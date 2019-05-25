 Президент Израиля шокирован советом не носить евреям в ФРГ кипу | Новости из Германии о Германии | DW | 26.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Президент Израиля шокирован советом не носить евреям в ФРГ кипу

Реувен Ривлин предостерег правительство ФРГ от "капитуляции перед антисемитами" и напомнил об обязательствах перед еврейской общиной в Германии.

Еврей в кипе перед Бранденбургскими воротами

Президента Израиля Реувена Ривлина возмутило высказывание уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна (Felix Klein), заявившего о том, что евреям в Германии в целях безопасности лучше отказаться от ношения традиционного мужского головного убора - кипы. Глава израильского государства напомнил немецким властям в воскресенье, 26 мая, об "обязательствах" в отношении еврейской общины Германии и предостерег правительство страны от "капитуляции" перед антисемитами.

Контекст

Феликс Кляйн констатировал усиление антисемитских настроений в Германии, связав это с ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе". (25.05.2019)

63 процента опрошенных в 12 странах ЕС считают, что антисемитизм в Евросоюзе в последнее время заметно возрос. В Германии особенно встревожены усилением антисемитизма в интернете. (10.12.2018)

"Страхи по поводу безопасности евреев в Германии - это капитуляция перед антисемитизмом и признание того факта, что евреи снова не могут чувствовать себя в безопасности на немецкой земле. Мы никогда не покоримся, никогда не опустим глаза и никогда не отреагируем на антисемитизм поражением", - цитирует высказывание Ривлина агентство AFP.

Накануне Феликс Кляйн заявил, что евреям было бы лучше отказаться от появления в публичных местах в кипе в связи с ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и все большей "жестокостью" в отношении исповедующих иудаизм.

Уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом поддержал и глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster), отметивший, что "в некоторых крупных городах страны евреи подвергаются потенциальной опасности в том случае, если их внешний вид выдает их религиозную принадлежность".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 01:55

Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе

Контекст

Байройт против антисемитизма

Как фестиваль "выводит коричневые пятна" на своей биографии? (25.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе  

70 лет Израилю: особые отношения с Германией  

Берлин: еврейская община празднует хануку и беспокоится о растущем антисемитизме  

Также по теме

Bonn: Tag der Kippa - Yitzhak Yohanan Melamed

Уполномоченный правительства ФРГ советует евреям не носить кипу 25.05.2019

Феликс Кляйн констатировал усиление антисемитских настроений в Германии, связав это с ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе".

Deutschland Holocaust Gedenkstunde im Bundestag

Еврейская организация видит опасность для евреев в крупных городах ФРГ 26.05.2019

Борьба с антисемитизмом - задача всего общества, заявил председатель Центрального совета евреев в ФРГ. Его экс-глава призвала Берлин позаботиться о том, чтобы евреи жили без страха.

Deutschland Kundgebung gegen Antisemitismus

Подозреваемый в антисемитском нападении в Берлине сдался полиции 19.04.2018

На двух мужчин в Берлине напали из-за того, что на них были кипы. В интернете было опубликовано видео, на котором зафиксировано антисемитское нападение в столице Германии. Полиция ведет расследование.

Реклама

Самые читаемые

Киев пригрозил России "гамбургскими" санкциями  

Трибунал ООН по морскому праву поддержал Украину в керченском конфликте  

В Тель-Авиве прошла масштабная акция оппозиции против Нетаньяху  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно