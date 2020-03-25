 Президент Бразилии призвал к отмене карантина | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 25.03.2020

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Мир

Президент Бразилии призвал к отмене карантина

Несмотря на заражение своего пресс-секретаря, Болсонару вновь назвал коронавирус "небольшим гриппом". "В группе риска люди за шестьдесят. Зачем закрывать школы?" - возмутился он.

Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару в своем обращении к нации во вторник, 24 марта, призвал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу "вернуться к нормальности" и покончить с карантинными мерами.

Болсонару вновь назвал коронавирус "небольшим гриппом", раскритиковал СМИ за распространение страхов и заявил, что региональные власти должны покончить с концепцией "выжженной земли", как он называет введенные против эпидемии меры. "В группе риска люди за шестьдесят. Зачем закрывать школы?" - возмутился президент.

Назвал размах эпидемии "выдумкой"

Между тем во многих городах Бразилии прошли акции протеста против поведения бразильских властей, которые, по мнению демонстрантов, игнорируют угрозу эпидемии. Так, только в бразильской делегации во время мартовской поездки в США 23 человека были заражены коронавирусом, в том числе и глава пресс-службы президента Фабио Вайнгартен.

Вайнгартен, в частности, участвовал в переговорах Болсонару с руководством США и обедал в одном помещении с президентом Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. 12 марта Болсонару сделал тест на коронавирус, в очередной раз назвав размах эпидемии "выдумкой".

На данный момент число инфицированных в Бразилии составляет около 2,2 тысяч человек во всех 26 штатах и столичном Федеральном округе. 46 заболевших умерли. Карантин был введен в Рио-де-Жанейро 21 марта.

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    Автор: Даниэль Хайнрих


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