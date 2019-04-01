 Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил о своей немедленной отставке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.04.2019

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Мир

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил о своей немедленной отставке

На фоне неутихающих народных протестов президент Алжира Абдельазиз Бутефлика добровольно снял с себя полномочия президента.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика (фото из архива)

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика (фото из архива)

Действующий президент Алжира Абдельазиз Бутефлика сообщил Конституционному совету страны, что он немедленно слагает с себя полномочия президента. Эту новость распространило вечером во вторник, 2 апреля, государственное алжирское телевидение.

26 марта замминистра обороны Алжира Ахмед Гаид Салех потребовал отставки Бутефлика, пригрозив, что в противном случае применит 102 статью Конституции, позволяющую Конституционному совету объявить пост президента вакантным, если глава государства не способен исполнять свои обязанности.

На следующий день с аналогичным требованием выступил исполняющий обязанности премьер-министра Алжира Ахмед Уяхья.

Решение покинуть пост главы государства Бутефлика принял в условиях сильного внутриполитического давления. Накануне он заявил о готовности подать в отставкук моменту истечения его мандата 28 апреля.

Вот уже несколько недель подряд сотни тысяч активистов выходят на улицы столицы Алжира и других городов страны с требованиями отставки 82-летнего президента и всей политической элиты.

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    Автор: Александра Елкина


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