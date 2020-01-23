 Президент Международной федерации тяжелой атлетики отстранен от дел | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.01.2020

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Мир

Президент Международной федерации тяжелой атлетики отстранен от дел

Международная федерация тяжелой атлетики на 90 дней отстранила от должности своего главу, которого обвиняют в создании "культуры коррупции". Создана комиссия, которая должна проверить обвинения.

Тамаш Аян

Тамаш Аян

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на 90 дней отстранил от должности многолетнего главу IWF, 80-летнего венгра Тамаша Аяна. Об этом представители комитета сообщили в ночь на четверг, 23 января. Обязанности Аяна в этот период будет исполнять вице-президент IWF Урсула Папандреа, она же возглавит комиссию, которая расследует обвинения, озвученные в немецком документальном фильме "Секретное дело о допинге: властелин штанги". Фильм был показан общественно-правовым телеканалом ARD 5 января.

Контекст

Всемирное антидопинговое агентство отстранило российских спортсменов от участия в крупнейших международных турнирах на 4 года. Обозреватель DW Тобиас Эльмайер считает, что этого недостаточно. (09.12.2019)

Отдел расследований WADA начал проверку фактов, изложенных в фильме ARD. Немецкие журналисты заподозрили руководство IWF в коррупции и сокрытии допинга. (07.01.2020)

Представленное в фильме расследование посвящено Тамашу Аяну, которого обвинили в создании "культуры коррупции", сокрытии допинга и финансовых махинациях. Авторы фильма Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), Ник Батлер (Nick Butler) и Грит Хартман (Grit Hartmann), в частности, указывают, что с 2000 года, когда Аян возглавил IWF, в мировой тяжелой атлетике было выявлено более 700 случаев нарушения антидопинговых правил, а каково их реальное число, никому не известно. В фильме утверждается, что половина из 450 медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира, прошедших в период с 2008 по 2017 год, не подвергались допинг-контролю во время тренировочного процесса в год достижения ими успехов.

Уже на следующий день после показа фильма Международный олимпийский комитет (МОК) назвал "серьезными и вызывающими тревогу" прозвучавшие в нем обвинения. Одновременно МОК опроверг утверждения немецких журналистов о наличии у него целого ряда документов, на которых базируется фильм. "Это касается документов по поводу статистики допинговых нарушений, а также возможных финансовых злоупотреблений", - отметили в МОК. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в связи с этими обвинениями.

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Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов

  • Мария Шарапова

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Русское "авось"

    По словам Марии Шараповой, в конце 2015 года она получила электронное письмо от WADA, где была ссылка на перечень изменений в списке запрещенных препаратов на 2016 год. Но отчего-то российская теннисистка не изучила эти изменения. В результате в крови Шараповой был найден мельдоний, считающийся допингом с 1 января текущего года. Но Мария хотя бы не стала оправдываться и признала свою ошибку.

  • Линфорд Кристи

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Что бы ни случилось, вали все на авокадо

    Олимпийский чемпион 1992 года, британский спринтер Линфорд Кристи был уличен в использовании допинга уже на закате карьеры. В 1999 году в крови 39-летнего атлета обнаружили нандролон. Сам Кристи уверял, что никаких запрещенных препаратов не принимал, а лишь ел авокадо. В IAAF почему-то такое заявление никого не убедило, и британца дисквалифицировали на 2 года.

  • Йоханн Мюлегг

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Ох уж эта диета!

    На Олимпиаде 2002 года испанский лыжник Йоханн Мюлегг завоевал три золота, заслужив поздравления от короля Испании. Но после третьего победного финиша в его крови нашли эритропоэтин, отняли все завоеванные на Играх награды и дисквалифицировали на 2 года. Мюлегг винил во всем смену диеты - за несколько дней до гонки на фоне внезапной диареи он перешел с протеина на углеводы. Но и ему не поверили.

  • Флойд Лэндис

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Во всем виноват виски

    Американский велогонщик Флойд Лэндис долгие годы был оруженосцем Лэнса Армстронга, а после ухода того из спорта сам выиграл в 2006 году самую престижную многодневку - "Тур де Франс". Но после финиша в крови Лэндиса нашли следы допинга и отобрали завоеванный титул. Американец уверял, что он всего-то перебрал виски. То, что дело не в алкоголе, а в допинге, Лэндис признал лишь спустя 4 года.

  • Адриан Муту

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Наркоман или дамский угодник?

    В 2004 году румынский футболист Адриан Муту попался на употреблении кокаина. Наказанием ему стали 7 месяцев дисквалификации и более 17 млн евро штрафа в пользу его тогдашнего клуба "Челси". Сам Муту, впрочем, настаивал на том, что принимал таблетки для улучшения сексуальной потенции, а не наркотики. На тот момент 25-летнему форварду, кажется, не поверили даже его подруги из числа топ-моделей.

  • Мартина Хингис

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Кокаиновый сок

    В 2007 году допинг-проба швейцарской теннисистки Мартины Хингис дала положительный результат. В крови спортсменки нашли следы кокаина. Хингис отрицала употребление наркотиков и предположила, что кто-то подсыпал ей кокаин в апельсиновый сок. То-то у него вкус был странный, говорила она. Двухлетняя дисквалификация - таким был вердикт спортивных функционеров.

  • Тайлер Хэмилтон

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Братская кровь

    Американец Тайлер Хэмилтон выиграл индивидуальную гонку на шоссе на Играх 2004 года. Но через месяц после триумфа велосипедиста уличили в использовании запрещенного метода переливания крови. Хэмилтон уверял, что посторонние кровяные тельца в его организме произведены стволовыми клетками его мертворожденного брата-близнеца. И лишь спустя 7 лет признал, что это было лишь отговоркой.

  • Деннис Митчелл

    Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

    Подарок жене ко дню рождения

    Американец Деннис Митчелл стал олимпийским чемпионом 1992 года в эстафете 4х100. А спустя 6 лет в его крови обнаружили повышенное содержание тестостерона. Рецепт от Митчелла звучал так: 5 бутылок пива и (по меньшей мере) 4 половых акта. "У жены был день рождения, она заслужила особенный подарок", - пояснил спортсмен. В IAAF сексуальное достижение американца оценили в 2 года дисквалификации.

    Автор: Йоша Вебер, Илья Коваль


Контекст

Вы все не так поняли: курьезные отговорки спортсменов про допинг

Какие только объяснения не придумывают попавшиеся на допинге атлеты. Со слов самих спортсменов DW пересказывает наиболее оригинальные и забавные версии попадания запрещенных препаратов в организм чемпионов. (10.03.2016)  

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Допинг в России: новый разоблачительный фильм ARD  

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