил IWF, в мировой тяжелой атлетике было выявлено более 700 случаев нарушения антидопинговых правил, а каково их реальное число, никому не известно. В фильме утверждается, что половина из 450 медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира, прошедших в период с 2008 по 2017 год, не подвергались допинг-контролю во время тренировочного процесса в год достижения ими успехов.

Уже на следующий день после показа фильма Международный олимпийский комитет (МОК) назвал "серьезными и вызывающими тревогу" прозвучавшие в нем обвинения. Одновременно МОК опроверг утверждения немецких журналистов о наличии у него целого ряда документов, на которых базируется фильм. "Это касается документов по поводу статистики допинговых нарушений, а также возможных финансовых злоупотреблений", - отметили в МОК. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в связи с этими обвинениями.

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Смотреть видео 04:46 Поделиться Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах футболистов Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2y4qv Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов