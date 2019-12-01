 Президент Латвии провозгласил закон о роспуске Рижской думы | Новости из Германии о Европе | DW | 24.02.2020

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Европа

Президент Латвии провозгласил закон о роспуске Рижской думы

Закон о роспуске Рижской думы вступит в силу 25 февраля. Внеочередные выборы должны пройти в течение 2 месяцев. Партия "Согласие" собирается оспорить закон в Конституционном суде Латвии.

Здание Рижской думы

Рижская дума

Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник, 24 февраля, провозгласил закон о роспуске Рижской думы. Документ, вступающий в силу 25 февраля, предусматривает организацию внеочередных выборов в течение 2 месяцев. Ожидается, что они пройдут 25 апреля. По оценке Центральной избирательной комиссии, расходы на организацию выборов могут превысить 571 тысячу евро.

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Столицей Латвии будет руководить временная администрация. Ее возглавит госсекретарь при министерстве охраны окружающей среды и регионального развития Эдвин Балшевич. Ранее министерство инициировало роспуск думы, объяснив это кризисом в сфере управления отходами в столице.

Партия "Согласие" оспорит закон в суде

Между тем, социал-демократическая партия "Согласие" намерена оспорить закон в Конституционном суде. Партия убеждена, что роспуск законодательного собрания Риги неправомерен, заявил лидер "Согласия" Янис Урбанович.

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