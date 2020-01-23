Президент Всемирного еврейского конгресса: Речи не остановят антисемитизм

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер призвал мировых политиков бороться с антисемитизмом путем принятия более жестких законов. "Речи не остановят антисемитизм", - заявил он корреспонденту DW в воскресенье, 26 января, в мемориальном комплексе на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Освенцим накануне Международного дня памяти жертв Холокоста.

По словам Лаудера, для борьбы с антисемитизмом также необходимо остановить поток ненависти в Интернете и постоянно рассказывать детям о целенаправленном уничтожении евреев нацистами. "В течение 30 лет, после 1945 года, люди помнили, что произошло, и никто не хотел быть связанным с нацистами. С тех пор сменилось уже три поколения и молодые люди не помнят произошедшего", - сказал он.

В этой связи Лаудер напомнил о теракте в немецком городе Халле, где вооруженный правый экстремист пытался проникнуть в синагогу во время еврейского праздника, а когда у него это не получилось, застрелил двух случайных прохожих. Еврейский общественный деятель обратил внимание на признание преступника о том, что тот просто сидел в своем подвале и в Интернете общался с себе подобными о ненависти к евреям. "Мы должны остановить это и мы можем остановить это. Но, к сожалению, большинство правительств только говорят об этом, но не делают", - подчеркнул Рональд Лаудер.

Самое большое кладбище в мире

Рональд Лаудер с бывшими узниками Освенцима

Говоря о 75-й годовщине освобождения Освенцима, глава Всемирного еврейского конгресса заявил, что она должна быть посвящена выжившим. " У нас есть почти 200 выживших, которые пришли, чтобы свидетельствовать, говорить и видеть Освенцим, возможно, в последний раз", - отметил он, добавив, что он никогда не забудет их рассказов, и мир тоже должен их запомнить. Лаудер назвал Освенцим "самым большим кладбищем в мире". "Здесь похоронен один миллион человек. По простой причине: они были евреями и мир отвернулся от них", - сказал он.

27 января, в день 75-летия освобождения лагеря войсками Красной Армии, в Освенциме пройдет совместная поминальная служба, в которой примут участие президенты ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), Израиля Реувен Ривлин и Польши Анджей Дуда, премьер-министр Франции Эдуард Филипп, жена наследного принца Великобритании Чарльза герцогиня Камилла. Россию на памятных мероприятиях будет представлять посол в Варшаве.

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