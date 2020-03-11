 Президенты постсоветских государств: уйти нельзя остаться | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 11.03.2020

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Россия

Президенты постсоветских государств: уйти нельзя остаться

Госдума одобрила обнуление президентских сроков, значит Путин потенциально сможет вновь избираться президентом РФ. DW напоминает, как продлевали полномочия главы других постсоветских стран.

Александр Лукашенко и Владимир Путин - президенты Беларуси и России

Александр Лукашенко и Владимир Путин - президенты Беларуси и России

Госдума одобрила в среду, 11 марта, в окончательном чтении пакет поправок к Конституции РФ, включая положение об обнулении президентских сроков. Таким образом, Владимир Путин сможет вновь избираться в президенты России после 2024 года, если эти изменения одобрят на голосовании граждане РФ и согласует Конституционный суд.

Это далеко не первый случай на постсоветском пространстве, когда глава государства продлевал свои властные полномочия тем или иным способом. В начале 1990-х во всех странах СНГ были приняты конституции, ограничивавшие продолжительность пребывания в должности президента одного лица, как правило, двумя сроками - по 4-5 лет каждый. Однако впоследствии многие главы бывших советских республик получали право баллотироваться на большее количество сроков, а где-то увеличивали продолжительность самих сроков либо делали персональные исключения.

Узбекистан: растяжимость понятия "срок"

Бывший президент Узбекистана Ислам Каримов оставался на этом посту с 1991 года вплоть до своей кончины в 2016 году. В марте 2015 года он одержал победу на очередных президентских выборах в четвертый раз, набрав 90,39 процента голосов. При этом в 90-й статье конституции страны с самого ее принятия в 1992 году неизменно закреплена норма о том, что "одно и то же лицо не может быть президентом Республики Узбекистан более двух сроков подряд".

Саммит глав государств СНГ в Минске, 2013 год

Президенты ряда постсоветских стран пошли на разные уловки, чтобы подольше остаться у власти (фото из архива)

Один срок Каримову списали, признав его "нулевым", так как его отсчет начался в 1991 году, еще до принятия действующей конституции. А на вопросы ОБСЕ накануне выборов в 2015 году, почему президент идет на третий срок в нарушение конституции, официальные лица страны дали довольно оригинальный ответ, зафиксированный в отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. "Понятие "срок" означает точное количество лет, и так как ранее президентский срок составлял семь лет, а теперь будет составлять пять лет, то данные сроки не могут рассматриваться в качестве двух последовательных сроков", - пояснили тогда в Ташкенте.

Беларусь и Казахстан: долой ограничения числа сроков

Президент Беларуси Александр Лукашенко является первым и до сих пор единственным президентом своей страны, занимая этот пост с 1994 года. Спустя два года после его первой победы на выборах был проведен референдум по изменению конституции, после чего Лукашенко по примеру Каримова "обнулил" отсчет пятилетнего срока своего президентства. Поэтому его второй срок начался уже в новом веке, после победы на выборах 2001 года.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Спустя три года в стране прошел еще один референдум, вычеркнувший из конституции норму, которая ограничивала количество последовательных президентских сроков для одного и того же лица. В настоящее время Лукашенко находится на посту главы государства уже пятый срок подряд. Следующие выборы в Беларуси состоятся в 2020 году.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выиграл свои первые выборы главы государства в 1991 году, будучи единственным кандидатом в избирательном бюллетене. Спустя четыре года его президентские полномочия в Казахстане были продлены на референдуме до 2000 года. После этого Назарбаев еще трижды побеждал на президентских выборах. В 2007 году казахстанский парламент принял поправки к конституции страны, ограничив полномочия главы государства двумя сроками. Однако для Назарбаева как первого президента Казахстана было сделано исключение - он может баллотироваться неограниченное количество раз.

Очередной срок его правления истекал в 2020 году, но в марте 2019-го 79-летний Назарбаев объявил о своей отставке. Впрочем, он сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны и председателя правящей партии, а его дочь стала спикером казахстанского парламента.

Азербайджан: муж - президент, жена - вице-президент

Ильхам Алиев сменил своего отца на посту президента Азербайджана в 2003 году, а пять лет спустя вновь победил на выборах главы государства. В 2009 году, в ходе своего второго президентского срока, он провел референдум, по итогам которого были одобрены поправки к конституции. Согласно одной из них, одно и то же лицо может избираться главой государства более двух раз подряд. Еврокомиссия назвала тот референдум серьезным шагом назад в развитии демократии в Азербайджане.

