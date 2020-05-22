 Президент Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 03.06.2020

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Беларусь

Президент Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Правительство Беларуси ушло в отставку в преддверии выборов президента страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым отправил в отставку действующий состав правительства республики. Об этом в среду, 3 июня, сообщил телеканал "Беларусь 1".

Ранее в тот же день, сообщается на сайте главы государства, Лукашенко провел совещание по поводу предложений по новому составу правительства. Открывая его, президент отметил, что из-за кризиса, вызванного пандемией, замена всех членов правительства была бы неправильным шагом. "Сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента", - отметил президент Беларуси.

О намерении сформировать новый состав правительства до намеченных на 9 августа президентских выборов Лукашенко заявил еще 25 мая. А 29 мая, выступая на Минском тракторном заводе, президент вновь вернулся к этой теме. "Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим", - цитировал главу государства интернет-портал Tut.by.

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