Президент Боливии заявил о попытке госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес обвинил своих противников в попытке госпереворота в стране. Соответствующую запись он в субботу, 9 ноября, сделал в Twitter.

"Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой в результате государственного переворота, организованного группами, которые демонстрируют насилие и подрывают конституционный порядок", - написал глава государства. Перед лицом мирового сообщества мы осуждаем эту атаку на правовое государство", - добавил Моралес.

Как передает агентство AFP, на фоне противостояния властей и оппозиции полиция перешла на сторону протестующих минимум в трех городах страны, включая Ла-Пас, где находится резиденция правительства. Там десятки сотрудников правоохранительных органов пожимали руки митингующим и выкрикивали лозунги против Моралеса.

Полиция в Чили: "Мы будем на стороне народа"

Изменения в настрое полицейских сперва были зафиксированы в Кочабамбе - одном из крупнейших городов Боливии. "Мы будем на стороне народа, а не генералов", - отметил один из правоохранителей, который скрыл свое лицо во время общения с журналистами.

После Кочабамбы тенденция распространилась на официальную столицу - Сукре - и на город, где традиционно сильны оппозиционные настроения - Санта-Крус-де-ла-Сьерру. "Мы не будем больше терпеть это наркоправительство, эту несправедливую демократию", - заявил другой полицейский. В Санта-Крусе ряд сотрудников правоохранительных органов заперли двери в участок, поднялись на крышу здания и начали размахивать боливийским флагом.

Протесты в Боливии продолжаются уже около трех недель. Они начались после того, как верховный избирательный суд Боливии (играет в стране роль избирательной комиссии. - Ред.) 24 октября объявил, что действующий президент Эво Моралес победил на выборах главы государства уже в первом туре.

Выборы в Боливии

Выборы главы Боливии прошли 20 октября. Предварительные результаты, обнародованные тем же вечером, указывали на возможность второго тура. Однако 21 октября, после обработки 95 процентов протоколов, избирательная комиссия сообщила, что действующий президент Эво Моралес получает 46,87 процента голосов, а его соперник Карлос Меса, занимавший пост главы государства с октября 2003 по июнь 2005 года, - 36,73 процента.

Меса заявил о "мошенничестве" и подчеркнул, что не намерен признавать результаты голосования. По его словам, Моралес, побеждавший в 2005, 2009 и 2014 годах, с помощью избирательной комиссии хочет воспрепятствовать проведению второго тура.

Споры вокруг четвертого срока

По итогам всех выборов в предыдущие годы Эво Моралес одерживал победу в первом туре. Вокруг выдвижения его кандидатуры на четвертый срок шли активные споры. Статья 168-я Конституции Боливии 2009 года позволяла президенту и вице-президенту переизбираться только один раз, ограничивая число сроков двумя.

После переизбрания в 2014 году Моралес говорил, что его первый срок не учитывается, так как документ был принят в 2009 году, то есть уже после занятия им поста президента в 2006 году. В 2016 году жители страны на референдуме проголосовали против изменений, касающихся возможности президента исполнять свои обязанности более двух сроков. В 2017 году Конституционный суд Боливии отменил ограничения закона о невозможности переизбрания президента на четвертый срок. Норму пересмотрели по просьбе правящей партии "Движение к социализму".

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