Ильхам и Мехрибан Алиевы

Ильхам и Мехрибан Алиевы

В 2016 года в стране прошел еще один референдум о поправках в конституцию - на этот раз президентский срок был продлен с пяти до семи лет. Помимо этого была учреждена должность первого вице-президента, которую заняла жена главы государства Мехрибан Алиева. На последних выборах в Азербайджане, состоявшихся 11 апреля 2018 года, Ильхам Алиев вновь одержал победу, набрав 86,22 процента голосов и тем самым получив возможность остаться на посту президента на четвертый срок. Оппозиция бойкотировала выборы, а международные наблюдатели заявили о повсеместных нарушениях правил голосования.

Киргизия и Таджикистан: смотря как посчитать сроки

Первый президент Киргизии Аскар Акаев воспользовался популярной среди лидеров стран СНГ возможностью "обнулить" первый срок и оставался у власти вплоть до "тюльпановой революции" 2005 года, после которой бежал в Россию.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно пользовался возможностью "обнуления". Впервые он занял пост главы государства в 1994 году, оставаясь на этом посту после выборов 1999 и 2006 годов. Каждый раз в промежутке между выборами он проводил референдумы о внесении серьезных изменений в конституцию, которые аннулировали его предыдущие сроки. Одна из редакций основного закона предусматривала увеличение срока пребывания на посту главы государства до семи лет.

В январе 2016 года парламент Таджикистана в очередной раз проголосовал за поправки в конституцию, позволяющие баллотироваться действующему президенту неограниченное количество раз и снизившие возрастной порог для кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. По мнению экспертов, принятые поправки позволят участвовать в предстоящих выборах осенью 2020 года старшему сыну Рахмона - Рустаму Эмомали. В декабре 2020 года ему исполнится 33 года.

Россия: рокировка и поправки в конституцию

Медведев и Путин в Госдуме

Рокировка с Медведевым однажды уже позволила Путину продлить свои полномочия

В России Владимир Путин после двух разрешенных Конституцией РФ президентских сроков подряд в 2008 году уступил свое место Дмитрию Медведеву, а сам пересел в кресло премьер-министра. Медведев буквально через несколько месяцев после вступления в должность предложил внести поправки в основной закон страны, увеличив продолжительность президентских полномочий с 4 до 6 лет. Уже к концу 2008 года эти поправки были ратифицированы.

А в 2012 году Владимир Путин вновь занял пост президента России - теперь уже на 6 лет, воспользовавшись тем, что в российской конституции фигурировало лишь ограничение на число президентских сроков "подряд". На выборах в марте 2018 года Путин был избран главой государства: формально на второй шестилетний срок, а фактически - на четвертый.

Символично, что новые поправки в Конституцию РФ, инициированные Путиным, подразумевают удаление слова "подряд" из пассажа о числе президентских сроков. То есть глава государства сможет занимать свой пост не больше двух сроков в общей сложности. Но если одновременно с этим на голосовании и в Конституционном суде утвердят и обнуление президентских сроков, то в 2024 году Владимир Путин де-факто сможет заступить на свой пятый срок правления.

Армения: от смены формы правления до революции

Экс-президент Армении Серж Саргсян занимал свой пост с 2008 года. На тот момент глава государства в Армении мог избираться не больше, чем на два срока подряд по пять лет. Во время своего второго президентского срока Саргсян провел реформу конституции, преобразовавшую страну в парламентскую республику.

Протесты в Ереване из-за избрания Саргсяна премьером, 2018 год

Протесты в Ереване из-за избрания Саргсяна премьером, 2018 год

Выборы нового премьер-министра, который теперь становился первым лицом государства, в 2018 году должны были завершить переход Армении к новой форме правления. Подконтрольный Сержу Саргсяну парламент выбрал премьером его, что позволяло экс-президенту сохранить власть, несмотря на невозможность еще раз баллотироваться на пост главы государства. Такое развитие событий привело к "бархатной революции" в стране. В результате Саргсян ушел в отставку, а новым премьером стал оппозиционный лидер Никол Пашинян.

Другие страны СНГ

В Украине был возможен вариант с третьим сроком Леонида Кучмы за счет "обнуления" его первого президентства по решению Конституционного суда страны. Однако сам Кучма не воспользовался возможностью баллотироваться в очередной раз. В итоге после распада СССР ни один президент Украины не превысил разрешенные конституцией два срока по 5 лет. То же самое относится и к Грузии с Литвой, где введены аналогичные ограничения для одного и того же лица, занимающего высший пост в государстве.

Латвия, Эстония и Молдавия - парламентские республики, в которых роль президента второстепенна по отношению к премьер-министру. Впрочем, и их президенты в постсоветскую эпоху не нарушали закрепленную в конституциях норму о двух сроках подряд продолжительностью по 4-5 лет. Не задерживались у власти дольше восьми лет и главы правительств этих стран.

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    Автор: Александра Богуславская, Минск


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