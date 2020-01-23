 Президент Всемирного еврейского конгресса: Речи не остановят антисемитизм | Новости из Германии о Европе | DW | 26.01.2020

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Европа

Президент Всемирного еврейского конгресса: Речи не остановят антисемитизм

По словам главы Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера, для борьбы с антисемитизмом необходимо остановить поток ненависти в Интернете и постоянно рассказывать детям о Холокосте.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер в Освенциме

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер в Освенциме

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер призвал мировых политиков бороться с антисемитизмом путем принятия более жестких законов. "Речи не остановят антисемитизм", - заявил он корреспонденту DW в воскресенье, 26 января, в мемориальном комплексе на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Освенцим накануне Международного дня памяти жертв Холокоста.

Контекст

Немецкий фотограф Мартин Шёллер снимал Джорджа Клуни, Джулию Робертс и Дональда Трампа. Но своим самым эмоциональным проектом он считает эту выставку. (21.01.2020)

Ангела Меркель использовала свою первую поездку в Освенцим, чтобы решительно осудить проявления антисемитизма. Ее слова никогда не были столь актуальными, как сейчас, пишет Инес Поль. (09.12.2019)

По словам Лаудера, для борьбы с антисемитизмом также необходимо остановить поток ненависти в Интернете и постоянно рассказывать детям о целенаправленном уничтожении евреев нацистами. "В течение 30 лет, после 1945 года, люди помнили, что произошло, и никто не хотел быть связанным с нацистами. С тех пор сменилось уже три поколения и молодые люди не помнят произошедшего", - сказал он.

В этой связи Лаудер напомнил о теракте в немецком городе Халле, где вооруженный правый экстремист пытался проникнуть в синагогу во время еврейского праздника, а когда у него это не получилось, застрелил двух случайных прохожих. Еврейский общественный деятель обратил внимание на признание преступника о том, что тот просто сидел в своем подвале и в Интернете общался с себе подобными о ненависти к евреям. "Мы должны остановить это и мы можем остановить это. Но, к сожалению, большинство правительств только говорят об этом, но не делают", - подчеркнул Рональд Лаудер.

Самое большое кладбище в мире

Рональд Лаудер с бывшими узниками Освенцима

Рональд Лаудер с бывшими узниками Освенцима

Говоря о 75-й годовщине освобождения Освенцима, глава Всемирного еврейского конгресса заявил, что она должна быть посвящена выжившим. " У нас есть почти 200 выживших, которые пришли, чтобы свидетельствовать, говорить и видеть Освенцим, возможно, в последний раз", - отметил он, добавив, что он никогда не забудет их рассказов, и мир тоже должен их запомнить. Лаудер назвал Освенцим "самым большим кладбищем в мире". "Здесь похоронен один миллион человек. По простой причине: они были евреями и мир отвернулся от них", - сказал он.

27 января, в день 75-летия освобождения лагеря войсками Красной Армии, в Освенциме пройдет совместная поминальная служба, в которой примут участие президенты ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), Израиля Реувен Ривлин и Польши Анджей Дуда, премьер-министр Франции Эдуард Филипп, жена наследного принца Великобритании Чарльза герцогиня Камилла. Россию на памятных мероприятиях будет представлять посол в Варшаве.

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    Размноженного зеркалом мальчика зовут Сима, он же Салман Левинсон. Сима жил с матерью Фридой и отцом Селигом в Риге. Его тетя эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1936 году, когда Палестина находилась под британским мандатом. Он пишет письма ей регулярно. Фотография сделана в 1937 году.

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    Прерванная переписка

    Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

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    Последние послания жертв Холокоста

    Лицом к лицу с жертвами Холокоста

    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    "J" как смертный приговор

    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


Смотреть видео 18:03

Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

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Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти  

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Освобождение Освенцима в 1945 году: воспоминания офицера Красной армии о нацистском лагере смерти  

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