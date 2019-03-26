Президент Алжира назначил переходное правительство

После нескольких недель массовых протестов действующий президент Алжира Абдельазиз Бутефлика назначил переходное правительство. Кабинет министров возглавит Нуреддин Бедуи, ранее занимавший пост главы МВД, сообщает государственное новостное агентство страны APS в воскресенье, 31 марта. По его информации, бывший спецпосланник Алжира в ООН Сабри Букадум назначен главой МИД североафриканской страны. Предшественник Букадума Рамтан Ламамра провел на этой должности менее месяца.

Нуреддин Бедуи

Замминистра обороны Алжира потребовал отставки президента

Свой пост в кабинете сохраняет замминистра обороны Алжира Ахмед Гаид Салех, который 26 марта потребовал отставки 82-летнего главы государства. Генерал-лейтенант заявил, что пришло время задействовать статью 102 алжирской конституции.

Этот параграф Основного закона позволяет конституционному совету страны объявить пост президента вакантным, если глава государства неспособен исполнять свои обязанности. На следующий день с аналогичным требованием выступил исполняющий обязанности премьер-министра Алжира Ахмед Уяхья.

Крупнейшие протесты после "арабской весны"

В североафриканской стране несколько недель продолжаются крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты. Сначала их участники выступали против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего Абдельазиза Бутефлики. В ходе протестов пострадали сотни человек.

Перенос президентских выборов в Алжире

11 марта глава государства отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента, а также объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов, первоначально намеченных на 18 апреля. После заявления Бутефлики число участников протестных акций заметно увеличилось. Так, 29 марта на улицы столицы североафриканской страны вышел миллион человек. Протестующие полагают, что глава государства намерен таким образом сохранить должность даже после истечения мандата.

Абдельазиз Бутефлика является президентом Алжира с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.

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