 Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в финансировании пожаров в Амазонии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.11.2019

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Мир

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в финансировании пожаров в Амазонии

Звезда Голливуда "дает деньги на поджог Амазонии", утверждает бразильский лидер. Ранее Жаир Болсонару отверг 20 млн долларов, предложенных странами G7 для борьбы с огнем.

Жаир Болсонару и Леонардо Ди Каприо

Жаир Болсонару и Леонардо Ди Каприо

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо Ди Каприо в причастности к лесным пожарам в бассейне реки Амазонки. "Ди Каприо - отличный парень, верно? Дает деньги на поджог Амазонии", - заявил глава государства, выступая перед своими сторонниками у президентской резиденции в пятницу, 29 ноября. Он не предоставил подтверждений своих слов.

Ранее Болсонару обвинял неправительственные организации в причастности к пожарам с целью получить больше пожертвований. Те отвергают подобные заявления. "Коррупция была и остается основной причиной разрушения Амазонии", - подчеркнули во Всемирном фонде дикой природы (WWF).

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С начала января по конец ноября 2019 года в Бразилии было зафиксировано более 188 тысяч лесных пожаров - на 47 процентов больше, чем в 2018 году. Страны "большой семерки" предложили выделить 20 млн на борьбу с ними, надеясь остановить катастрофу, однако президент Бразилии Болсонару отказался принять помощь.

В сентябре 7 государств Южной Америки - Колумбия, Перу, Бразилия, Эквадор, Боливия, Суринам и Гайана - заключили пакт, который предусматривает совместные меры по борьбе с гибелью лесов Амазонии. В том же месяце США и Бразилия договорились создать инвестиционный фонд с бюджетом в 100 млн долларов для сохранения биологического разнообразия дождевых лесов региона.

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    Автор: Даниэль Хайнрих


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