 Президент Ирана не принял отставку главы МИД Зарифа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Президент Ирана не принял отставку главы МИД Зарифа

Мохаммад Джавад Зариф объявил об уходе с поста министра иностранных дел Ирана. Зариф был ответственным за ядерную сделку стран - постоянных членов Совбеза ООН и Германии с Ираном. Президент отставку не принял.

Мохаммад Джавад Зариф

Мохаммад Джавад Зариф

Президент Ирана Хасан Роухани отказался принять отставку министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом во вторник, 26 февраля сообщила администрация главы государства.

Накануне Зариф объявил о своей отставке. "Приношу извинения, что я более не могу исполнять свои обязанности, а также за все недочеты, которые я допустил, находясь в должности", - написал Зариф на своей странице в соцсети Instagram.

Контекст

Россия, Тегеран и его союзники из движения "Хезболлах" долгое время выступали на стороне Башара Асада. Но, похоже, что теперь РФ нашла в Сирии нового партнера - Израиль. (31.01.2019)

Вашингтон грозит санкциями всем, кто будет покупать иранскую нефть. Однако для восьми стран Америка сделала временное исключение. Среди них неожиданно оказались два государства ЕС. (10.11.2018)

Он занимал пост главы иранского МИДа с 2013 года еще во время первого президентского срока Роухани и был ответственным за заключение ядерной сделки с Тегераном.

В середине февраля Зариф принял участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Иранский политик призвал европейские страны к более сплоченному выступлению против США в споре вокруг ядерной сделки. После одностороннего выхода Вашингтона из ядерного соглашения в мае 2018 года Зариф оказался под огнем жесткой критики со стороны иранских консервативных сил. Ядерная сделка была заключена пятью странами, обладающими правом вето в Совете Безопасности ООН, а также Германией, в июле 2015 года. В ноябре 2018 года США ввели ряд новых санкций в отношении Ирана.

 

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:35

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу  

Осуществит ли Трамп военные угрозы против Ирана?  

Каковы последствия решения Трампа по Ирану  

Также по теме

München MSC Javed Zarif

Глава МИД Ирана обвинил США в давлении на ЕС по ядерной сделке 17.02.2019

Глава МИД Ирана призвал ЕС не поддаваться диктату из-за океана. "Европа должна быть готова промокнуть, если она хочет плыть против опасной волны американской обособленности", - заявил Джавад Зариф

Iranischer Außenminister in Berlin Mohammed Dschawad Sarif

Иран грозит Евросоюзу усилить обогащение урана 15.09.2018

Если ЕС не компенсирует Ирану действие американских санкций, то Тегеран может начать обогащать уран сверх разрешенного уровня, предупредил глава МИД Ирана в интервью Der Spiegel.

USA Trump erhöht den Druck auf den Iran

Трамп требует переработки ядерной сделки с Ираном 12.01.2018

Санкции остаются пока замороженными, но соглашение необходимо переработать, ошибки устранить, а Ирану должны быть предъявлены более жесткие требования, заявил глава Белого дома.

Реклама

Самые читаемые

Что разрешено звезде? Как танцовщика Полунина простили в Мюнхене  

Снова Made in Germany: промпроизводство возвращается в Германию  

В Европарламенте уверяют, что дочь Пескова не имеет доступа к секретным документам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно