 Президент Латвии назвал агрессивной геополитику России | Новости из Германии о Европе | DW | 10.03.2019

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Европа

Президент Латвии назвал агрессивной геополитику России

Москва пытается влиять на русскоязычные СМИ в Латвии, распространяя через них свою пропаганду, заявил латвийский президент в интервью Spiegel Online.

Президент Латвии Раймондс Вейонис (фото из архива)

Президент Латвии Раймондс Вейонис (фото из архива)

Официальная Рига с 2014 года наблюдает "отчетливо агрессивную политику России по достижению геополитических целей". Об этом президент Латвии Раймондс Вейонис заявил в интервью немецкому изданию Spiegel Online, опубликованном в субботу, 9 марта. Глава государства особо выделил необходимость "надежного средства устрашения", которое не позволит России "однажды напасть на еще одну европейскую страну".

Вейонис подчеркнул, что большинство этнических русских в Латвии живут в балтийской стране на протяжении нескольких поколений, и лишь небольшая часть из них уязвима для "попыток оказать влияние на страну из Москвы". Однако подобные попытки "ни в коем случае нельзя недооценивать", отметил латвийский президент. По его словам, российские власти "пытаются оказать очень сильное влияние на русскоязычные СМИ" в Латвии, распространяя через них свою пропаганду.

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Кремль и выборы в Европарламент

Президент Латвии выразил уверенность в том, что Россия попытается повлиять на выборы в Европарламент, которые пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года. Кремль будет действовать, чтобы "усилить пророссийские силы в Парламенте ЕС и разделить Европу", заявил Вейонис. "Все демократы должны быть готовы к этому", - добавил он.

Созданная странами НАТО штаб-квартира под Ригой

Для усиления своего восточного фланга Североатлантический альянс ранее разместил в Польше и странах Балтии четыре батальона на ротационной основе. 8 марта под Ригой открыли штаб-квартиру многонационального подразделения "Север". Она была создана совместно Данией, Латвией и Эстонией при участии Великобритании, Канады и Литвы. Новая штаб-квартира пока не входит в структуру НАТО.

Подобная программа означает, что Латвия в случае конфликта не останется в одиночестве, подчеркнул латвийский президент. Однако глава государства отметил, что Евросоюзу и НАТО следует в большей степени дополнять друг друга в вопросах обороны.

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    Автор: Михаил Бушуев


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